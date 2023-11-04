Metasurfaces፡ ለኤአር እና ለቪአር የአይን ቅርብ ማሳያዎችን አብዮት።

ምናባዊ እውነታ (VR) እና የተጨመረው እውነታ (AR) ቴክኖሎጂዎች በሜታ-ዩኒቨርስ መምጣት ከፍተኛ ተወዳጅነት አሳይተዋል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች መሳጭ እና በይነተገናኝ ተሞክሮዎችን ለመፍጠር በአይን አቅራቢያ ባሉ ማሳያዎች ላይ ይመረኮዛሉ። በአይን አቅራቢያ ያሉ የማሳያ ቴክኖሎጂዎች ጉልህ እድገቶችን ያደረጉ ቢሆንም እንደ የእይታ መስክ፣ የመፍትሄ ሃሳብ፣ የምስል ጥራት፣ የ3-ል ተፅእኖዎች እና ውሱንነት ያሉ ተግዳሮቶች አሁንም አሉ።
ባህላዊ የኦፕቲካል መፍትሄዎች እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ የአቅም ገደብ ላይ እየደረሱ ነው፣ ነገር ግን እጅግ በጣም ቀጭን በሆነ የሜታሰርፌስ ኦፕቲክስ መልክ ተስፋ አለ። የንዑስ ሞገድ አንቴናዎችን ያቀፈው Metasurfaces ለብርሃን ስፋት፣ ደረጃ እና የፖላራይዜሽን ሁኔታ የላቀ የመቀየሪያ አቅሞችን ይሰጣሉ፣ ይህም ከመደበኛው ሪፍራክቲቭ እና ዲፍራክቲቭ ኦፕቲክስ ይበልጣል።
ከሻንጋይ ጂያኦ ቶንግ ዩኒቨርሲቲ የመጣ ቡድን በአይን አቅራቢያ ለሚታዩ የሜታሸርት መጠቀሚያዎች አቅም ሲመረምር ቆይቷል። የእነሱ ግምገማ በኦፕቶ-ኤሌክትሮኒካዊ ሳይንስ መጽሔት ላይ የታተመ, በአይን አቅራቢያ ለሚገኙ የማሳያ መተግበሪያዎች የሜታስተር ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተገኘውን እድገት ያጎላል. እነዚህ እድገቶች ለቀጣይ ትውልድ AR እና ቪአር ቴክኖሎጂዎች መንገድ ይከፍታሉ።
በ 1960 ዎቹ ውስጥ የመጀመሪያው የ AR HMD መሣሪያ ከተጀመረ በኋላ በአይን አቅራቢያ ያሉ የማሳያ ቴክኖሎጂዎች ረጅም ርቀት ተጉዘዋል። እንደ ሆሎሌንስ እና አፕል ቪዥን ፕሮ ያሉ መሳሪያዎች የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን በማብቀል ላይ ናቸው። Metasurface መሳሪያዎች በ 2018 ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓይን አቅራቢያ ማሳያዎች የታቀዱ ናቸው, እና ግሬቲንግስ, ሌንሶች እና ሆሎግራሞችን ጨምሮ በኦፕቲካል ሜታsurface መሳሪያዎች ላይ ሰፊ ጥናቶች ተካሂደዋል.
