የቀድሞ የኦሃዮ መገልገያ ተቆጣጣሪ ከጉቦ መስጫ እቅድ ጋር በተያያዘ ጥፋተኛ አይደለሁም ሲል ተማጽኗል

የኦሃዮ የቀድሞ ከፍተኛ የፍጆታ ተቆጣጣሪ ሳም ራንዳዞ በአክሮን ላይ የተመሰረተ ፈርስትኢነርጂ ኮርፖሬሽንን ያካተተ የ 60 ሚሊዮን ዶላር የጉቦ ዘዴ ጋር በተያያዘ ክስ ጥፋተኛ አይደለሁም ሲል ተናግሯል ። ክሱ በኦሃዮ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የሙስና ጉዳይ ተብሎ በተገለጸው ላይ እየተካሄደ ባለው የምርመራ አካል ነው።
የጉቦ እቅዱ ለሁለት ኦሃዮ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫዎች ከተሰጠው የህግ ማገገሚያ ጋር የተያያዘ ሲሆን በቀድሞው የግዛት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ላይ የ20 አመት እስራት እንዲቀጣ አድርጓል። የ1.3 ነጥብ XNUMX ቢሊየን ዶላር የእርዳታ ገንዘብ በከፊል የተሰረዘ ቢሆንም ቅሌቱ ለፍጆታ ተጠቃሚዎች ከፍተኛ የሆነ የጥበቃ እጦት እንዳጋለጠና ብዙ መሰራት እንዳለበት ተሟጋቾች ይከራከራሉ።
የFBI የሲንሲናቲ ልዩ ወኪል በጄ. ዊልያም ሪቨርስ የተከሰሰውን እቅድ በማጉላት “የህዝብ ቁጥጥር ባለስልጣን የመጠበቅ ሃላፊነት ያለባቸውን የኦሃዮ ሸማቾችን ችላ በማለት ይልቁንም ሞገስን ከሚፈልግ የኢነርጂ ኩባንያ ጉቦ ወስደዋል” ብሏል።
የክስ መዝገብ ራንዳዞን በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ክስ የመሰረተባቸው ሲሆን ከነዚህም መካከል የጉዞ ድርጊት ጉቦ ለመፈጸም በማሴር፣ በታማኝነት አገልግሎት ሽቦ ማጭበርበር፣ የጉዞ ድርጊት ጉቦ፣ ሽቦ ማጭበርበር እና ህገወጥ የገንዘብ ልውውጥ ማድረግን ጨምሮ። ራንዳዞ ጥፋተኛ ተብሎ ከተፈረደበት እስከ 20 አመት እስራት ሊቀጣ ይችላል።
የኦሃዮ የሸማቾች አማካሪ ሞሪን ዊሊስ ውንጀላውን ለኦሃዮ የፍጆታ ሸማቾች የፍትህ ወሳኝ እርምጃ አድርገው በደስታ ተቀብለዋል። ነገር ግን፣ ወደፊት ተመሳሳይ ክስተቶችን ለመከላከል የኦሃዮ የህዝብ መገልገያ ኮሚሽን (PUCO) ምርጫ ሂደት ማሻሻያ እንደሚያስፈልግ ገልጻለች። ዊሊስ “ኦህዮኖች በዚህ ግዛት ውስጥ ካሉ የህዝብ ባለስልጣናት የተሻለ ይገባቸዋል” ብሏል።
የኦሃዮ የአካባቢ ጥበቃ ምክር ቤት የፍጆታ ኮሚሽኑ የሸማቾች ፍላጎቶች ወደፊት እንዲራመዱ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ለማረጋገጥ ሁሉን አቀፍ እርምጃ ጠይቋል። የራንዳዞ ክስ በጉቦ እቅዱ ውስጥ የተሳተፈውን ስድስተኛውን ግለሰብ ያመለክታል።