ለጠፋው Carpenterville ታዳጊ ተስፋ የቆረጠ ፍለጋ በመካሄድ ላይ ነው።

ከሰኞ ምሽት ጀምሮ በጠፋችው የ17 ዓመቷ ብሪሳ ሮሜሮ ላይ አስፈሪ ፍለጋ እየተካሄደ ነው። ጓደኞቼ እና ቤተሰብ ምንም አይነት የእርሷን ምልክት ለማግኘት በማሰብ በቬርኖን ሂልስ፣ ኢሊኖይ ውስጥ የተለያዩ ጫካ የተሸፈኑ አካባቢዎችን ያለመታከት እየፈለጉ ነው። እንደ አለመታደል ሆኖ ጥረታቸው እስካሁን ምንም ውጤት አላስገኘም።
የብሪሳ እህት ጆሴሊን ሩቢ ሮሜሮ የቤተሰቡን ልብ የተሰበረ እና የተስፋ መቁረጥ ስሜት ገልጻለች፣ “ፖሊሶች እንዲረዱን በእውነት እንፈልጋለን። እኛ ማድረግ የምንችለው አብዛኛው ክፍል በቀላሉ መውጣት እና እሷን መፈለግ እንደማንቆም ማሳየት ነው። ወደ ብሪሳ በሰላም መመለስ ለሚችል ማንኛውም መረጃ ቤተሰቡ የ1,000 ዶላር ሽልማት እየሰጠ ነው።
መጥፋት የተከሰተው ብሪሳ በቬርኖን ሂልስ በሚገኝ ቦውሊንግ ሌይ ላይ ለበዓል ፓርቲ ስትሄድ ነበር። የስለላ ቪዲዮ በዚያው ምሽት ወደ ድግሱ ከመሄዷ በፊት በዴስ ፕላኔስ የአጎት ልጅ ቤት እንደደረሰች ያሳያል። ሆኖም፣ አካባቢዋ ከቀኑ 8 ሰአት ላይ ማዘመን አቁሟል፣ ይህም በሚወዷቸው ሰዎች ላይ ስጋት ፈጠረ።
ባለስልጣናት የማህበራዊ ሚዲያ መለያዎቿን ጨምሮ ዲጂታል ማስረጃዎችን ሲመረምሩ ቆይተዋል ነገርግን ከሰኞ ጀምሮ ምንም አይነት የወጪ እንቅስቃሴ አላገኙም። በተጨማሪም በምርመራቸው የመኪና ታርጋ አንባቢ እና ከአንዱ መሳሪያዋ የተገኘ ፒንግ ፓርቲው አካባቢ እንዳስቀመጧት አረጋግጧል። እንደ አለመታደል ሆኖ ድግሱ በተካሄደበት ንግድ ውስጥ ያሉ ካሜራዎች እዚያ አያዩዋትም።
ከባርሪንግተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቀደም ብሎ የተመረቀችው እና አሁን በሃርፐር ኮሌጅ ተማሪ የሆነችው ብሪስሳ 5 ፓውንድ የሚመዝነው 115 ጫማ ቁመት እንዳለው ተገልጿል። እ.ኤ.አ. በ2008 ኒሳን ሮግ ግራጫ መኪና እየነዳች ነበር ኢሊኖይ ታርጋ CZ 64618። የአካባቢ ህግ አስከባሪ ማንኛውም መረጃ ያለው የካርፔንተርስቪል ፖሊስ ዲፓርትመንትን ወይም QuadCom Dispatchን እንዲያገኝ ያሳስባል።
ቤተሰቡ ብሪሳ በህይወት እንደምትገኝ እና በደህና እንደምትመለስ፣ ገና ለገና ጊዜ ላይ ተስፈኛ ነው። ፍለጋው በቀጠለ ቁጥር ጎረቤቶቻቸውን የእይታ ካሜራቸውን እንዲፈትሹ እየጠየቁ ነው። በየእለቱ ጭንቀታቸው እየጠነከረ ይሄዳል እና የጠፋውን ዘመዶቻቸውን ለማግኘት በሚያደርጉት የተስፋ መቁረጥ ፍለጋ የህብረተሰቡን ድጋፍ በንቃት እየፈለጉ ነው።