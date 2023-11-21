እንቆቅልሹ ቦይድ የደን ዘንዶ፡ በትሮፒካል ሰሜን ኩዊንስላንድ ውስጥ ተደብቆ የሚገኝ ያልተለመደ እና ተወዳጅ ፍጡር

ከኬይንስ በመኪና ወደ አቴርተን ጠረቤዛ እየነዳሁ፣ በደመና በተሸፈነ ሰማይ ስር በሚንከባለል ውብ ገጠራማ መልክዓ ምድር ሰላምታ ሰጠኝ። ይህ ክልል ረግረጋማ እና ብርቅዬ የአእዋፍ ዝርያዎችን ጨምሮ በተለያዩ የዱር አራዊቶች የታወቀ ቢሆንም፣ ትኩረቴ ግን እዚህ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት ተደብቆ በነበረ ፍጡር ላይ ነው - የቦይድ ደን ዘንዶ።
ከታወቁት አቻዎቹ በተለየ የቦይድ ደን ድራጎን የካሜራ አዋቂ ነው፣ ያለምንም እንከን ወደ የዝናብ ደን ቅጠሎች ከ ቡናማ እና ግራጫ ሚዛኖች ጋር በማዋሃድ። እነዚህን አስቸጋሪ ፍጥረታት ለማየት፣ የFNQ Nature Tours ባለቤት እንደ ጄምስ ቦትቸር ያለ ጥሩ አይኖች ወይም የባለሙያ መመሪያ ያስፈልገዋል። ቦትቸር ያለው ሰፊ እውቀት እና ለቦይድ ደን ድራጎን ያለው ፍቅር የደን ደን ምስጢራትን ለመፍታት ፍፁም መመሪያ ያደርገዋል።
ወደ Atherton የዝናብ ደን ውስጥ ዘልቀን ስንገባ ቦትቸር የእነዚህን ድራጎኖች እውነተኛ ማራኪነት ያሳያል። በዓይነታቸው ልዩ በሆነ መልኩ፣ ሮዝ ጉንጭ፣ ቢጫ ጤዛ፣ እና ትናንሽ ሹል ሚዛኖች፣ የአፈ-ታሪክ ፍጡርን ይዘት ያካትታሉ። ባህሪያቸው ወደ እንቆቅልሽ ውበታቸው ይጨምረዋል - ነፍሳትን ከማሳደድ ይልቅ በአቅማቸው ውስጥ እንዲመጡ በስንፍና በመጠባበቅ ላይ።
የቦይድ ደን ዘንዶን ማየት ፈታኝ ተግባር ቢመስልም፣ ባሪን ሀይቅ ለእነዚህ ተሳቢ እንስሳት መሸሸጊያ መሆኑን ያረጋግጣል። እዚህ፣ ይበልጥ ክፍት በሆነ የዝናብ ደን መካከል፣ አንድ ሰው እነዚህን ጥቃቅን ፍጥረታት በየተወሰነ መቶ ሜትሮች ሊያጋጥመው ይችላል። ነገር ግን፣ አብዛኛው ጎብኝዎች የመዋሃድ ልዩ ችሎታቸው እና በጥልቅ ጥላ ምርጫቸው ምክንያት መገኘታቸውን አቅልለው ይመለከቱታል።
ቀኑን ሙሉ፣ ቦትቸር በዝናብ ደን ውስጥ በብቃት ሲመራኝ፣ ከእነዚህ ብርቅዬ ፍጥረታት ጋር ያጋጠሙትን ታሪኮች እና ታሪኮች እያካፈለ የጉጉት ተስፋዬ ይገነባል። በመጨረሻ የቦይድ ደን ዘንዶን ማየቴ አስደሳች ነገር ነው፣ እና ረጅም ጥቁር እግሮቹ፣ ተመልካቾች እና ልዩ ባህሪያቱ ማየቴ በሚያስደንቅ ስሜት ሞላኝ።
የዱር አራዊት ጥበቃ በጣም አስፈላጊ በሆነበት ዓለም የቦይድ ደን ድራጎን በአውስትራሊያ የዝናብ ደን ውስጥ የሚገኘውን ልዩ ብዝሃ ሕይወት ለማስታወስ ያገለግላል። እነዚህን ልዩ ልዩ መልክዓ ምድሮች በመዳሰስ፣ ተፈጥሮ የምታቀርበውን አስደናቂ ነገር ማድነቅ እና እነዚህን መኖሪያዎች ለወደፊት ትውልዶች ለመጠበቅ ጥልቅ ቁርጠኝነትን ማነሳሳት እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የቦይድ ጫካ ድራጎን ምንድን ነው?
የቦይድ ደን ድራጎን በአውስትራሊያ ውስጥ በትሮፒካል ሰሜን ኩዊንስላንድ የዝናብ ደኖች ተወላጅ የሆነ የእንሽላሊት ዝርያ ነው። ለየት ያለ ካሜራ እና ልዩ ገጽታ ይታወቃሉ.
የቦይድ ጫካ ድራጎን የት ማግኘት እችላለሁ?
የቦይድ ደን ዘንዶን ለመለየት በጣም ጥሩው ቦታ በአተርተን ጠረጴዚላንድ የዝናብ ደን ውስጥ በተለይም በባሪን ሀይቅ አካባቢ ነው። ከአካባቢው ጋር የመዋሃድ ችሎታቸው በቀላሉ የማይገኙ ያደርጋቸዋል ነገር ግን ለማግኘት ጠቃሚ ያደርጋቸዋል።
የቦይድ ጫካ ድራጎኖች ለአደጋ ተጋልጠዋል?
የቦይድ ደን ድራጎኖች አጠቃላይ የህዝብ ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ ባይገመገምም፣ የመኖሪያ ቦታቸው መጥፋት እና መከፋፈል ለህልውናቸው ትልቅ ስጋት ይፈጥራል። ለእነዚህ ልዩ ፍጥረታት የረጅም ጊዜ ጥበቃ የዝናብ ደን ስነ-ምህዳርን መጠበቅ ወሳኝ ነው።
የአተርተን ጠረጴዚላንድ እና የዝናብ ደኖችን እንዴት ማሰስ እችላለሁ?
እንደ FNQ Nature Tours ያሉ በርካታ የቱሪዝም ኦፕሬተሮች በአዘርተን ጠረጴዚላንድ ውስጥ የተመራ ጉዞዎችን ያቀርባሉ። እነዚህ ጉብኝቶች የክልሉን የበለፀገ ብዝሃ ህይወት ለመለማመድ እና የማይናቀውን የቦይድ ደን ዘንዶ የማየት እድሎችን ይጨምራሉ።
ምንጮች:
- FNQ ተፈጥሮ ጉብኝቶች (www.fnqnaturetours.com.au)
- ትሮፒካል ሰሜን ኩዊንስላንድ (www.tropicalnorthqueensland.org.au)