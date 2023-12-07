ኮል ታከር እና ቫኔሳ ሁጅንስ ወደ ጋብቻ ደስታ ገቡ

የቀድሞ የፒትስበርግ የባህር ላይ ወንበዴዎች አጭር ስቶፕ ኮል ታከር እና የሆሊውድ ኮከብ ቫኔሳ ሁጅንስ በቅርቡ በሚያምር የሰርግ ስነስርአት ላይ ቃል ኪዳን ተለዋውጠዋል። እ.ኤ.አ. ከ2020 ጀምሮ በፍቅር ጓደኝነት የጀመሩት የፍቅር ወፎች በታለም፣ ሜክሲኮ በተካሄደው የፍቅር ሥነ-ሥርዓት ማህበራቸውን አሽገዋል።
በታዋቂው የሁለተኛ ደረጃ የሙዚቃ ፊልም ተከታታይ ውስጥ እንደ ጋብሪኤላ ሞንቴዝ በተጫወተችው ሚና በሰፊው የምትታወቀው Hudgens በብሮድዌይ እና በፊልም ኢንደስትሪ ስኬታማ ስራ መስራት ጀምራለች። እንደ “ባንድላም”፣ “Beastly Sucker Punch”፣ “Bad Boys for Life” እና “Tick Tock Boom” ባሉ ፊልሞች ውስጥ ብዙ ትኩረት የሚሹ ትዕይንቶችን በማሳየቷ ጎበዝ ተዋናይት በዓለም ዙሪያ የተመልካቾችን ልብ ገዝታለች።
በሌላ በኩል የቱከር ጉዞ በፕሮፌሽናል ቤዝቦል ህይወቱ ዙሪያ ያጠነጠነ ነበር። የ27 አመቱ አትሌት በፒትስበርግ የባህር ወንበዴዎች የተዘጋጀው በመጀመሪያው ዙር የ2014 ሜጀር ሊግ ቤዝቦል ረቂቅ ነው። እ.ኤ.አ. በ2019 ከቡድኑ ጋር የመጀመሪያ ጨዋታውን ካደረገ በኋላ ታከር በመጨረሻ ነፃ ወኪል ከመሆኑ በፊት ለኮሎራዶ ሮኪዎች መጫወት ቀጠለ።
ጥንዶቹ በፓሪስ የኢፍል ታወር ዳራ ላይ ባስቀመጡት ማራኪ የኢንስታግራም ፖስት ዝግጅቱን ለማስታወስ ስለመረጡ የተሳትፎአቸው አስደሳች ዜና በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ለአድናቂዎች ተነገረ።
አዲሶቹ ተጋቢዎች በትዳር ደስታ ጉዞ ሲጀምሩ አድናቂዎች ለሁለቱም ቱከር እና ሁጅንስ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን በጉጉት ይጠባበቃሉ። በግለሰብ ስኬታቸው እና ለየእደ ጥበብ ስራቸው የጋራ ፍቅር፣ እነዚህ ባለትዳሮች ወደፊት ተስፋ ሰጪ እና አስደሳች የወደፊት ተስፋ እንዳላቸው ግልጽ ነው።
በነጻ ኤጀንሲ ውስጥ አዳዲስ እድሎችን ሲመረምር የቱከር ቤዝቦል ስራ ጊዜያዊ የኋላ መቀመጫ ቢወስድም፣ ሁጀንስ በብር ስክሪን ላይ ማበራቷን ቀጥላለች፣ ተመልካቾችን በማይካድ ተሰጥኦዋ ይማርካል። አንድ ላይ ሆነው በየሜዳቸው ዘላቂ የሆነ ምልክት ለመተው የታቀዱ ተለዋዋጭ ድብልቆችን ይመሰርታሉ።
በሜክሲኮ የጫጉላ ሽርሽር ሲጀምሩ ቱከር እና ሁጅንስ በእርግጠኝነት የተትረፈረፈ ፍቅርን፣ ደስታን እና ማለቂያ የለሽ ጀብዱዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ።