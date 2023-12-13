Minecraft ዝማኔ ለ Xbox Series X እና Series S የ4ኬ ድጋፍን ያስተዋውቃል

ለ Minecraft አዲስ ዝማኔ፣ ቅድመ እይታ 1.20.60.23፣ ተለቋል፣ በጨዋታው ላይ በርካታ አስደሳች ተጨማሪዎችን አመጣ። ከሚታዩት ባህሪያት አንዱ አርማዲሎን ማካተት ነው፣ እሱም Minecraft Live 2023 የሞብ ድምጽ አሸናፊ የነበረው።
ነገር ግን፣ በዚህ ዝማኔ ውስጥ በጣም ጠቃሚው መጨመር በሁለቱም Xbox Series X እና Series S ኮንሶሎች ላይ የ4K ጥራቶች ድጋፍ ነው። ይህ ለአሁኑ-ጂን ማሻሻያ ሲመኙ ለነበሩ Minecraft ተጫዋቾች በጣም የሚጠበቅ ማሻሻያ ነው። አድናቂዎች ተስፋ ሲያደርጉት የነበረው ሙሉ የጨረር ፍለጋ ልምድ ላይሆን ይችላል፣ ጨዋታውን በከፍተኛ ጥራት መጫወት መቻል በእርግጥ ጥሩ መሻሻል ይሆናል።
ዝመናው ለፈጣሪዎች የተለያዩ ጥገናዎችን፣ ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችንም ያካትታል። ኦፊሴላዊው የለውጥ ሎግ የ 4K ጥራት ድጋፍ መጨመሩን ጠቅሷል፣ይህም ሞጃንግ ስቱዲዮ የ Minecraft ልምድን በአዲሱ የ Xbox ኮንሶሎች ላይ ለማሳደግ ጥረት እያደረገ መሆኑን ያሳያል። ይህ ለውጥ ትንሽ ሊመስል ይችላል, ነገር ግን ለጨዋታው በትክክለኛው አቅጣጫ ላይ አንድ እርምጃን ያመለክታል.
የ 4K ጥራት ማሻሻያ ለሁለቱም Xbox Series X እና Series S መገኘቱን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። 4K ለ Series X መደበኛ ቢሆንም፣ ጨዋታዎች ይበልጥ በተጨናነቀው Series S ላይ እንደዚህ ያሉ ከፍተኛ ጥራቶችን ማሳካት ያልተለመደ ነገር ነው። ይህ ማሻሻያ ያሳያል። በሁለቱም ኮንሶሎች ላይ ወጥ የሆነ ልምድ ለማቅረብ የሞጃንግ ቁርጠኝነት።
ይህ ማሻሻያ ለMinecraft ተጫዋቾች የ Xbox ተጫዋቾችን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መድረኮች ላይ አስደሳች ባህሪያትን ይሰጣል። አርማዲሎ፣ ልዩ ችሎታው እና የመጣል ዕቃዎች፣ ለሕዝብ ሙከራ ይቀርባል። በተጨማሪም፣ Minecraft ቅድመ እይታ 1.20.60.23 በ Xbox Series X|S፣ Xbox One፣ Windows PC፣ Android (ቤታ) እና iOS ላይ ይገኛል።
ለወደፊቱ የበለጠ ጉልህ የሆነ ማሻሻያ ዋስትና ባይኖርም፣ ይህ ዝማኔ Minecraft በአሁን-ጄን ኮንሶሎች ላይ በትክክለኛው አቅጣጫ ላይ ያለውን እርምጃ ያመለክታል። ከ1080p ወደ 4K የጥራት ማሳደግ ጨዋታው ይበልጥ በእይታ የሚደንቅ ይሆናል። ይህ ማሻሻያ ተጫዋቾቹን በሚያስደስት መልኩ በተወደደው የ Minecraft ዓለም ውስጥ ማሰስ እና መፍጠር ሲቀጥሉ ነው።