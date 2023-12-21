ሳይንቲስቶች በጥልቅ ባህር ውስጥ የፕሪስቲን ቅሪተ አካል ሜጋሎዶን ጥርስ አግኝተዋል

የውቅያኖስ ተመራማሪዎች እና የእንስሳት ተመራማሪዎች ቡድን በጥልቅ ባህር ውስጥ ቅሪተ አካል የሆነውን ሜጋሎዶን ጥርስ በቦታው በማግኘቱ የመጀመሪያ የሆነ አስደሳች አዲስ ግኝት አደረጉ። በዩናይትድ ስቴትስ እና በጀርመን ከሚገኙ የተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ሳይንቲስቶች በፓስፊክ ውቅያኖስ ውስጥ በጆንሰን አቶል የባህር ዳርቻ ላይ ባደረጉት ጉዞ በጥንታዊው የሻርክ ጥርስ ላይ ተሰናክለው ነበር. ተመራማሪዎቹ ከርቀት ቁጥጥር ውጪ በሆነ የውሃ ውስጥ ሮቦት በመጠቀም የውቅያኖሱን ወለል ሲቃኙ ጥርሱን ከአሸዋው ላይ መውጣቱን አዩ።
ይህንን ግኝት በተለይ አስደናቂ የሚያደርገው የጥርስ ጥሩ ሁኔታ ነው። በላብራቶሪ ውስጥ ጠለቅ ብለው ሲመረመሩ፣ ተመራማሪዎቹ ጥርሱ የተዘረጋው ጠርዝ ንፁህ መሆኑን አረጋግጠዋል። ለዚህ ጥበቃ ምክንያቱ ጥርሱ በባህር ወለል ላይ በሚገኝበት ቦታ ሲሆን ኃይለኛ ሞገድ ደለል እንዳይከማች ይከላከላል። በዚህ ምክንያት ጥርሱ አልተጣለም እና አልተወገደም, ይልቁንም በቀድሞው ቦታ ላይ አጥብቆ ቆይቷል.
የሜጋሎዶን ጥርሱ ከ63 እስከ 68 ሚሊ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ይህም ከትልቅ ሻርክ የመጣ አለመሆኑን ያሳያል። ይሁን እንጂ በጥልቅ ባህር ውስጥ ያለው ልዩ ቦታ በውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች ጥንታዊ የባህር ውስጥ ፍጥረታትን ለሚማሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቱ ቀደም ሲል ስለ ሜጋሎዶን ጥርሶች ስርጭት ያለውን ግምት የሚፈታተን እና የተለያዩ የውሃ ውስጥ አከባቢዎችን የማሰስ አስፈላጊነትን ያሳያል።
ሂስቶሪካል ባዮሎጂ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ቀዳሚ ምርምር፣ በመጥፋት ላይ ባሉ የሜጋሎዶን ዝርያዎች እና መኖሪያው ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎቹ ቀደም ሲል በተገኙበት ቦታ ላይ የተደረጉት የቅሪተ አካል ጥርሶች ተጨማሪ ጥናቶች በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በውቅያኖስ ውስጥ ይንሸራሸሩ የነበሩትን ግዙፍ እና ኃይለኛ አዳኞችን በጥልቀት ለመረዳት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ተስፋ ያደርጋሉ።