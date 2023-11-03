የፋሽን ህልም አላሚ፡ የአንተን የውስጥ ፋሽንስታ በኔንቲዶ ቀይር

በኔንቲዶ ስዊች ላይ ብቻ የሚገኘውን አዲስ የፋሽን እና የግንኙነት ርዕስ በሆነው በፋሽን ድሪምየር የውስጥ ፋሽንዎን ለመልቀቅ ይዘጋጁ። በአስደናቂ አውሮፓ የተገነባው ይህ በፈጠራ ላይ ያተኮረ ጨዋታ የእርስዎን ልዩ ዘይቤ እንዲገልጹ እና የራስዎን የፋሽን ብራንድ እንዲገነቡ ያስችልዎታል።
በፋሽን ድሪም ውስጥ ተጫዋቾች ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ልብሶች በመንደፍ ለዓለም ለማሳየት እድሉ አላቸው። ሰፊ የማበጀት አማራጮችን በመጠቀም፣ ሙሴ ተብሎ ለሚጠራው አምሳያዎ በእውነት አንድ አይነት እይታ መፍጠር ይችላሉ። ከምቾት ከሚለብሱ ልብሶች እስከ ቺክ ኮውቸር ድረስ ያሉት ዕድሎች ማለቂያ የለሽ ናቸው።
ከሌሎች ሙሴዎች የፋሽን መነሳሳትን ማሰስ በሚችሉበት ኮኮስ በመባል በሚታወቁት የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የቅርብ ጊዜ ፈጠራዎችዎን ያሳዩ። በመስመር ላይም ሆነ ከመስመር ውጭ እየተጫወቱ፣ አዳዲስ አዝማሚያዎችን ማግኘት እና ለብራንድዎ ትኩረት መስጠት ይችላሉ። አልባሳትዎን በማሳያ ክፍልዎ ውስጥ ያሳዩ እና መውደዶች እና ትኩረት ወደ ውስጥ ሲገቡ ይመልከቱ።
ነገር ግን ፋሽን ህልም አላሚ ልብሶችን ከመንደፍ የበለጠ ነው. የንድፍ ፈተናዎችን በማጠናቀቅ፣ የበለጠ የማበጀት አማራጮችን መክፈት እና የምርት ስምዎን ወደ አዲስ ከፍታ ከፍ ማድረግ ይችላሉ። ያልተመሳሰለ ባለብዙ-ተጫዋች ከአለም ዙሪያ ካሉ ሙሴዎች ጋር እንዲገናኙ ይፈቅድልዎታል ፣ አነሳሽነትን በማግኘት እና በጣም ለሚታዩ እይታዎችዎ መውደዶችን ያግኙ።
እና ደስታው በዚህ ብቻ አያበቃም። አስደናቂው አውሮፓ አዲስ የንድፍ ቅጦችን፣ ተጨማሪ የሙሴን እና የማሳያ ክፍል ማበጀት አማራጮችን እና አዳዲስ የመጫወቻ መንገዶችን ጨምሮ ከድህረ-ጅምር ይዘት ብዙ ሀብት ቃል ገብቷል። በእነዚህ አስደሳች ዝመናዎች ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት ይከታተሉ።
የፋሽን ተፅእኖ ፈጣሪ የመሆን እድል እንዳያመልጥዎት እና የራስዎን የምርት ስም በኔንቲዶ ስዊች ላይ የመገንባት እና የማስተዋወቅ ደስታን ይለማመዱ። አሁን በኔንቲዶ eShop ላይ የሚገኘውን የፋሽን ድሪመር ቅጂዎን ይያዙ እና ለተወሰነ ጊዜ በ10% ቅናሽ ይደሰቱ!
በየጥ:
ጥ: ፋሽን ህልም አላሚ ምንድነው?
መ፡ ፋሽን አልሚ በኔንቲዶ ስዊች ላይ ብቻ የሚገኝ የፋሽን እና የግንኙነት ርዕስ ነው። ተጫዋቾቹ ልዩ ዘይቤአቸውን እንዲገልጹ፣ አለባበሳቸው እንዲቀርጹ እና የራሳቸውን ፋሽን ብራንድ እንዲገነቡ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ አምሳያዬን ማበጀት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ አንድ አይነት ገጽታ ለመፍጠር ከብዙ አማራጮች ጋር ሙሴ የተባለውን አምሳያዎን ማበጀት ይችላሉ።
ጥ፡ በፋሽን ድሪም ውስጥ ብዙ ተጫዋች አለ?
መ፡ አዎ፣ ፋሽን አልምነር ያልተመሳሰለ ባለብዙ-ተጫዋች ባህሪ አለው፣ ይህም ተጫዋቾች በዓለም ዙሪያ ካሉ ሙሴዎች ጋር እንዲገናኙ እና ለዲዛይናቸው መነሳሻን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ከጅምር በኋላ ማሻሻያዎች ይኖሩ ይሆን?
መ: አዎ፣ አስደናቂው አውሮፓ አዲስ የንድፍ ንድፎችን፣ ተጨማሪ የማበጀት አማራጮችን እና አዳዲስ የመጫወቻ መንገዶችን ጨምሮ ነፃ የድህረ-ጅምር ይዘትን ቃል ገብቷል።