በFreddy's የአምስት ምሽቶች አለምን ያስሱ፡ እርዳታ የሚፈለግ 2

ሰላምታ, የጨዋታ አድናቂዎች! በFreddy's: Help Wanted የአምስት ምሽቶች አጓጊ ተከታታይ ድራማ ልናስተዋውቅዎ ጓጉተናል። የብረታብረት ሱፍ ስቱዲዮ ተወካዮች እንደመሆናችን መጠን ስለ FNAF አጓጊ አጨዋወት እና ልዩ ባህሪያቶች ልዩ የሆነ ምልከታ ልንሰጥዎ መጥተናል፡ እገዛ ይፈለጋል 2. በአዲስ የፍርሃት ልኬት ውስጥ ለመጥለቅ ይዘጋጁ!
በእገዛ ፈላጊ 2 ውስጥ፣ ተጫዋቾች በስድስት አስደሳች ምድቦች ውስጥ ልብ የሚነኩ ሚኒ ጨዋታዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ። ከመድረክ ጀርባ፣ ፋዝኬድ፣ የሰራተኞች ብቻ፣ የምግብ መሰናዶ፣ የቲኬት ቡዝ፣ እና ልዩ ቪአር ምድብ አምስት ምሽቶች በFreddy's: Sister Location gameplay። እያንዳንዱ ምድብ በመቀመጫዎ ጠርዝ ላይ እንዲቆይ የሚያደርግ የተለየ ልምድ ያቀርባል.
የእርዳታ 2 ዋና ዋና ነገሮች አንዱ በእንደገና መጫወት ላይ አጽንዖት ነው. ገንቢዎቹ ለተጫዋቾች ማሰስ የሚያስገርሙ በርካታ አጋጣሚዎችን በማስተዋወቅ ሁለት የመጫወቻ ሜዳዎች አንድ አይነት እንዳልሆኑ አረጋግጠዋል። የደንበኞችን ትዕዛዝ መቀበል፣ በኪነጥበብ እና እደ-ጥበብ ውስጥ መሳተፍ ወይም የጥገና ሰራተኞችን መርዳት፣ እያንዳንዱ ጨዋታ አዲስ ፈተናዎችን ያቀርባል እና ልምዱን ትኩስ እና አስደሳች ያደርገዋል። ብዙ ጨዋታዎች የተመረቁ ተሞክሮዎችን ለማቅረብ የተነደፉ ቢሆንም የመጀመሪያውን እገዛ የሚፈለጉትን የሚያስታውሱ፣ በመደብሩ ውስጥ ብዙ አዳዲስ አስገራሚ ነገሮችም አሉ።
ወደ መድረክ ይምጡ እና ወደ ሮክሳን ዎልፍ በፒዛፕሌክስ ሳሎን ያለውን ማራኪ አለም ይግቡ። በተለያዩ ሜካፕ እና መለዋወጫዎች ስታስሟት የውስጣችሁን ፋሽቲስታን ሰርጥ። ሆኖም፣ ከዚህ የፍርሃት ዲቫ ጋር ሲገናኙ ፍፁምነት ቁልፍ ነው፣ ይጠንቀቁ።
ወደ ፋዝኬድ ይግቡ እና እንደ ቦንክ-አ-ቦን እና ፋዘርብላስት ያሉ ክላሲክ ጨዋታዎችን ይቀበሉ፣ ትክክለኛነት እና መብረቅ-ፈጣን ምላሾች ወደ ከፍተኛ ውጤቶች መሄጃ መንገዶች ናቸው። እራሳቸውን የማይሰማቸው ለሆኑ እንግዶች መሰረታዊ የመጀመሪያ እርዳታ በመስጠት የደህንነት እና የደህንነት ቡድኑን ይቀላቀሉ። ተግዳሮቱ ያለ ማደንዘዣ ቁስሎችን በጥንቃቄ በማስተካከል እና ያልተፈለገ ትኩረትን በመሳብ ላይ ነው።
በኤል ቺፕስ ከመደርደሪያው ጀርባ ቬንቸር እና የራት ጥድፊያውን በፒዛፕሌክስ ውስጥ ማለቂያ ከሌላቸው የትዕዛዝ ጥምረት ጋር በማዘጋጀት ይለማመዱ። እና በካፒቴን ፎክሲ ካውቦይ አድቬንቸር በአሮጌው ምዕራብ በኩል የሚጋልቡበት እና የተደበቁ ሀብቶችን የሚያገኙበትን የቲኬት ቡዝ አይርሱ። በመጨረሻ፣ በአስደሳች ብጁ ቪአር አጨዋወት ወደ ህይወት የሚመጣ የደጋፊ-ተወዳጅ በሆነው በFreddy's: Sister Location ውስጥ እራስዎን በአስፈሪው የአምስት ምሽቶች አለም ውስጥ ያስገቡ።
