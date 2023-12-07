ርዕስ፡ Flipkart ለግል የቆዳ እንክብካቤ አብዮታዊ የቆዳ መመርመሪያ መሣሪያን አስተዋውቋል

ማጠቃለያ፡ Flipkart ከModiFace ጋር በመተባበር የላቀ የቆዳ መተንተኛ የተባለ አዲስ የቆዳ መመርመሪያ መሳሪያ ጀምሯል። ይህ AI ላይ የተመሰረተ ባህሪ በተጠቃሚው የቆዳ አይነት እና ስጋቶች ላይ በመመስረት ለግል የተበጁ የቆዳ እንክብካቤ ምክሮችን እና የምርት ጥቆማዎችን ያቀርባል። የተበጁ የግዢ ልምዶች ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ Flipkart የሚቀጥለውን ትውልድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም እና ስለ ቆዳ ጤንነት ዝርዝር ግንዛቤዎችን በመስጠት የደንበኞችን ልምድ ለማሳደግ ያለመ ነው።
በህንድ ውስጥ ግንባር ቀደም የኢ-ኮሜርስ የገበያ ቦታ የሆነው ፍሊፕካርት የላቀ የቆዳ ተንታኝ የተባለውን ጠቃሚ መሳሪያ አስተዋውቋል። ModiFace ለውበት ኢንዱስትሪ የኤአር ቴክኖሎጂ አቅራቢ ከሆነው ጋር በመተባበር የተገነባው ይህ AI ላይ የተመሰረተ ባህሪ ግለሰቦች የቆዳ እንክብካቤ ስርአታቸውን በሚቀርቡበት መንገድ ላይ ለውጥ ያደርጋል።
ለግል የተበጁ እና በመረጃ ላይ የተመሰረቱ የግዢ ልምዶች ፍላጎትን በመገንዘብ ፍሊፕካርት የገዢዎችን ልዩ የቆዳ እንክብካቤ ፍላጎቶች ለማሟላት ያለመ ነው። የራስ ፎቶ በማንሳት እና ስለ እድሜያቸው እና የቆዳ አይነት ጥቂት ቀላል ጥያቄዎችን በመመለስ ተጠቃሚዎች በደቂቃዎች ውስጥ ብጁ የሆነ የቆዳ ግምገማ ሊያገኙ ይችላሉ። የላቀ የቆዳ መመርመሪያው የቆዳ ጤናን የተለያዩ ገጽታዎች ማለትም የቆዳ መሸብሸብ፣ መጨማደዱ፣ ቀለም መቀባት፣ አንፀባራቂነት፣ ቀጭን መስመሮች፣ ብጉር እና ጥንካሬን ጨምሮ ተጨባጭ ውጤት ይሰጣል። በእነዚህ ምዘናዎች ላይ በመመስረት መሳሪያው የተለየ የእንክብካቤ ዕለታዊ አሰራርን ይመክራል እና በሰባት ደረጃዎች ውስጥ ብጁ የምርት ምክሮችን ይሰጣል ከጽዳት እስከ ጥበቃ።
ይህ ፈጠራ መሳሪያ ባህላዊ የቆዳ ምርመራ ሂደትን ቀላል ያደርገዋል እና ተጠቃሚዎች የሚመከሩትን ምርቶች በቀጥታ ከ Flipkart የቆዳ እንክብካቤ ካታሎግ እንዲገዙ ያስችላቸዋል። በቆዳ ተንታኝ ባህሪ፣ደንበኞቻቸው በልዩ የቆዳ ፍላጎታቸው መሰረት የተበጁ ምክሮችን ሲቀበሉ በቆዳ እንክብካቤ ምርጫቸው ላይ እምነት ሊኖራቸው ይችላል።
በ Flipkart እና ModiFace መካከል ያለው ትብብር አስደናቂ ውጤቶችን አስገኝቷል። ከቆዳ ተንታኝ ጋር የሚገናኙ ተጠቃሚዎች ከመጀመሪያው ግምገማ ጀምሮ የምርት ምክሮችን እስከመቀበል ድረስ በአማካይ ሰባት ደቂቃዎችን ያሳልፋሉ። ይህ የሚያመለክተው ደንበኞች ትንታኔውን እና ምክሮችን በጣም ጠቃሚ እና አሳታፊ ሆነው እንዳገኙ ነው። በተጨማሪም Flipkart ከቆዳ ተንታኝ ጋር የነቁ ምርቶች ላይ የ21% ልወጣ አጋጥሞታል፣ይህም የመሳሪያውን ፈጣን ጉዲፈቻ እና የተጠቃሚን ፍላጎት የመሳብ ችሎታን አጉልቶ ያሳያል።
የFlipkart የቀጣይ-ጂን ቴክኖሎጂን ለመጠቀም ያለው ቁርጠኝነት እና የModiFace በውበት እና በቴክኖሎጂ ያለው እውቀት የደንበኞችን የግዢ ልምድ የሚያሻሽል ኃይለኛ መሳሪያን ያመጣል። በመረጃ ላይ የተመሰረቱ ግንዛቤዎችን ከላቁ AI ስልተ ቀመሮች ጋር በማጣመር፣ ፍሊፕካርት የበለጠ መረጃ ያለው እና ለግል የተበጀ የቆዳ እንክብካቤ ጉዞ ለደንበኞቹ ለማቅረብ ያለመ ነው።
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