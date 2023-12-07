ፍሎሪዳ ማናቴስ በተፈጥሮ የምግብ ምንጮች እየበለፀገ ነው።

ማጠቃለያ፡ የፍሎሪዳ የዱር አራዊት ባለስልጣናት ለውሳኔያቸው ምክንያት በወባ ትንኝ ሐይቅ ውስጥ ያለው የባህር ሳር በብዛት እና በአካባቢው ያለው የማናቴ ጤናማ የሰውነት ሁኔታን በመጥቀስ በዚህ ክረምት ለማናቴ ሰላጣ እንደማይሰጡ አስታውቀዋል። ይህ በ2021 ያልተለመደ የሟችነት ክስተት (UME) ከታወጀ በኋላ በረሃብ ምክንያት በተከሰተው የማናት ሞት ምክንያት ነው። የዱር አራዊት ባለስልጣናት በሰው ሰራሽ አመጋገብ ላይ ባለመተማመን ስለ ማናቴዎች የተሻሻለ የጤና እና የመትረፍ መጠን ተስፋ ያደርጋሉ። ነገር ግን ማናቸውንም መሰናክሎች ቢከሰቱ እርዳታ ለመስጠት የድንገተኛ ጊዜ እቅድ አላቸው።
ካለፉት የክረምት ወቅቶች በተለወጠው የፍሎሪዳ ዓሳ እና የዱር እንስሳት ጥበቃ ኮሚሽን (ኤፍ ደብሊውሲ) በባህር ሳር እጥረት ምክንያት የሚራቡ የማናቴዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ዘግቧል። ይህ አወንታዊ ውጤት የሚመነጨው በትንኝ ሐይቅ ውስጥ የባህር ውስጥ ሳር በብዛት መገኘቱ ሲሆን ይህም ለማናቴዎች ጠቃሚ የምግብ ምንጭ ነው። የFWC የሰላጣ አቅርቦትን ለማቆም የወሰነው በአካባቢው ያሉ ማናቴዎች ደካማ ወይም የአካል ችግር ላይ እንዳልሆኑ ባደረጉት ግምገማ ነው።
በ 2021 በከፍተኛ ቁጥር የማናቴ ሞት ምክንያት የታወጀው UME በይፋ ማለቁ አልተገለጸም። የFWC ተመራማሪዎች የማናቴዎችን ጤና እና የመኖሪያ ሁኔታ መከታተል እና ማንኛቸውም ማናቴዎች ጣልቃ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ አስፈላጊውን እርዳታ ይሰጣሉ። ይህ የነቃ አቀራረብ የዱር አራዊት ባለስልጣናት በማናቴዎች ደህንነት ላይ ለሚደረጉ ማናቸውም ለውጦች አፋጣኝ ምላሽ መስጠት እንደሚችሉ ያረጋግጣል።
ማናቴዎች በተፈጥሯዊ የምግብ ምንጮች ላይ እንዲተማመኑ በመፍቀድ የዱር አራዊት ባለስልጣናት የማናቴዎች አጠቃላይ የጤና እና የመትረፍ መጠን ይሻሻላል ብለው ያምናሉ። የሰላጣ መመገብን ለማቆም የተደረገው ውሳኔ የፍሎሪዳ የማናቴ ህዝብን ለመጠበቅ እና ለመጠበቅ የበለጠ ዘላቂ እና ለአካባቢ ጥበቃ ግንዛቤ ያለው አካሄድን ያሳያል።
ኤፍ.ደብሊውሲ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ስለ ማናቴዎች ወቅታዊ ሁኔታ ቢቆይም፣ ለማንኛውም ያልተጠበቁ እንቅፋቶች መዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ይገነዘባሉ። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ተጨማሪ ምግብ ለማቅረብ እቅድ ነድፈዋል, ይህም የማናቴዎች ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ያረጋግጣል.
በአጠቃላይ ይህ ውሳኔ የተፈጥሮ መኖሪያዎችን እና የምግብ ምንጮችን ለዱር አራዊት የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል, ይህም በአካባቢያቸው እንዲበለጽጉ ያስችላቸዋል.