Metasurfaces ግዙፍ ኦፕቲክስን በመተካት እና አዳዲስ ተግባራትን በማንቃት በአይን አቅራቢያ ባሉ ማሳያዎች ውስጥ እንደ ቁልፍ አካላት ተስፋ ሰጭ መፍትሄን ይሰጣሉ። እነዚህ እጅግ በጣም ቀጭ ያሉ፣ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው ክፍሎች እንደ አይን መክተፊያ፣ ኮምባይነር እና ሌሎችም ሊያገለግሉ ስለሚችሉ የበለጠ የታመቀ፣ ቀላል ክብደት ያለው እና ከፍተኛ ጥራት ያለው AR ማሳያ ከትልቅ እይታ ጋር ይታያል።
ከቪአር ማሳያዎች አንፃር፣ ሜታሶርፌስ ትልቅ መጠን፣ ቪዲዮ-ታሪፍ፣ ባለ ሙሉ ቀለም ምስሎችን በመፈለግ እንደ የምስል ምንጮች በማገልገል ረገድ ውስንነቶች ቢኖራቸውም አሁንም እንደ የዓይን መነፅር በብቃት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።
Metasurfaces ሁለገብ ተግባርን፣ ከፍተኛ የጨረር አፈጻጸምን እና እጅግ በጣም ቀጫጭን የቅርጽ ሁኔታዎችን በማቅረብ በአይን አቅራቢያ ያለውን የማሳያ ገጽታ የመቀየር ችሎታ አላቸው። በመሆኑም፣ የታመቀ እና ቀላል ክብደት ያለው AR ማሳያዎችን በከፍተኛ የምስል ጥራት እና ትልቅ የእይታ መስክ በማስቻል በተለያዩ የኤአር ማሳያ አርክቴክቸር ውስጥ እንደ ወሳኝ የኦፕቲካል ክፍሎች ቀርበዋል።
ባጠቃላይ፣ ሜታሳርፌስ የባህላዊ ኦፕቲክስ ውሱንነት በአይን አቅራቢያ ባሉ ማሳያዎች ላይ ያለውን ውሱንነት ለማሸነፍ ጥሩ መፍትሄ ይሰጣል። ምርምር እና ልማት በሚቀጥሉበት ጊዜ፣ ስለእውነታው ያለንን ግንዛቤ የሚገልጹ ተጨማሪ አዳዲስ የኤአር እና ቪአር ቴክኖሎጂዎችን ለማየት እንጠብቃለን።
በየጥ
በአይን አቅራቢያ የሚታዩ ማሳያዎች ምንድን ናቸው?
በአይን አቅራቢያ ያሉ ማሳያዎች መሳጭ እና በይነተገናኝ ተሞክሮዎችን ለመፍጠር በምናባዊ እውነታ (VR) እና በተጨመሩ እውነታ (AR) ስርዓቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። እነሱ በተለምዶ ጭንቅላት ላይ ይለበሳሉ፣ ወደ አይኖች ቅርብ እና ምናባዊ ይዘቶችን በገሃዱ ዓለም ላይ ያሳያሉ ወይም ሙሉ በሙሉ ምናባዊ አካባቢዎችን ይፈጥራሉ።
metasurfaces ምንድን ናቸው?
Metasurfaces የንዑስ ሞገድ አንቴናዎችን ያካተቱ እጅግ በጣም ቀጭ ያሉ የዕቅድ አካላት ናቸው። የብርሃን ስፋትን፣ ደረጃን እና የፖላራይዜሽን ሁኔታን በመቀየር የላቀ ችሎታዎችን ይሰጣሉ። ከተለምዷዊ ሪፍራክቲቭ እና ዲፍራክቲቭ ኦፕቲክስ ጋር ሲነጻጸር፣ ሜታሰርፌስ በአይን አቅራቢያ ያሉትን የማሳያ ቴክኖሎጂዎች ተግዳሮቶችን ለመፍታት ከፍተኛ አፈፃፀም ይሰጣሉ።
Metasurfaces በአይን አቅራቢያ የሚታዩ ማሳያዎችን እንዴት ሊለውጡ ይችላሉ?
Metasurfaces በአይን አቅራቢያ በሚገኙ ማሳያዎች ላይ ግዙፍ ኦፕቲክስን የመተካት አቅም አላቸው፣ይህም የበለጠ የታመቁ እና ቀላል ክብደት ያላቸውን መሳሪያዎች ያስገኛሉ። ከፍተኛ ጥራት ያለው ማሳያን ከትልቅ የእይታ መስክ ጋር በማንቃት እንደ አይኖች፣ አጣማሪዎች እና ሌሎችም ሊያገለግሉ ይችላሉ። Metasurfaces ሁለገብ ተግባርን፣ ከፍተኛ የጨረር አፈጻጸምን እና እጅግ በጣም ቀጭን የሆኑ ቅርጾችን ያቀርባል፣ ይህም ለቀጣዩ ትውልድ የኤአር እና ቪአር ቴክኖሎጂዎች ተስፋ ሰጭ አካላት ያደርጋቸዋል።