አዲስ የህልም ፌስቲቫል በኤሌክትሮኒክስ እና በመሳሪያዎች ላይ ትልቅ ቅናሾችን ይሰጣል

በህንድ ውስጥ ግንባር ቀደም የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ቸርቻሪ የሆነው ክሮማ “የህልም ፌስቲቫል” ዘመቻውን ጀምሯል፣ በኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎች ላይ የተለያዩ ቅናሾችን አቅርቧል። እስከ ህዳር 15 ድረስ የሚቆየው ዘመቻ እስከ 15% የገንዘብ ተመላሽ እና እስከ 20,000 ሬልፔጆችን የመለዋወጥ ጥቅማጥቅሞችን ያካትታል። ከእነዚህ ቅናሾች በተጨማሪ ደንበኞች እንደ ማጠቢያ ማሽኖች፣ አየር ማቀዝቀዣዎች፣ ማቀዝቀዣዎች፣ ስማርትፎኖች እና ሌሎችም ባሉ መሳሪያዎች ላይ ቀላል የ EMI አማራጮችን መጠቀም ይችላሉ።
በህልም ፌስቲቫል ዘመቻ ደንበኞቻቸው እስከ 15% የገንዘብ ተመላሽ እና እስከ 20,000 ሬልፔሶች ድረስ በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎች ላይ ጥቅማጥቅሞችን ሊለዋወጡ ይችላሉ። ይህ ለ 24 ወራት በልብስ ማጠቢያ ማሽኖች, በአየር ማቀዝቀዣዎች, በማቀዝቀዣዎች, በስማርትፎኖች እና በሌሎች መሳሪያዎች ላይ ማራኪ የ EMI አማራጮችን ያካትታል.
እነዚህ ቅናሾች በመላው ሀገሪቱ በCroma መደብሮች ብቻ ሳይሆን በCroma ድህረ ገጽ ላይ እና በታታ CLiQ በኩል የሚሰሩ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ በ HDFC እና ICICI ክሬዲት እና ዴቢት ካርዶች በCroma መደብሮች እስከ 2,000 ሩፒዎች ግዢ መደሰት ይችላሉ። በተጨማሪም ከ3,000 ሩፒዎች በላይ የሚያወጡ ደንበኞች በሁሉም የCroma የድምጽ ምርቶች ላይ የ500 ሩፒ ቅናሽ ያገኛሉ።
ክሮማ በስማርትፎኖች እና ስማርት ሰዓቶች ላይ አስደሳች ቅናሾች አሉት፣ ዋጋውም ከ999 ሩፒ ለስማርት ሰዓቶች ዝቅተኛ ይጀምራል። የበጀት ስማርት ሰዓቶች እንደ ፋየር-ቦልት፣ ቦአት፣ ሪልሜ እና ኖይስ ካሉ ታዋቂ ምርቶች ከ2,000 ሩፒ በታች በሆነ ዋጋ ለግዢ ይገኛሉ።
የ 5G ስማርትፎን ለሚፈልጉ ክሮማ 13,499 ሮሌሎች የመነሻ ዋጋ ይሰጣል። በተጨማሪም ደንበኞች በተመረጡ ስማርትፎኖች ለ49 ሩፒዎች የብሉቱዝ ጥሪ ሰዓት ማግኘት ይችላሉ።
በቲቪ ምድብ ክሮማ በወር 55 ሩፒ ከ EMI አማራጭ ጀምሮ በ65-ኢንች፣ 75-ኢንች እና 4-ኢንች 2,990K ኤልኢዲ ቴሌቪዥኖች ላይ ትልቅ ዋጋ እያቀረበ ነው። በ55 ኢንች ውስጥ ያለው የሳምሰንግ አኗኗር ፍሬም ቲቪም የዚህ አቅርቦት አካል ነው፣ እና ይህን ቲቪ የገዙ ተጠቃሚዎች 8,990 ሩፒ የሚያወጣ ነፃ ቤዝል ያገኛሉ።
እንደዚህ ባሉ አስደናቂ ቅናሾች እና ቅናሾች፣ የህልም ፌስቲቫል በ Croma የእርስዎን ኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎች ለማሻሻል ጥሩ አጋጣሚ ነው። እነዚህ ድንቅ ቅናሾች ኖቬምበር 15 ከማብቃታቸው በፊት እንዳያመልጥዎት።
በየጥ:
ጥ፡ የህልም ፌስቲቫል ቅናሾችን የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: ቅናሾቹን በCroma መደብሮች፣ በCroma ድህረ ገጽ እና በታታ CLiQ መጠቀም ይችላሉ።
ጥ፡ የ EMI አማራጮች ምንድ ናቸው?
መ: ማጠቢያ ማሽን፣ አየር ማቀዝቀዣ፣ ማቀዝቀዣ እና ስማርት ስልኮችን ጨምሮ በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ለ24 ወራት የሚቆዩ ማራኪ የ EMI አማራጮች አሉ።
ጥ፡ በዱቤ እና በዴቢት ካርድ ግዢ ቅናሾችን ማግኘት እችላለሁን?
መ: አዎ፣ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሾች በHDFC እና ICICI ክሬዲት እና ዴቢት ካርዶች በክሮማ መደብሮች እስከ 2,000 ሩፒዎች ግዢ መደሰት ይችላሉ።