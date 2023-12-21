ፍሎሪዳ ሀገሪቱን በስራ መልቀቂያ ትመራለች።

በResumeBlaze በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ፍሎሪዳ ከሌሎች የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛውን የሥራ መልቀቂያ መጠን አላት ። ጥናቱ ከዩኤስ የሰራተኛ ስታስቲክስ ቢሮ የተገኘውን መረጃ የተተነተነ ሲሆን ከሴፕቴምበር 11.54 እስከ ሴፕቴምበር 2022 ድረስ ያለው ብሄራዊ የስራ ማቆም ምጣኔ በ2023 በመቶ ሲቀንስ የፍሎሪዳ የስራ ማቆም አድማ ከ 2.7% ወደ 2.9% ከፍ ብሏል ይህም በ7.41 በመቶ ከፍ ያለ እድገት አሳይቷል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በዚህ ጊዜ ውስጥ በአጠቃላይ 281,000 የፍሎሪዳ ሰራተኞች ስራቸውን አቋርጠው 261,000 ሰራተኞች የስራ መልቀቂያ ውሳኔ ካደረጉበት ካለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር ሰራተኞቻቸው ከስራ ቦታቸው የሚለቁበት ግልፅ አዝማሚያ አሳይቷል ።
የሚገርመው ነገር፣ ሉዊዚያና እና ቴክሳስ የስራ ማቆም ታሪካቸው ጨምሯል። በዝርዝሩ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሉዊዚያና በዚህ አመት 66,000 ሰራተኞች ስራቸውን የለቀቁ ሲሆን ባለፈው አመት ከነበሩት 60,000 ጋር ሲነፃፀሩ የስራ ማቆም አድማ ከ 3.1% ወደ 3.3% በማደግ በ6.45% አድጓል። ቴክሳስ ሶስተኛውን ቦታ በማስያዝ በ369,000 2.8 ሰራተኞች ስራቸውን ሲለቁ በ2023 በመቶ በ2.7 ከነበረው 2022 በመቶ ጋር ሲነፃፀሩ የ3.7 በመቶ እድገት አሳይተዋል።
በResumeBlaze መስራች እና መሪ ገንቢ ዳረን ሻፋ በምርምር ግኝቶቹ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን በአብዛኛዎቹ ግዛቶች የማቋረጥ ተመኖች መቀነስ አዎንታዊ ምልክት መሆኑን ጠቁመዋል። ይህንን አዝማሚያ አሜሪካውያን ወደ አዲስ ሙያዎች እና ቀጣሪዎች የርቀት የስራ አማራጮችን በሚያቀርቡበት ሁኔታ ላይ የበለጠ ምቾት እንዲሰፍን በማድረግ ነው ብሏል። የሥራ ገበያው ሲረጋጋ፣ የማቋረጥ መጠኖች ወደ ቅድመ ወረርሽኙ ደረጃዎች እየተመለሱ ነው።
በዚህ ጥናት ውስጥ የቀረበው መረጃ በዩናይትድ ስቴትስ ስላለው የሥራ ስምሪት ገጽታ ላይ ብርሃን ይፈጥራል. በበርካታ ግዛቶች ውስጥ የስራ መልቀቂያዎች እየጨመረ መምጣቱን ይጠቁማል, ፍሎሪዳ ከፍተኛውን የማቋረጥ ምጣኔን በመምራት ላይ ነው.