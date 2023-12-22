የእሳት አደጋ ተከላካዮች በሰሜን ኦስቲን የንግድ ስትሪፕ ሴንተር ላይ ነበልባልን ሲፋለሙ

ማጠቃለያ፡ የኦስቲን የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል (ኤኤፍዲ) በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ኦስቲን በሚገኘው የንግድ ስትሪፕ ማእከል ላይ በተነሳ የእሳት አደጋ ቦታ ላይ ይገኛል። እሳቱ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ የጋራ ሰገነት ተዛምቷል ተብሏል። የእሳት አደጋ መከላከያ ጥረቶች እየተደረጉ በመሆናቸው በአካባቢው ያሉ ሰዎች እንዲርቁ ይመከራሉ.
የኦስቲን የእሳት አደጋ ተከላካዮች በሰሜን ኦስቲን በሚገኘው የንግድ ስትሪፕ ማእከል ለተከሰተው የእሳት አደጋ በንቃት ምላሽ እየሰጡ ነው። እሳቱ የተነሳው በ1000 የፔይቶን ጂን መንገድ፣ በኩይል ክሪክ ድራይቭ መገናኛ አቅራቢያ ነው። ቦታው በሰሜን ላማር ቦሌቫርድ በምስራቅ እና በዩኤስ ሃዋይ መካከል ይገኛል። ወደ ምዕራብ 183.
እንደ ኦስቲን የእሳት አደጋ መምሪያ የማህበራዊ ሚዲያ ዝመና፣ እሳቱ በዝርፊያ ማእከል ውስጥ በአንድ መኖሪያ ውስጥ ያተኮረ ይመስላል፣ እሳቱም ወደ የጋራ ሰገነት ቦታ ይደርሳል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች እሳቱን ለመቆጣጠር እና ለማጥፋት በትጋት እየሰሩ ሲሆን ይህም የተሳተፉትን ሁሉ ደህንነት ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደርጋሉ።
እየተካሄደ ካለው የእሳት ማጥፊያ ሂደት ጋር ተያይዞ በአካባቢው ያሉ አሽከርካሪዎች እና ነዋሪዎች ከአካባቢው እንዲርቁና ለደህንነታቸው ሲባል እንዲሁም እሳቱን በብቃት ለመቋቋም ኤኤፍዲ በቂ ቦታ እንዲሰጡ አሳስበዋል። ሁኔታው እስካልተፈታ ድረስ ጥንቃቄ ማድረግ እና ከባለሥልጣናት ጋር መተባበር አስፈላጊ ነው።
የቃጠሎው መንስኤ በአሁኑ ጊዜ በውል ያልታወቀ ሲሆን ምንም አይነት ጉዳት ደርሶበት ወይም ከቦታው የተፈናቀሉ አለመሆኑ እስካሁን ግልፅ አይደለም። ኤኤፍዲ ማናቸውንም ለውጦች በተመለከተ ህዝቡን ማዘመን ይቀጥላል።