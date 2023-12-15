በላንሲንግ ውስጥ በአልበርትስ ወለል ቴክኖሎጂዎች ላይ የእሳት አደጋ ደረሰ

በቅርቡ በተፈጠረ ክስተት፣ በላንሲንግ ባስሴት ጎዳና ላይ በሚገኘው በአልበርትስ ወለል ቴክኖሎጂዎች ላይ የእሳት ቃጠሎ ተነስቷል። የላንሲንግ የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል እሳቱን ለመቆጣጠር እና የተሰበሰቡትን ደኅንነት ለማረጋገጥ በመሥራት ማክሰኞ ማታ ማክሰኞ ማታ ላይ በፍጥነት ምላሽ ሰጥቷል።
የእሳት አደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ በአሁኑ ጊዜ ምርመራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው, ባለሥልጣናቱ ከእቶን የመነጨ ነው ብለው ያምናሉ. እሳቱ በህንፃው ውስጥ ተሰራጭቷል, ጣሪያውን በመጣስ እና በአካባቢው አካባቢዎች ላይ ስጋት ይፈጥራል. በቦታው ላይ ያሉ ሰራተኞች ሰልፈሪክ አሲድን ጨምሮ አደገኛ ጋዞች መኖራቸውን አስጠንቅቀዋል። ደስ የሚለው ነገር በጊዜው በህንፃው ውስጥ የነበሩ ሁሉ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ለቀው መውጣት ችለዋል።
እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተደረገው ጥረት የተሳካ ሲሆን በአደጋው ወቅት ምንም አይነት ኬሚካል አልተለቀቀም። የላንሲንግ የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል ምክትል ዋና ኃላፊ ኬኔት ሌይ በእሳቱ ቀጣይነት ያለው አደጋ እንደሌለ ለህዝቡ አረጋግጠዋል።
ምርመራው በሚቀጥልበት ጊዜ፣ ይህንን ክስተት በተመለከተ ስላለው ወቅታዊ መረጃ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። አዳዲስ የሀገር ውስጥ ዜናዎችን እና የአየር ሁኔታ ዘገባዎችን ለማግኘት ለጋዜጣችን እና ዩቲዩብ ገጻችን ደንበኝነት እንዲመዘገቡ እንመክርዎታለን።
በእንደዚህ አይነት ክስተቶች ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች ደህንነት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው, እና የላንሲንግ የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ክስተቶችን ለመመርመር እና ለመከላከል ቁርጠኛ ነው.