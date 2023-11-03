Onyx Boox Tab Ultra C Pro በማስተዋወቅ ላይ፡ ጨዋታን የሚቀይር ኢ INK ታብሌት ለአርቲስቶች እና ምርታማነት አድናቂዎች

ከኦኒክስ ቡክስ የቅርብ ጊዜ ፈጠራ የሆነው ኦኒክስ ቡክስ ታብ አልትራ ሲ ፕሮ የዲጂታል የወረቀት ኢንዱስትሪውን በማዕበል ወስዶታል። በከፍተኛ ፕሪሚየም ባህሪያቱ እና በቴክኖሎጂው ይህ ኢ INK ታብሌት አርቲስቶች፣ ዲዛይነሮች እና ምርታማነት አድናቂዎች የሚሰሩበትን እና የሚፈጥሩበትን መንገድ እንደገና እየገለፀ ነው።
በታብ Ultra C Pro እምብርት ላይ አብዮታዊው Kaleido 3 ቀለም ኢ-ወረቀት ስክሪን ነው። ወደ 5,000 የሚጠጉ ደማቅ ቀለሞች፣ ይህ ማሳያ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዲጂታል ይዘትን ወደ ህይወት ያመጣል። የሽፋን ጥበብን እያደነቅክ፣ ማንጋ እያነበብክ ወይም መጽሔቶችን እያሰስክ፣ በሚያስደንቅ የእይታ ተሞክሮ ትማርካለህ።
የአርቲስቶችን እና የምርታማነት አድናቂዎችን ፍላጎት ለማሟላት የተነደፈው ታብ Ultra C Pro ባለ 10.3 ኢንች ኢ INK Carta 1200 የማሳያ ፓነል ከፍተኛ ጥራት 300 ፒፒአይ ለጥቁር እና ነጭ ይዘት እና 150 ፒፒአይ ለቀለም። ይህ A5 ሰነዶችን በከፍተኛ ግልጽነት ለማንበብ እና ለማርትዕ ፍጹም ያደርገዋል። ስክሪኑ ከጠርዙ ጋር ይታጠባል እና በመስታወት ንብርብር ይጠበቃል። እንዲሁም በማንኛውም የብርሃን ሁኔታ ውስጥ ምቹ ንባብ ለማድረግ ሞቅ ያለ እና ቀዝቃዛ የብርሃን አማራጮችን ከብሩህነት ተንሸራታች ባር ጋር ያቀርባል።
በተዘጋጀው የስዕል መተግበሪያ እና ፒዲኤፍ መስጫ ሞተር ፈጠራዎን ይልቀቁ። Tab Ultra C Pro የWACOM ስክሪን ይጠቀማል እና ከBoox Pen 2 Pro stylus ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም በ16 ሊመረጡ በሚችሉ ቀለማት እንከን የለሽ የስዕል ልምድ ያቀርባል። ኦኒክስ ቡክስ በኢንዱስትሪው ውስጥ ካሉት ምርጥ የስዕል ልምዶች አንዱን በማቅረብ ታዋቂ ነው፣ይህን ታብሌት ለአርቲስቶች የግድ አስፈላጊ ያደርገዋል።
ግን Tab Ultra C Pro ለአርቲስቶች ብቻ አይደለም። በኃይለኛው Qualcomm 2.8GHz Octa-core CPU፣ 16MP camera with LED flash፣ እና OCR ተግባር፣ እንዲሁም ሁለገብ ምርታማነት መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። OCR ምንድን ነው? OCR ማለት የእይታ ባህሪን ማወቂያን ማለት ነው፣ ይህ ማለት በቀላሉ የጽሁፍ ፎቶግራፍ ማንሳት ይችላሉ እና ታብሌቱ በራስ-ሰር ወደ አርታኢ ጽሑፍ ይለውጠዋል። ይህ ባህሪ በተለይ ማስታወሻዎችን ለመውሰድ ወይም መረጃን ከጓደኞች ጋር በብሉቱዝ ወይም በኢሜል ለመጋራት ምቹ ነው።
በ6 ጂቢ ራም እና 128 ጂቢ የውስጥ ማከማቻ (እስከ 2 ቴባ በማይክሮ ኤስዲ ካርድ ሊሰፋ የሚችል) ታብ Ultra C Pro ለሁሉም ዲጂታል ይዘቶችዎ እና ፋይሎችዎ በቂ ቦታ ይሰጣል። ለገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫ ግንኙነት ብሉቱዝ 5.0ን ይደግፋል፣ ለኦዲዮ መፅሃፍ ወይም ለሙዚቃ መልሶ ማጫወት ሁለት ድምጽ ማጉያዎችን ያቀርባል፣ እና ለጽሑፍ-ወደ-ንግግር እና ለድምጽ ግንኙነት መተግበሪያዎች ማይክሮፎንንም ያካትታል። ከWIFI አቅሙ ጋር እንደተገናኙ ይቆዩ እና በ4600 ሚአሰ ባትሪ የተጎላበተ ረጅም የባትሪ ህይወት ይደሰቱ።
ወደ ጎግል ፕሌይ ስቶር ሙሉ መዳረሻ ባለው ጎግል አንድሮይድ 12 ላይ የሚሰራው ታብ Ultra C Pro የእድሎችን አለም ይከፍታል። እንደ ጎግል መጽሐፍት ወይም Chrome ያሉ ተወዳጅ ጉግል አፖችን ጫን እና እንደ Kindle፣ Evernote እና Onenote በመሳሰሉ መተግበሪያዎች በተለይ ለኢ INK ስክሪኖች በተመቻቹ የተሻሻለ ተግባር ተደሰት።
ምርታማነትን የበለጠ ለማሳደግ ኦኒክስ ቦክስ አማራጭ ሙሉ የQWERTY ቁልፍ ሰሌዳ ከትራክፓድ ጋር ያቀርባል። የጣት አሻራን መቋቋም በሚችል ቁሳቁስ የተሰራ እና ካሜራውን ለማስተናገድ ክፍት በሆነ ቦታ የተነደፈ ይህ ቁልፍ ሰሌዳ የትየባ ልምድዎን ከፍ ያደርገዋል እና ለተለያዩ ተግባራት ምቹ አቋራጮችን ይሰጣል። በ$149 ለብቻው ለግዢ ይገኛል።
ኦኒክስ ቡክስ ታብ አልትራ ሲ ፕሮ፣ አስደናቂ እይታዎችን፣ ወደር የለሽ የስዕል ችሎታዎች እና የመጨረሻ ምርታማነት ባህሪያትን የሚያጣምረው ጨዋታውን የሚቀይር ኢ INK ታብሌት እንዳያመልጥዎት። ቅድመ-ትዕዛዝዎን አሁን በጥሩ ኢ-አንባቢ መደብር ውስጥ ያስቀምጡ እና የፈጠራ እና ሙያዊ ጥረቶችዎን ለመቀየር ይዘጋጁ።