አዲስ ክስ የተመሰረተው በስታሮፔክ ላይ ኑርድስን ለማስለቀቅ ነው።

በቤቨር ካውንቲ ፔንስልቬንያ በሚገኘው ተቋማቸው አቅራቢያ የሚገኙትን ትናንሽ የፕላስቲክ ዶቃዎችን በመደበኛነት ኑሬል በመባል የሚታወቁትን የውሃ መስመሮች በማውጣቱ ስቲሮፔክ ላይ አዲስ ክስ ቀርቧል። የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋች ቡድኖች PennEnvironment እና የሶስት ወንዞች የውሃ ጠባቂ BVPV Styrenics እና የወላጅ ኩባንያው ስቲሮፔክ የንፁህ ውሃ ህግን ጥሰዋል ሲሉ ከሰዋል።
ክሱ ኩባንያው የፌዴራል ህግን እና የኩባንያውን የፈቃድ ሁኔታዎች በመጣስ ቢያንስ ለአንድ አመት ያህል ቆሻሻ ውሃ እና የዝናብ ውሃ ኑርዶችን የያዙ ውሀዎችን ሲያፈስ ቆይቷል ብሏል። ፍሳሾቹ በራኩን ክሪክ እና በኦሃዮ ወንዝ መጋጠሚያ ላይ በሚገኘው በፖተር ታውንሺፕ ውስጥ በሚገኘው የስታሮፔክ ተክል ውስጥ እንደሚገኙ ተነግሯል።
የሶስት ወንዞች የውሃ ጠባቂ እና የተራራ ተፋሰስ ማህበር ተመራማሪዎች በሴፕቴምበር 2022 ከወትሮው በተለየ መልኩ አነስተኛ መጠን ያላቸው በርካታ ነርዶችን አግኝተዋል፣ እነዚህም በራኩን ክሪክ እና ስታይሮፔክ መውደቅ ምክንያት ናቸው። ክሱ በፔንስልቬንያ የአካባቢ ጥበቃ ዲፓርትመንት በፍተሻ ወቅት እንደተመዘገበው በራኮን ክሪክ፣ የወንዝ ደለል እና በዙሪያው ያሉ እፅዋት ውስጥ ያሉ የነርል ክምችቶችን ማስረጃ ያቀርባል።
ኑርልስ በውሃ ውስጥ ህይወት ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል እና ለማይክሮፕላስቲክ ብክለት አስተዋፅኦ ያደርጋል. ዓሳ እና ሌሎች የውሃ ውስጥ ፍጥረታት ሊበሉዋቸው ይችላሉ, ይህም በምግብ ሰንሰለት እና በሰው ጤና ላይ እንኳን ሳይቀር ሊጎዳ ይችላል. የሶስት ሪቨርስ የውሃ ጠባቂ ዋና ዳይሬክተር ሄዘር ሃልተን ቫንታሰል ይህንን ችግር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
ተከሳሾቹ በክሱ በኩል የፍትሐ ብሔር ቅጣቶችን፣ የማስተካከያ እርምጃዎችን እና ሌሎችንም እየፈለጉ ነው፣ እና ረዘም ያለ ሙግትን ለማስቀረት ከስታይሮፔክ ጋር ስምምነት ለመደራደር ክፍት መሆናቸውን ገልጸዋል ። የመጨረሻው ግቡ ወደ ራኩን ክሪክ፣ ኦሃዮ ወንዝ እና አካባቢው የሚደርሰውን የፕላስቲክ ብክለት በህገ-ወጥ መንገድ ማስቆም ነው።
የስቲሮፔክ ተወካዮች ለክሱ ገና ምላሽ አልሰጡም። ይሁን እንጂ ኩባንያው ቀደም ሲል በአካባቢው ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ እና ፈቃዶችን በማክበር ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነት ተናግሯል. በጉዳዩ ላይ ያሉ ከሳሾች በፒትስበርግ በሚገኘው የብሔራዊ የአካባቢ ህግ ማእከል እና ሚካኤል ኮምበር ኦፍ ኮምበር እና ሚለር ተወክለዋል።