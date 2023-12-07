ሚካኤል ኢምፔሪዮሊ በ Art Deco ቅንብር ውስጥ አዲስ Upscale Speakeasy "Scarlet" ይከፍታል።

ማጠቃለያ፡ የቀድሞው የ"ሶፕራኖስ" ኮከብ ሚካኤል ኢምፔሪዮሊ በኒውዮርክ ከተማ የላይኛው ምዕራብ ጎን ላይ ስካርሌት የተባለውን ከፍ ያለ ስፒኪንግ በመክፈት ወደ መስተንግዶ ኢንዱስትሪ ገብቷል። ከሚስቱ ቪክቶሪያ ጋር በመተባበር ኢምፔሪዮሊ የ1920ዎቹ የፓሪስ ወይም የኒውዮርክ ድባብ በዚህ የአርት ዲኮ ቅጥ ባር ውስጥ እንደገና ለመፍጠር ያለመ ነው። ስካርሌት የእጅ ጥበብ ኮክቴሎችን እና የታፓስ አይነት ትንንሽ ሳህኖችን ያቀርባል፣ እና ለቀጥታ የሙዚቃ ዝግጅቶችም ቦታ ሆኖ ያገለግላል። ወደ 40 ሰዎች የመቀመጫ አቅም ያለው፣ 500 ካሬ ጫማ ያለው ሳሎን ለጎብኚዎች ምቹ እና ቅርብ ቦታ ይሰጣል።
ኢምፔሪዮሊ፣ የቶኒ ሶፕራኖ ችግር ያለበት የወንድም ልጅ ክሪስቶፈር ሞልቲሳንቲ በሚለው ሚና የሚታወቀው፣ ከመናገር ቀላል ጽንሰ-ሀሳብ ጋር ግላዊ ግንኙነት አለው። የፒቢኤስ ተከታታዮችን “ሥሮችህን መፈለግ” ትዕይንት ሲቀርጽ፣ ቅድመ አያቱ በ1920ዎቹ በ ተራራ ቬርኖን ላይ ንግግር ሲያደርጉ አወቀ። በዚህ የቤተሰብ ታሪክ ተመስጦ፣ ኢምፔሪዮሊ ያንን ልምድ በ Scarlet እንደገና ለመፍጠር ወሰነ።
የውስጥ ዲዛይኑ ኢምፔሪዮሊስን ለፕሮጀክቱ የቀጠረው በቪክቶሪያ እና በአንጋፋው ሬስቶራቶር ጄረሚ ውላዲስ መካከል ትብብር ነው። በቂ በቂ ምግብ እና የኒና ታላቁ ቡሪቶ ባርን ጨምሮ በአካባቢው የበርካታ ሰፈር ምግብ ቤቶች ባለቤት የሆነው ውላዲስ በቪክቶሪያ እውቀት ውስጥ ያለውን አቅም እንደ የውስጥ እና ዲዛይነር ያየው ነበር። አንድ ላይ ሆነው የተከለከሉበትን ዘመን የሚያንፀባርቅ ውብ እና ማራኪ ቦታ ፈጠሩ።
በድብልቅዮሎጂስት Matt Burkhardt የተዘጋጀው የ Scarlet's cocktail menu ባህላዊ እና የፈጠራ አማራጮችን ይሰጣል። “ነጩ ሎተስ” የሚለው የፊርማ መጠጥ፣ ተመሳሳይ ስም ባለው የHBO ተከታታይ ሁለተኛ ምዕራፍ ላይ ለኢምፔሪዮሊ መታየት ክብር ይሰጣል። ላውንጁ የእንግዳዎችን ጣዕም እንደሚያረኩ እርግጠኛ የሆኑ የታፓስ አይነት ትንንሽ ሳህኖችን ያቀርባል።
በ Scarlet፣ ማይክል ኢምፔሪዮሊ እና ቡድኑ ጎብኚዎች ከዕለት ተዕለት ዓለም የሚያመልጡበት እና ልዩ የሆነ ልምድ የሚያገኙበት ኦአሳይስ ለማቅረብ ተስፋ ያደርጋሉ። ደንበኞች ጂንስ፣ ቁምጣ ወይም ቱክሰዶ ለብሰው ቢመጡ፣ ስካርሌት በጊዜው ወደ 1920ዎቹ ማራኪ እና ማራኪነት እንደሚያጓጉዛቸው ቃል ገብቷል።