አዲስ የወንጀል ሚስጥራዊ የእንቆቅልሽ ጨዋታ የደን ግሮቭ አሁን በበርካታ መድረኮች ላይ ይገኛል።

የሚስብ አዲስ የወንጀል ሚስጥራዊ የእንቆቅልሽ ጨዋታ ፎረስት ግሮቭ በገንቢ Miga Games ተለቀቀ። ጨዋታው ተጫዋቾች የተከበረው የርቀት ፎረንሲክ ቢሮ (አር.ኤፍ.ቢ.) አባል በሚሆኑበት ወደ አንድ አስደሳች የመጀመሪያ ሰው ተሞክሮ ይወስዳል። እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ የምርመራ ቴክኖሎጂ የታጠቁ ተጫዋቾች በአካባቢው የቴክኖሎጂ ኢምፓየር ወራሽ በሆነው ከ Zooey Kunstmatigaard መጥፋት ጀርባ ያለውን እውነት የማወቅ ተልእኮ ጀመሩ።
በፎረስት ግሮቭ፣ ተጫዋቾች አስማጭ የወንጀል ትዕይንቶችን እንዲያስሱ፣ ማስረጃን በጥንቃቄ እንዲመረምሩ እና ጉዳዩን ለመስበር የትንታኔ ችሎታቸውን እንዲጠቀሙ እድል ተሰጥቷቸዋል። በሚታወቅ የጨዋታ አጨዋወት መካኒኮች እና አሳታፊ የታሪክ መስመር፣ ይህ የመርማሪ ጨዋታ ተጫዋቾቹን በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ ለሰዓታት እንዲቆይ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።
የደን ግሮቭ ማስጀመሪያ ተጎታች የጨዋታውን መሳጭ ዓለም ፍንጭ ይሰጣል፣ አስደናቂውን ግራፊክስ እና አጨዋወትን ያሳያል። የመጀመሪያው መጣጥፍ ከገንቢዎች የተሰጡ ጥቅሶችን ቢያቀርብም፣ ተጫዋቾቹ ሊጠብቁት ለሚችሉት መሳጭ ልምድ ቃና የሚያዘጋጅ እንደ ማራኪ ምስላዊ አቀራረብ ልንገልጸው እንችላለን።
የደን ግሮቭ አሁን PS5፣ Xbox Series X/S፣ PS4፣ Xbox One እና PC በSteam እና Epic Games ማከማቻን ጨምሮ በበርካታ መድረኮች ላይ ይገኛል። በሰፊው ተደራሽነቱ፣ ተጫዋቾቹ ጨዋታውን በመረጡት የጨዋታ ስርዓት መደሰት ይችላሉ፣ ይህም የደን ግሮቭ ማራኪ አለም ለብዙ ተመልካቾች ተደራሽ መሆኑን ያረጋግጣል።
በየጥ:
ጥ: በፒሲ ላይ የደን ግሮቭን መጫወት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የደን ግሮቭ በፒሲ ላይ በSteam እና Epic Games መደብር በኩል መጫወት ይችላል።
ጥ፡ ፎረስ ግሮቭ በየትኞቹ መድረኮች ላይ ይገኛል?
መ፡ የደን ግሮቭ በPS5፣ Xbox Series X/S፣ PS4፣ Xbox One እና PC ላይ ይገኛል።
ጥ፡- የጨዋታው ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የፎረስ ግሮቭ አላማ የወንጀል ትዕይንቶችን በመመርመር እና ማስረጃዎችን በመተንተን ከ Zooey Kunstmatigaard መጥፋት ጀርባ ያለውን እውነት ማጋለጥ ነው።