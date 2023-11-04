ፌራሪ በብራዚል ግራንድ ፕሪክስ ለደህንነት እና ለአፈጻጸም ቅድሚያ ይሰጣል

ፌራሪ በዩናይትድ ስቴትስ ግራንድ ፕሪክስ ውድቅ መደረጉን ተደጋጋሚነት ለማስቀረት እየፈለገ፣ ለብራዚል ግራንድ ፕሪክስ በSF-23 ቸው ላይ ማስተካከያ አድርጓል። ቡድኑ የሚፈለገውን የ9ሚሜ ሸርተቴ መለኪያ ለማሟላት እና ደንቦችን መከበራቸውን ለማረጋገጥ በመሞከር የመኪኖቻቸውን የጉዞ ከፍታ ከፍ አድርገዋል።
በዩኤስ ግራንድ ፕሪክስ የቻርለስ ሌክለር መኪና መንሸራተት ከሚፈለገው መለኪያ በታች ከወደቀ በኋላ ፌራሪ ከብራዚል ውድድር አስቀድሞ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ ወስዷል። ሌዊስ ሃሚልተን ለተመሳሳይ ጥሰት ብቁ በሆነበት ጊዜ መርሴዲስ ተመሳሳይ እጣ ገጥሞታል። ሁለቱም ቡድኖች ጉዳዩን ለጉዳት ያቀረቡት በአሜሪካ ዲስትሪክት ኦፍ አሜሪካ እና በSprint ፎርማት ያለው የተገደበ የልምምድ ጊዜ ነው።
የፌራሪ ስፖርት ዳይሬክተር ዲያጎ አይኦቨርኖ ቡድኑ በኦስቲን ውስጥ ከጥበቃ መያዙን አምኗል ነገርግን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሁኔታውን ተንትኖ መሻሻል ያለባቸውን ቦታዎች ለይቷል። ኢኦቨርኖ ቡድኑ ካለፉት ስህተቶች ለመማር እና ወደፊት ለመራመድ ያለውን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥቷል።
ለደህንነት ቅድሚያ በሚሰጥበት ጊዜ ፌራሪ ከአፈፃፀም ጋር የንግድ ልውውጥ ሊኖር እንደሚችል ይገነዘባል። ትንሽ ከፍ ያለ የጉዞ ቁመትን በመምረጥ፣ ቡድኑ የውድድር ጫፋቸውን ሳያበላሹ የመውጣት አደጋን የሚቀንስ ሚዛኑን ለመጠበቅ ያለመ ነው።
በኢንተርላጎስ አርብ የማጣሪያ ክፍለ ጊዜ፣ ማስተካከያዎቹ ለፌራሪ ዋጋ የተከፈሉ ይመስላል። ቻርለስ ሌክለር በፍርግርግ ላይ ሁለተኛ ደረጃን ሲያገኝ ካርሎስ ሳይንዝ ደግሞ የተከበረ ሰባተኛ ደረጃን አግኝቷል። ሆኖም መጥፎ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ክፍለ ጊዜውን በድንገት በማቆም ቡድኑ በውድድሩ ቀን ብቃታቸውን ለማሳየት ጓጉቷል።
የፌራሪ ለደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው አቀራረብ ደንቦቹን ለማክበር ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል። የወቅቱ የመጨረሻ Sprint ሲቃረብ ሁሉም አይኖች ቡድኑ ላይ ያደረጓቸው ማስተካከያዎች የተፈለገውን ውጤት ያስገኙ እንደሆነ ለማየት ይመለከታሉ።
በየጥ
ለምን ፌራሪ የመኪኖቻቸውን የጉዞ ከፍታ ከፍ አደረገው?
ፌራሪ በዩናይትድ ስቴትስ ግራንድ ፕሪክስ ውድቅ ማድረጉ እንዳይደገም የጉዞውን ከፍታ ከፍ አድርጓል። የቻርለስ ሌክለር መኪና ስኪድ ከሚፈለገው መለኪያ በታች ወድቋል፣ ይህም ወደ ውድቅነቱ እና ቡድኑ ማስተካከያ እንዲያደርግ አነሳሳው።
በዩኤስ ግራንድ ፕሪክስ ውድቅ እንዲሆን ያደረገው ምንድን ነው?
በዩኤስ ግራንድ ፕሪክስ የፌራሪ እና መርሴዲስ ከውድድሩ ውድቅ የተደረገው የመኪኖቻቸው ስኪድ ከሚፈለገው 9ሚሜ ያነሰ ነው። ሁለቱም ቡድኖች የአሜሪካ ዲስትሪክት ውዝግብ እና በSprint ቅርጸት ምክንያት ያለው የተገደበ የልምምድ ጊዜ በምክንያትነት ጠቅሰዋል።
ፌራሪ ለብቁነቱ ምን ምላሽ ሰጠ?
የፌራሪ ስፖርት ዳይሬክተር ዲዬጎ አይኦቨርኖ በኦስቲን ውስጥ የቡድኑን ክትትል አምነው የዚያን ቅዳሜና እሁድን ክስተቶች ገምግመዋል። ተገቢ ማስተካከያዎችን አድርገዋል እና ለወደፊቱ ተመሳሳይ ሁኔታን ለማስወገድ ቁርጠኝነትን ገልጸዋል.
ማስተካከያዎቹ ለብራዚል ግራንድ ፕሪክስ ብቁ ለመሆን በፌራሪ አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል?
የፌራሪ ማስተካከያዎች በአርብ የብቃት ማጠናቀቂያ ክፍለ ጊዜ ላይ በጎ ተጽዕኖ ያሳደሩ መስለው ነበር። ቻርለስ ሌክለር በፍርግርግ ላይ ሁለተኛ ቦታን አረጋግጧል, ይህም የቡድኑን ደህንነት እና አፈፃፀምን የማመጣጠን ችሎታ አሳይቷል. ሆኖም መጥፎ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ያለጊዜው ክፍለ ጊዜውን በማቆም ቡድኑ በሩጫው ውስጥ እራሱን ለማሳየት እንዲጓጓ አድርጎታል።