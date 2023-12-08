የበረራ አስተናጋጅ ምክር ለሆቴል ደህንነት

የበረራ አስተናጋጅ በቅርቡ ለሆቴል እንግዶች በቆይታቸው ወቅት ደህንነታቸውን እንዲያረጋግጡ ጥቆማ ሰጥቷል። የኔዘርላንድ አየር መንገድ ኬኤልኤም የበረራ አባል የሆነችው አስቴር ስቱሩስ ይህንን ምክር በቲኪቶክ ላይ በተለጠፈ ቪዲዮ አጋርታለች። ጥቆማው አንድ ሰው ከስር ተደብቆ እንደሆነ ለማወቅ ወደ ሆቴል ክፍል ሲገቡ አልጋው ስር ጠርሙስ መጣል ነው።
ስቱሩስ ቱሪስቶች በተለይ መሬት ወለል ላይ ወይም በቀላሉ ሊደረስባቸው በሚችሉ ክፍሎች ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ ቱሪስቶች ለአጥፊዎች እና ሰርጎ ገቦች ተጋላጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁሟል። ጠርሙሱ ከሌላው በኩል መውጣቱን በማረጋገጥ, እንግዶች በአካል አልጋው ስር ሳይታዩ የተደበቁ ግለሰቦችን በቀላሉ ማረጋገጥ ይችላሉ.
ቪዲዮው ለተጓዦች ተጨማሪ ምክሮችን ያካትታል ለምሳሌ የንፅህና እቃዎችን ለማከማቸት ውጤታማ መንገዶች, ከሻወር ውስጥ በእንፋሎት ላይ "ደረቅ ማጽዳት" ልብሶችን መጠቀም እና የመታጠቢያ ቤት መስተዋቶች በእንፋሎት ውስጥ እንዳይገቡ መከላከል. ወደ ሆቴል ክፍል ስትገባ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዋን የሚዘረዝር በስቱሩስ የተሰቀለ ሌላ ቪዲዮ ከኦክቶበር 39 ጀምሮ ወደ 2022 ሚሊዮን በሚጠጉ እይታዎች ከፍተኛ ትኩረት አግኝቷል።
የቲክ ቶክ ተጠቃሚዎች የበረራ አስተናጋጁን ምክር አድንቀዋል፣ ብዙዎች በአልጋቸው ስር የሚደበቅ ሰው ሊኖር እንደሚችል መገረማቸውን ገልጸዋል። አንዳንዶች ጠቃሚ የጉዞ ግንዛቤዎችን ለመጋራት በሚቻልበት ጊዜ የበረራ አስተናጋጆችን እንደ እውነተኛ ጀግኖች የሚያመሰግኑ ምክሮች በማይታመን ሁኔታ ጠቃሚ ሆነው አግኝተዋል።
ስቱሩስ በጉዞ ምክሮቿ አርዕስተ ዜና ስትሰራ ይህ የመጀመሪያዋ አይደለም። በሚያዝያ ወር ላይ፣ ከማጣራትዎ በፊት ሁሉንም እቃዎች ለመውሰድ ለማስታወስ ጫማ በሆቴሉ ካዝና ውስጥ እንዲተው ሀሳብ አቀረበች። አንዳንድ ምክሮቿ ጥሩ ተቀባይነት ቢኖራቸውም፣ ሌሎች ደግሞ ትችት ገጥሟቸዋል። ለምሳሌ፣ በቀደመው የቲክ ቶክ ቪዲዮ ላይ አንድ ሙሉ ረድፍ ለራሳቸው ለመጠበቅ አንድ ተጠቃሚ በተመሳሳይ ረድፍ ብዙ ሙሉ በሙሉ የሚመለሱ ትኬቶችን ገዝተው እንዲመለሱ ሐሳብ አቅርቧል። ይህ አካሄድ የተዘበራረቁ አስተያየቶችን ተቀብሏል፣ ከአቅም በላይ በረራዎች እና ከሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ።
በመጨረሻም፣ የበረራ አስተናጋጁ ምክር ተጓዦች በመንገድ ላይ ሳሉ ነቅተው እንዲጠብቁ እና ጥንቃቄዎችን እንዲያደርጉ ለማስታወስ ያገለግላል።