ለPSVR 2 የጆሮ ማዳመጫ የላቀ ባህሪያት ምስጋና ይግባውና ተጫዋቾቹ የበለጠ መሳጭ አስፈሪ ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ። በተቆጣጣሪ ሃፕቲክስ እና በ3-ል ድምጽ፣ የዝላይ ፍርሀቶች ሙሉ ለሙሉ አዲስ የአካል ብቃት ደረጃን ይይዛሉ። በተጨማሪም፣ የአይን መከታተያ ስርዓቱ ተጫዋቾች አመለካከታቸውን ከሚፈታተን እና በጨዋታው ውስጥ ከሚመራቸው ሟርተኛ ጋር እንዲገናኙ ያስችላቸዋል።
የቀን መቁጠሪያዎ ላይ ምልክት ያድርጉ እና ወደ አስፈሪው የአምስት ምሽቶች አለም በፍሬዲ ውስጥ ለመዝለቅ ይዘጋጁ፡ እርዳታ የሚፈለግ 2 በዲሴምበር 14፣ 2023። ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሆነ አስደሳች ጀብዱ እራስዎን ያዘጋጁ!
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. አምስት ምሽቶች በፍሬዲ፡ እርዳታ የሚፈለግ 2 መቼ ነው የሚለቀቀው?
በFreddy's አምስት ምሽቶች፡ እገዛ የሚፈለግ 2 ዲሴምበር 14፣ 2023 ላይ እንዲለቀቅ ተዘጋጅቷል።
2. በእገዛ ፈላጊ 2 ውስጥ የተለያዩ የሚኒ ጨዋታዎች ምድቦች ምንድናቸው?
እገዛ የሚፈለግ 2 ስድስት የሚኒ ጨዋታዎች ምድቦችን ያሳያል፡ Backstage፣ Fazcade፣ Staff Only፣ Food Prep፣ Ticket Booth እና ልዩ ቪአር ምድብ ከአምስት ምሽቶች ጋር በፍሬዲ፡ እህት አካባቢ ጨዋታ።
3. ስለ እገዛ የሚፈለግ 2 ጨዋታ የበለጠ ግንዛቤን መስጠት ትችላለህ?
እገዛ የሚፈለግ 2 እያንዳንዱ ጨዋታ የተለያየ መሆኑን በማረጋገጥ ልዩ መልሶ ማጫወት የሚቻልበትን ሁኔታ ያቀርባል። እንደ ትዕዛዝ መቀበል፣ ጥበቦች እና እደ ጥበባት ስራዎች እና የጥገና ሰራተኞችን በመርዳት ላይ ባሉ የተለያዩ ስራዎች ላይ ትሰማራለህ። ጨዋታው በተዘጋጁ ልምምዶች እና ትኩስ ተግዳሮቶች መካከል ሚዛን ለመጠበቅ ያለመ ነው።
4. የ PSVR 2 የጆሮ ማዳመጫ ለረዳት ተፈላጊ 2 ምን አዲስ ባህሪያትን ያመጣል?
የPSVR 2 የጆሮ ማዳመጫ እንደ ተቆጣጣሪ ሃፕቲክስ እና 3D ድምጽ ያሉ አስማጭ ክፍሎችን ያስተዋውቃል። እነዚህ ማሻሻያዎች የዝላይ ፍራቻዎችን ሽብር ያሳድጋሉ፣ የበለጠ አካላዊ እና አሳታፊ የጨዋታ ተሞክሮ ይፈጥራሉ።
5. ስለ ዓይን መከታተያ ስርዓት እና ስለ ሚስጥራዊ ሂፖ የበለጠ ይንገሩን.
የአይን መከታተያ ስርዓቱ ተጫዋቾቹ ከጥንታዊ የአመለካከት ሃይል ካለው ሟርተኛ ከሚስጢ ሂፖ ጋር እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። ተጫዋቾች ለ PlayStation 5 ልዩ በሆነው ሚኒጨዋታ እሷን ሊፈትኗት እና በ Help Wanted 2 ውስጥ በሙሉ መመሪያ ማግኘት ይችላሉ።