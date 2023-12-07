የሃልማርክ ፊልም "ተአምር በቤተልሔም፣ ፓ" ይረጫል የበዓል አስማት

አስደሳች በሆነ የበዓል ተረት ውስጥ፣ Hallmark ፊልሞች እና ሚስጥሮች “ተአምር በቤተልሔም፣ ፓ” አቅርቧል። premiering on December 21. ፊልሙ Mary Ann, ልጅን በጉዲፈቻ ለመውሰድ እና የእናትነት ደስታን ለመለማመድ የምትፈልገውን ስኬታማ የህግ ባለሙያ ይከተላል. በላውራ ቫንደርቮርት የተጫወተችው ሜሪ አን አዲሱን የደስታ ጥቅሏን ለማግኘት ገና ገና ከመጀመሩ በፊት ወደ ቤተልሄም ፣ፓ ጉዞ ጀመረች።
ይሁን እንጂ የበረዶ አውሎ ነፋሱ ሜሪ አን እና አራስ ልጇ ናታሊ ወደ ቤት የሚያደርጉትን ጉዞ እንዲያዘገዩ አስገደዳቸው። ማረፊያ ቦታ ስለሌላቸው፣ እህቱ ፍራንኪ በአካባቢው የሚገኝ የእንግዳ ማረፊያ ክፍል ውስጥ በጆ መለዋወጫ ክፍል ውስጥ መጠጊያ አግኝተዋል። ቤንጃሚን አይረስ ጆን ይጫወታል፣ ያልተስተካከለ ቤት ያለው ባችለር። ሜሪ አን እና ናታሊ በጊዜያዊ መኖሪያቸው ሲሰፍሩ፣ የጆ ቅድመ-በዓል በዓላት አካል ይሆናሉ እና ከሚጠበቀው በላይ የሆነ ግንኙነት ፈጠሩ።
በጋራ እምነታቸው መካከል፣ ሜሪ አን እና ጆ ስለሚገጥሟቸው ግላዊ ፈተናዎች እርስ በርሳቸው ይተማመናሉ። ሜሪ አን ልጅን በጉዲፈቻ ለታገለች ነጠላ እናቷ በመግለጽ ትታገላለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጆ በህይወቱ ውስጥ ያለውን ባዶነት በመተው የአባቱን የቅርብ ጊዜ ማለፊያ ስሜታዊ ተፅእኖ ይጋራል። ትስስራቸው እየጠነከረ ሲሄድ፣ በሚያስገርም ሁኔታ አንዳቸው ለሌላው ያልተጠበቁ በረከቶች ይሆናሉ።
ፊልሙ የተቀረፀው በዊኒፔግ፣ ማኒቶባ፣ ካናዳ ቢሆንም ቤተልሔም አሁንም የሃልማርክ ሕክምና ታገኛለች። የከተማዋ ፌስቲቫላዊ ውበት እና የበዓል ተግባራት በHallmark's Christmas ድህረ ገጽ በዋና ጎዳና የቀጥታ ዥረት ይታያሉ። ከመገበያየት ጀምሮ እስከ ፈረስ እና ሰረገላ ግልቢያ ድረስ ከመላው አለም የመጡ ተመልካቾች የቤተልሔምን አስደናቂ የገና አከባበር በጨረፍታ ማየት ይችላሉ።
በእምነት ላይ በተመሰረተ ታሪክ እና ከልብ በመነጨ ጊዜ፣የሃልማርክ “ተአምር በቤተልሔም፣ ፓ”። በዚህ ወቅት የበዓል አስማትን ለመርጨት እና የተመልካቾችን ልብ ለማሞቅ ተዘጋጅቷል።