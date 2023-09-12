I2C-USB-Hub፡ የዩኤስቢ መግብሮችን በርቀት መቆጣጠር

ማጠቃለያ፡ I2C-USB-Hub የዩኤስቢ መግብሮችን በርቀት ለመቆጣጠር የሚያስችል በ [Jim Heaney] የተፈጠረ መሳሪያ ነው። ለእያንዳንዱ ወደብ የ MT9700 P-MOSFET ጭነት ማብሪያ / ማጥፊያን በመጠቀም ፣ ማእከሉ ተጠቃሚዎች ኃይሉን ወደ ነጠላ መሳሪያዎች በርቀት እንዲቆርጡ ያስችላቸዋል። መሣሪያው ባለ 8-ቢት PCA9557PW I2C I/O ቺፕ የሚተገበር ሲሆን ይህም ተገቢውን የቢት ቅደም ተከተል በሽቦ ላይ በመላክ የእያንዳንዱን ወደብ በቀላሉ ለመቆጣጠር ያስችላል። (ጂም) ሂደቱን የበለጠ ለማቃለል የአርዱዪኖ ቤተ-መጽሐፍት ለመፍጠር አቅዷል። በተጨማሪም I2C-USB-Hub የ LED አመልካች መብራቶችን ለመቆጣጠር እና በMT9700 ላይ ያለውን ገደብ ለማስተካከል ቀሪዎቹን ፒን በቺፑ ላይ ይጠቀማል።
የቴክኖሎጂ እድገቶች ለተጠቃሚዎች የተለያዩ መሳሪያዎችን በርቀት የመቆጣጠር ችሎታን ሰጥተዋል። አንዱ ምሳሌ I2C-USB-Hub ነው፣ በ[ጂም ሄኒ] የተፈጠረው። ከተለምዷዊ የዩኤስቢ መገናኛዎች በተለየ በእጅ መቀየሪያዎች፣ I2C-USB-Hub የርቀት መቆጣጠሪያን ምቾት ለእርስዎ መደበኛ የዩኤስቢ 2.0 መገናኛ ወረዳ ያክላል። ለእያንዳንዱ ወደብ የ MT9700 P-MOSFET ጭነት መቀየሪያን በማካተት መሳሪያው የዩኤስቢ መግብሮችን ከርቀት ለመቆጣጠር ያስችላል።
የዚህ መሳሪያ ተግባር ቁልፍ PCA9557PW I2C I/O ቺፕ ነው። ይህ ቺፕ ትክክለኛውን የቢት ቅደም ተከተል በሽቦ በኩል በመላክ ብቻ የእያንዳንዱን ወደብ በቀላሉ ለመቆጣጠር ያስችላል። የተጠቃሚን ልምድ ለማሳደግ [ጂም] የዲጂታል መቀየሪያዎችን የመገልበጥ ሂደትን የሚያቃልል የአርዱዪኖ ቤተ-መጽሐፍት የመገንባት እቅድ አለው።
I2C-USB-Hub ለዩኤስቢ መግብሮች ከኃይል መቆጣጠሪያ በላይ ይሄዳል። በእሱ ባለ 8-ቢት ቺፕ፣ [ጂም] አዳዲስ ባህሪያትን ለመጨመር ተጨማሪ ፒኖችን ተጠቅሟል። አንድ ፒን በፒሲቢ ላይ ለ LED አመልካች መብራቶች እንደ ዋና መቆጣጠሪያ ሆኖ ለማገልገል የተወሰነ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በ MT9700 በ 500 mA እና 1 A መካከል ያለውን ገደብ ማስተካከል ይፈቅዳል.
በማጠቃለያው፣ የተሻሻሉ ከመደርደሪያ ውጭ የሆኑ የዩኤስቢ መገናኛዎች ተመሳሳይ ውጤቶችን ሊያገኙ ቢችሉም፣ I2C-USB-Hub ለዩኤስቢ መግብሮች የርቀት መቆጣጠሪያን ምቹነት ይሰጣል። ይህ ፕሮጀክት የተጠቃሚን ልምድ ለማሳደግ ሃርድዌር የመጠቀም አቅምን ያሳያል እና በዚህ አካባቢ ወደፊት ለሚደረጉ እድገቶች መድረክ ይሰጣል።
ምንጮች:
- [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ] ፣ አገናኝ
- [የጂም ሄኒ ፕሮጀክት ገጽ] ፣ ሊንክ