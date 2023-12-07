ስፕሪንግፊልድ ከተማ ምክር ቤት ከስቴት ሃውስ ጋር ትስስር ያለው አዲስ ሎቢስት አፀደቀ

የስፕሪንግፊልድ ከተማ ምክር ቤት ጄሲካ ባሻምን የከተማዋ አዲስ ሎቢስት አድርጎ መሾሙን አጽድቋል። ባሻም የቀድሞ የኢሊኖይ ሃውስ ተናጋሪዎች ማይክል ማዲጋን እና አማኑኤል “ክሪስ” ዌልች የሰራተኛ ሀላፊ የነበረች ሲሆን ከስቴት ሀውስ ጋር ሰፊ ልምድ እና ትውውቅ ወደ አዲሱ ስራዋ ታመጣለች። የሷ ድርጅት ባሻም መንግስት ሶሉሽንስ ኤልኤልሲ በኮንትራቱ 75,000 ዶላር ይከፈላል ።
በስፕሪንግፊልድ አካባቢ የእድሜ ልክ ነዋሪ የሆነችው ባሻም ከተማዋን በመወከል መደሰቷን ገልጻ ስለ ካፒቶል እና የአካባቢው ማህበረሰብ ያላትን ጥልቅ እውቀት አፅንዖት ሰጥታለች። በክልል ደረጃ የከተማዋ “አይን እና ጆሮ” ሆና ከማገልገል ባለፈ የከተማዋን አጀንዳ ለማሻሻል በንቃት ትሰራለች።
ባሻም ካቀረባቸው ቅድሚያዎች ውስጥ አንዱ በመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በስፕሪንግፊልድ ውስጥ ቀጥተኛ የመንግስት ኢንቨስትመንትን ማረጋገጥ ነው። በተጨማሪም የመሀል ከተማ ቱሪዝምን የሚያጎለብቱ፣ ታሪካዊ ንብረቶችን የሚያነቃቁ እና የኢኮኖሚ ልማትን የሚያበረታቱ ማበረታቻዎችን ለማስተዋወቅ አልማለች። በተጨማሪም ባሻም ከተማዋን በአዎንታዊም ሆነ በአሉታዊ መልኩ ሊነኩ የሚችሉ የህግ አውጭ እርምጃዎችን ይቆጣጠራል።
ከንቲባ ወይዘሮ ሚስቲ ቡሸር ከህግ አውጭዎች ጋር ድልድይ የመገንባትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተው የባሻም ልምድ እና ትስስር በጽህፈት ቤቱ እና በመንግስት ሀውስ መካከል ውጤታማ ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል ብለዋል። አልድ. ኤሪን ኮንሌይ የከተማዋን ልዩ ተግዳሮቶች ለመቅረፍ እና ስለስቴት ደረጃ ለውጦች በተለይም የበጀት ጉዳዮችን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ለስፕሪንግፊልድ የተሰጠ ድምጽ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
አንዳንዶች ባሻም ከሚካኤል ማዲጋን ጋር ያለውን ግንኙነት በጥንቃቄ ሊመለከቱት ቢችሉም፣ የፖለቲካ ተንታኝ ኬንት ሬድፊልድ የሎቢ ሥራዋ በራሷ ጥቅም መገምገም እንዳለበት ጠቁመዋል። ለግንኙነት ግንባታ ያላትን የፖሊሲ እውቀት እና መልካም ስም ጎላ አድርጎ ገልጿል ይህም እንደ ሎቢስት ውጤታማ እንድትሆን አስተዋጽኦ ያደርጋል።
በሌላ የምክር ቤት ዜና፣ የስፕሪንግፊልድ የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል እስከ 21 አዳዲስ የእሳት አደጋ ተከላካዮችን ለመቅጠር ፍቃድ ተሰጥቶታል። የ311,000 ዶላር መመደብ በ2024 በጀት ውስጥ ያልተካተቱትን ተጨማሪ የደመወዝ ወጪዎች ይሸፍናል። ለአዲሶቹ ተቀጣሪዎች ስልጠናው በዋናነት በስፕሪንግፊልድ ይካሄዳል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የቀድሞ ዳውንታውን ስፕሪንግፊልድ፣ ኢንክ ሥራ አስፈፃሚ ካይላ ግራቨን የኦፕሬሽን አስተባባሪ በመሆን የከተማውን የእቅድ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ተቀላቅለዋል። ግራቨን ከ DSI መውጣቱ ድርጅቱ በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ ተተኪ ለማግኘት የቅጥር ሂደቱን እንዲጀምር አነሳሳው።
አዳዲስ እድገቶች ሲፈጠሩ ታሪኩ ይሻሻላል።