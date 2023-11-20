አዲሱ የፋየርፎክስ መልቀቅ፡ ለግላዊነት እና ለተግባራዊነት የሚያድስ ማበረታቻ

የክፍት ምንጭ የድር አሳሽ ፋየርፎክስ የቅርብ ጊዜውን ዝመና በጉጉት እየጠበቅክ ከሆነ ለመደነቅ ተዘጋጅ። መጪው ልቀት የተሻሻሉ የግላዊነት ባህሪያትን ብቻ ሳይሆን የአሰሳ ተሞክሮዎን ከፍ የሚያደርጉ ብዙ አስደሳች ማሻሻያዎችንም እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
ከሚታዩ ተጨማሪዎች አንዱ በግላዊነት እና ደህንነት ቅንጅቶች ውስጥ የሚገኘው የድረ-ገጽ ግላዊነት ምርጫዎች ምርጫ ነው። ይህ አዲስ ባህሪ ተጠቃሚዎች ድር ጣቢያዎች የግል ውሂባቸውን መሸጥ ወይም ማጋራት ይችሉ እንደሆነ እንዲወስኑ ያስችላቸዋል። ይህን ቅንብር በማግበር የአሰሳ ክፍለ ጊዜ መረጃዎ ጥቅም ላይ እንደማይውል በማወቅ ተጨማሪ የአእምሮ ሰላም መደሰት ይችላሉ።
በተጨማሪም ሞዚላ ድህረ ገፆች እንዳይሸጡ ወይም እንዳያጋሩ የሚያሳውቅ አውቶማቲክ ዘዴ የሆነውን Global Privacy Control (ጂፒሲ) ተግባራዊ አድርጓል። ጂፒሲ እንደ ካሊፎርኒያ፣ ኮሎራዶ እና ኮነቲከት ባሉ ግዛቶች ውስጥ እንደ ኃይለኛ የ"አትሽጥ" መሳሪያ ሆኖ ይሰራል። እንዲሁም ለታለመ ማስታወቂያ የመውጣት አቅሞችን ያመቻቻል እና የግል መረጃን ሽያጭ ወይም መጋራትን ይገድባል በተለያዩ ክልሎች የአውሮፓ ህብረት፣ ዩኬ፣ ኔቫዳ፣ ዩታ እና ቨርጂኒያ።
ግን ፋየርፎክስ ለተጠቃሚዎቹ ያዘጋጀው ያ ብቻ አይደለም። በፋየርፎክስ 120 የተሰየመው መጪው ማሻሻያ ተግባራዊነትን እና የተጠቃሚን ተሞክሮ ለማሻሻል የተነደፉ በርካታ አስደሳች ባህሪያትን ያካትታል። አንዳንድ ታዋቂ መካተቶች እዚህ አሉ
1. የተሳለጠ የውሂብ ማስመጣት፡ የኡቡንቱ ሊኑክስ ተጠቃሚዎች በSnap በኩል ከተጫነው ከChromium ያለችግር ውሂብ ማስመጣት ይችላሉ፣ ተኳኋኝነትን እና ምቾትን ያሰፋል።
2. ከመስመር ውጭ አሰሳ ኢሙሌሽን፡ ተጠቃሚዎች ያልተቆራረጠ ምርታማነትን የሚፈቅድ ከመስመር ውጭ አሰሳን የሚያስመስል አዲስ የዴቭቶል ባህሪን መጠቀም ይችላሉ።
3. የተጠናከረ ደህንነት፡ ፋየርፎክስ አሁን የቲኤልኤስ እምነት መልህቆችን ከስርዓተ ክወና ስርወ ማከማቻ ስር በማዋሃድ የደህንነት እርምጃዎችን ያጠናክራል። ይህ ባህሪ በነባሪነት በዊንዶውስ፣ ማክኦኤስ እና አንድሮይድ ላይ እንዲነቃ ይደረጋል፣ በምርጫዎች ምናሌ ውስጥ እሱን ማሰናከል ካለው አማራጭ ጋር።
4. የተሻሻሉ የትምህርት ማስረጃዎች አስተዳደር፡ ስለ፡ ሎጊንሶች የማረጋገጫ እና የማጥፋት ሂደትን ለማቀላጠፍ የቁልፍ ሰሌዳ አቋራጮች ቀርበዋል፣ ይህም ሂደቱን የበለጠ ቀልጣፋ ያደርገዋል።
5. የተጣሩ የግላዊነት ባህሪያት፡ ፋየርፎክስ በግል መስኮቶች ላይ ማሻሻያዎችን በማስተዋወቅ እና ETP-Strict privacy ውቅርን በማካተት የተጠቃሚን ግላዊነት ቅድሚያ ይሰጣል ይህም ከጣት አሻራ የተሻሻለ ጥበቃ ያደርጋል።
6. የተመቻቸ የመመልከቻ ልምድ፡- ስእል-በ-ፎቶ ሁነታ ተጠርቷል፣ አዲስ የማዕዘን ቀረጻ ባህሪ ደግሞ በተለይ ለሊኑክስ እና ዊንዶውስ ስሪቶች አስተዋውቋል፣ ይህም እንከን የለሽ የባለብዙ ተግባር ተሞክሮ ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ አዲሱ የፋየርፎክስ ልቀት መቼ ነው ለመውረድ የሚቀርበው?
መ: የፋየርፎክስ 120 ይፋዊ የተለቀቀበት ቀን ለኖቬምበር 21, 2023 ተቀናብሯል. ከኦፊሴላዊው የፋየርፎክስ ድህረ ገጽ ማውረድ ይችላሉ.
በሚመጣው የፋየርፎክስ ልቀት ተጠቃሚዎች በአሰሳ ግላዊነት፣ደህንነት እና ተግባራቸው ላይ ጉልህ የሆነ እድገት ሊጠብቁ ይችላሉ። መጪውን ዝመና ይቀበሉ እና በፋየርፎክስ 120 የበለጠ አስደሳች እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመስመር ላይ ተሞክሮ ይደሰቱ።