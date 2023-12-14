ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ገመድ አልባ የኃይል መሙያ መንገዶች፡ የወደፊት እውነታ

የሚቺጋን ግዛት የዩናይትድ ስቴትስ የመጀመሪያውን የገመድ አልባ ቻርጅ መንገድ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች (ኢቪ) ተከላ በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። የእስራኤል ጀማሪ ኤሌክትሮን በሚቺጋን የትራንስፖርት ዲፓርትመንት (ኤምዲኦቲ) የሚደገፈው፣ በቅርቡ በወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተገለጸው አዲሱን የኢቪ ኃይል መሙያ መንገድ ገንብቶ አጠናቋል። መንገዱ እስካሁን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ባይሆንም ከተማዋ ከሙከራ ደረጃ በኋላ ለህዝብ አገልግሎት ለመክፈት አቅዷል።
ኤሌክትሮን በ2024 መጀመሪያ ላይ የፎርድ ኢ-ትራንስትን የባለቤትነት መቀበያ በመጠቀም የኢንደክቲቭ ቻርጅ መንገዱን መጠነ ሰፊ ሙከራን ለመጀመር አስቧል። ይህ መሬትን የሚሰብር ቴክኖሎጂ መግነጢሳዊ መስክን ለመፍጠር በንጣፉ ውስጥ የተገጠሙ የመዳብ ጥቅልሎችን ይጠቀማል። የኤሌክትሮን ተቀባይ ከዚህ መስክ ሃይልን ይጠቀማል፣ ወደ ኢቪ ባትሪ እና ሞተሮች ያስተላልፋል።
የዲትሮይት ከንቲባ ማይክ ዱጋን ደስታቸውን ገልፀው፣ “ዛሬ፣ ለገቨር ዊትመር እና ለሚቺጋን ሴንትራል እና ኤሌክትሪዮን አጋሮቻችን ምስጋና ይግባውና የሀገሪቱን የመጀመሪያውን ገመድ አልባ የኃይል መሙያ ህዝባዊ መንገድ ወደዚያ ፈጠራዎች ዝርዝር ውስጥ ማከል እንችላለን። በዲትሮይት 14ኛ ጎዳና ላይ የሚገኘው ይህ የሩብ ማይል ርዝመት ያለው ገመድ አልባ የኃይል መሙያ መንገድ መጠናቀቁ በበለጸገ አውቶሞቲቭ ቅርስ ለሚታወቀው ከተማ ወሳኝ ጊዜ ነው።
የፕሮጀክቱ አላማ የመንገዱን የኃይል መሙላት ብቃት መገምገም እና ለረጅም ጊዜ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ያለውን አቅም መገምገም ነው። የገመድ አልባ ኢቪ ቻርጅ ፅንሰ-ሀሳብ አውቶቡሶችን፣ ታክሲዎችን እና የጭነት ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ተደጋጋሚ መንገዶችን ለሚያገለግሉ ተሽከርካሪዎች ልዩ ተስፋ አለው። ቴክኖሎጂው እየገፋ በሄደ ቁጥር የገመድ አልባ ቻርጅ ለተሳፋሪ ተሽከርካሪዎችም ዝግጁ እንደሚሆን ይጠበቃል።
የገመድ አልባ የኃይል መሙያ መንገዱ መጠናቀቅ ትልቅ ምዕራፍ ቢሆንም፣ በተግባራዊነቱ እና በዋጋ ቆጣቢነቱ ዙሪያ ክርክሮች ቀጥለዋል። አንዳንዶች መደበኛ የኢቪ ቻርጀሮችን በማስፋፋት ላይ የግብር ከፋይ ገንዘብ ኢንቨስት ማድረግ የበለጠ ተመጣጣኝ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብለው ይከራከራሉ። የመንገድ ጥገና እና አጠቃላይ ቅልጥፍናን በተመለከተም ስጋቶች ተነስተዋል።
ነገር ግን፣ Electreon በገመድ አልባ ኢቪ ቻርጅ አቅም ላይ እርግጠኛ ሆኖ ይቆያል። ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ጣሊያን እና እስራኤልን ጨምሮ በመላው አውሮፓ 18 የገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ፕሮጄክቶች ሲሰሩ የወደፊት የገመድ አልባ የኃይል መሙያ መንገዶች ተስፋ ሰጪ ይመስላል።
ቴክኖሎጂው እያደገ ሲሄድ ገመድ አልባ የኃይል መሙያ መንገዶች የትራንስፖርት ኢንደስትሪውን የመቀየር አቅም አላቸው ይህም ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ምቹ እና ቀልጣፋ የኃይል መሙያ መሠረተ ልማት በዓለም ዙሪያ ያቀርባል።