ፊዶ በስማርትፎን ቅናሾች ላይ አዳዲስ ቅናሾችን ይፋ አደረገ

የቅርብ ጊዜ የስማርትፎን ቅናሾችን ይፈልጋሉ? የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን እንደሚደሰቱ እርግጠኛ ከሆኑ የ Fido አዲስ ቅናሾች የበለጠ አትመልከቱ። ፊዶ የጥቁር አርብ ስምምነቶችን አቋርጧል፣ ይህም ደንበኞች የሚወዷቸውን መሳሪያ በቅናሽ ዋጋ እንዲይዙ እድል ሰጥቷቸዋል። ከአይፎን እስከ ሳምሰንግ ጋላክሲ እና ጎግል ፒክስል ፊዶ ለሁሉም የሚሆን ነገር አለው።
ከቀረቡት ቅናሾች አንዱ iPhone 14 ነው፣ ከመደበኛው 0 ዶላር ይልቅ በወር 37.80 ዶላር የፋይናንስ እቅድ በ42.80 ዶላር ቅናሽ ይገኛል። ይህ ማለት ባንኩን ሳይሰብሩ የቅርብ ጊዜው የ iPhone ሞዴል ላይ እጅዎን ማግኘት ይችላሉ. የሳምሰንግ አድናቂዎች ሳምሰንግ ጋላክሲ S23 እና S23 FE በ$0 ቅናሽ ወርሃዊ ክፍያዎችን በማግኘታቸው በጣም ይደሰታሉ።
የጎግል ፒክስል ስልኮችን ለሚመርጡ፣ ጎግል ፒክስል 7 ያለ ምንም ወጪ በመስመር ላይ ብቻ በ$0 ቅድመ ክፍያ፣ ከመደበኛው የ$39 ወርሃዊ ክፍያ ከፍተኛ ቅናሽ አለ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ጎግል ፒክስል 8 ከወትሮው 20 ዶላር ይልቅ በወር 46.17 ዶላር የፋይናንስ እቅድ ያቀርባል።
የሞቶሮላ አፍቃሪዎች እንዲሁ ሊደሰቱ ይችላሉ፣ በሚታወቀው Motorola Razr እና Razr+ ሁለቱም በቅናሽ ዋጋ ይገኛሉ። Motorola Razr ከመደበኛው $15 ይልቅ በወር 47.13 ዶላር የፋይናንስ እቅድ ይዞ ይመጣል፣ Razr+ ደግሞ ከመደበኛው $25 ይልቅ በወር 65 ዶላር ያንተ ሊሆን ይችላል።
በመጨረሻ ግን በእርግጠኝነት፣ አይፎን 13 ከወትሮው 0 ዶላር ይልቅ በወር 15 ዶላር የፋይናንስ እቅድ በ37 ዶላር ዝቅ ብሎ የሚገኝ ሌላ ድንቅ አማራጭ ነው።
እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች ለራስዎ ለማሰስ እና ባንኩን ሳያቋርጡ ስማርትፎንዎን ለማሻሻል እድሉን ለመጠቀም የ Fidoን ድህረ ገጽ ይጎብኙ። እንደዚህ ባሉ ድንቅ ቅናሾች ግዢ ለመፈጸም እና በቅጡ እንደተገናኙ ለመቆየት ትክክለኛው ጊዜ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ለስልክ እቅዶች የተዘጋጁ ቅናሾች አሉ?
መ: አዎ፣ ፊዶ በስልክ ዕቅዶችም አዳዲስ ቅናሾችን አስተዋውቋል። በፊዶ ድህረ ገጽ ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ እነዚህን የስማርትፎን ቅናሾች በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?
መ: አብዛኛዎቹ ቅናሾች በመስመር ላይ ይገኛሉ፣ ነገር ግን ሁልጊዜ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን እና ተገኝነትን ለማግኘት የ Fido ድህረ ገጽን መፈተሽ ይመከራል።
ጥ፡ እነዚህ ቅናሾች እስከ መቼ ይገኛሉ?
መ፡ የእነዚህ ስምምነቶች መገኘት ሊለያይ ስለሚችል እንዳያመልጥዎት በተቻለ ፍጥነት ቅናሾቹን መጠቀም ጥሩ ነው።
ጥ፡ አሁን ባለው ስልኬ ለአዲስ መገበያየት እችላለሁ?
መ፡ ፊዶ የንግድ ልውውጥ አማራጮችን ሊያቀርብ ይችላል፣ ነገር ግን የተወሰኑ ዝርዝሮች በድር ጣቢያቸው ላይ ወይም የደንበኛ አገልግሎታቸውን በማግኘት ሊገኙ ይችላሉ።
ጥ፡ እነዚህ ቅናሾች ለአዲስ ደንበኞች ብቻ ይገኛሉ?
መ: እነዚህ ቅናሾች ብዙውን ጊዜ ለሁለቱም ለአዳዲስ እና ለነባር ደንበኞች ክፍት ናቸው፣ ነገር ግን አንዳንድ ማስተዋወቂያዎች የተወሰኑ የብቃት መስፈርቶች ሊኖራቸው ይችላል። ብቁነትን ለማረጋገጥ ከFido ጋር በቀጥታ መፈተሽ ይመከራል።