የሰሜን ካሮላይና ጥቁር እና ላቲኖ መራጮች በሪፐብሊካን የተሳሉ የኮንግረሱ ዲስትሪክቶች ላይ ክስ መሰረቱ

በሰሜን ካሮላይና የሚገኙ የጥቁር እና የላቲኖ መራጮች ቡድን በሪፐብሊካን ግዛት ህግ አውጪዎች አዲስ የተቀረፀው የኮንግረስ ዲስትሪክት የአሜሪካን ህገ መንግስት በመጣስ አናሳ ድምጽ መስጠትን ያዳክማል በማለት ለፌደራል ፍርድ ቤት ክስ አቅርበዋል። ከሳሾቹ የጂኦፒ መሪዎች የሪፐብሊካን ፓርቲን ጥቅም እያጠናከሩ የአናሳዎችን ድምጽ የመምረጥ ጥንካሬን ለመቀነስ ሆን ብለው የመራጮች ቡድኖችን አስተካክለዋል ብለው ይከራከራሉ። አዲስ ካርታ እንዲወጣ ጠይቀዋል።
በጥቅምት ወር ተግባራዊ የሆነው የአሁኑ የኮንግረሱ ካርታ ሪፐብሊካኖች በመጪው የኖቬምበር ምርጫ ቢያንስ 10 ከስቴቱ 14 የምክር ቤት መቀመጫዎች ውስጥ 2022 እንዲያሸንፉ ምቹ ቦታ አስቀምጧል። ይህ ለውጥ ሪፐብሊካኖች የአሜሪካን የተወካዮች ምክር ቤትን እንዲቆጣጠሩ ሊረዳቸው ይችላል። ከዚህ ቀደም ለXNUMX ምርጫ በክልል ዳኞች የተሳሉ ካርታ ዴሞክራቶች እና ሪፐብሊካኖች እያንዳንዳቸው ሰባት መቀመጫዎችን አሸንፈዋል።
ይህ ክስ በኖቬምበር ላይ የቀረበውን ተመሳሳይ ድርጊት ተከትሎ ካርታዎቹ የምርጫ መብቶች ህግን ይጥሳሉ የሚል ነው። በመካሄድ ላይ ያሉት የህግ ጦርነቶች በሰሜን ካሮላይና ውስጥ ባሉ አናሳ ድምጽ አሰጣጥ መብቶች ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችን እና የጌሪማንደርደር ፍትሃዊ ውክልና ላይ ያለውን ሰፊ ተፅእኖ ያሳያሉ።
ለክሱ ምላሽ የሰሜን ካሮላይና ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ቲም ሙር በመጪው ምርጫ ላይ ትርምስ ለመፍጠር በ "ዲሞክራሲያዊ አክቲቪስቶች" ጥረት ሰይመዋል። የፀደቁት ካርታዎች በዚህ እና በቀጣይ ምርጫዎች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ አጽንኦት ሰጥተዋል።
ክሱ በተለይ አራት የኮንግረሱን ዲስትሪክቶች ማለትም 1ኛ፣ 6ኛ፣ 12ኛ እና 14ኛ ወረዳዎችን ያነጣጠረ ነው። ከሳሾች እነዚህ ወረዳዎች ሆን ተብሎ የአናሳ ድምጽ ጥንካሬን ለማዳከም እና ለሪፐብሊካን እጩ ተወዳዳሪዎችን ለማበረታታት ሆን ተብሎ የተወሰዱ ናቸው በማለት ይከራከራሉ። በአሁኑ ጊዜ በዲሞክራቲክ ተወካይ በካቲ ማኒንግ የተወከለው 6ኛው ዲስትሪክት በተለይ አናሳ መራጮች ተወግደው ለሪፐብሊካን አውራጃዎች እንደገና በመከፋፈላቸው ተጎድቷል።
ከሳሾቹ የወቅቱን የኮንግረሱ ካርታ በምርጫ መጠቀምን ለመከላከል ቢሞክሩም፣ ለመጪው 2024 ምርጫ ተግባራዊነቱን ለአፍታ ለማቆም ወዲያውኑ ጊዜያዊ የእግድ ትዕዛዝ አልጠየቁም። ለእነዚህ ምርጫዎች የእጩዎች ማመልከቻ በታህሳስ 15 ያበቃል እና የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫዎች ለመጋቢት 5 ቀጠሮ ተይዘዋል ።
ክሱ በሰሜን ካሮላይና ውስጥ ያሉ አናሳ ህዝቦች የሚያጋጥሟቸውን ታሪካዊ እና ቀጣይ ተግዳሮቶች አጉልቶ ያሳያል፣ ይህም በፖለቲካ ውክልና ውስጥ የማያቋርጥ ልዩነቶችን በመጥቀስ። ከሳሾቹ አዲስ የወጣው የኮንግረሱ የዳግም ክፍፍል እቅድ እነዚህን ጉዳዮች የሚያባብስ እና የግዛቱን ወግ በመቀጠል አናሳ መራጮችን ወደ ጄሪማንደርድ ወረዳዎች የማሸግ እና የመምረጥ ጥንካሬን የሚቀንስ መሆኑን ይከራከራሉ።
የ13ኛው ወረዳ የዲሞክራቲክ ተወካይ ዊሊ ኒኬል በሪፐብሊካኑ የተሳሉ ካርታዎች በሰሜን ካሮላይና መራጮች በምርጫ ድምጻቸውን እንደሚሰርቁ በመግለጽ ለክሱ ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። ካርታዎቹ ሕገ መንግሥታዊ እና ሕገወጥ ናቸው ብሎ ያምናል፣ ጉዳዩን ለመፍታት ፍርድ ቤቶችን እየጠበቀ ነው።
የሕግ ፍልሚያው እየሰፋ ሲሄድ፣ በሰሜን ካሮላይና ውስጥ ለአናሳ ድምጽ መስጠት መብቶች እና ፍትሃዊ ውክልና ያለው አንድምታ በቅርበት መከታተሉን ይቀጥላል።