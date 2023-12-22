ምድብ ውድድር ሲሞቅ ጭልፊት በቡካነሮች ላይ በሚስማር-ቢትር ይወድቃል

የአትላንታ ፋልኮኖች በNFC ደቡብ አናት ላይ ያላቸውን ቦታ ለማጠናከር እድል ነበራቸው ነገር ግን በታምፓ ቤይ ቡካነሮች ላይ ባደረገው የልብ ምት ወድቀዋል። ያመለጡ ዕድሎች እና አለመመጣጠን አፈፃፀማቸውን እያስጨነቀው ያለው የ Falcons'ን የውድድር ዘመን በፍፁም ያጠቃለለ ጨዋታ ነበር።
ኳርተርባክ ዴዝመንድ ሪደር ለ347 yards በመወርወር በሙያው-ምርጥ ጨዋታ ነበረው ነገር ግን የአትላንታውን ድል ለማስጠበቅ በቂ አልነበረም። በመጀመርያው አጋማሽ ሁለት ወሳኝ ለውጦች ቡድኑን ዘጠኝ ነጥብ በማሳጣት ለጉዳት ዳርጓቸዋል። ምንም እንኳን በአራተኛው ሩብ ጊዜ ውስጥ ጠንካራ የመመለሻ ጥረት ቢደረግም ፣ ፋልኮኖች ቡካኒዎችን መያዝ አልቻሉም።
በመጥፋቱ ፣ Falcons አሁን ከቡካኔርስ እና ከኒው ኦርሊንስ ቅዱሳን ጋር በመሆን ለዲቪዚዮን መሪነት በሦስት መንገድ እኩል ይወዳደራሉ። ሦስቱም ቡድኖች በመደበኛው የውድድር ዘመን አራት ሳምንታት ሲቀሩት 6-7 ሪከርድ አላቸው። የዱር ካርድ ቦታ ለእነዚህ ቡድኖች የማይደረስበት በመሆኑ የዲቪዚዮን አርእስት ውድድር አሸናፊ-አሸናፊ ይሆናል ተብሎ እየተዘጋጀ ነው።
ለዓመታት ካስቸገሩት አለመጣጣም መላቀቅ ያልቻሉት ፋልኮኖች ተስፋ አስቆራጭ ወቅት ነበር። ካደረጓቸው 13 ጨዋታዎች ውስጥ ስምንቱ በድምሩ በ25 ነጥብ ተወስኖ መጠናቀቅ ያለበት ጨዋታ የተለመደ ሆኗል። አሰልጣኝ አርተር ስሚዝ ከቡድኑ ጋር በነበራቸው ሶስተኛ አመት ውስጥ ከ2017 ጀምሮ ወደ ምድብ ድልድልም ሆነ ወደ አሸናፊ የውድድር ዘመን መምራት አልቻሉም።
ምንም እንኳን ብስጭት ቢኖርም, ከጨዋታው ውጪ የሆኑ አዎንታዊ ጎኖች ነበሩ. የሪደር አስደናቂ አፈጻጸም እና በአራተኛው ሩብ አመት በቡድኑ ያሳየው ፅናት ለFalcons ወደፊት እንዲራመድ በራስ መተማመን ሊሰጣቸው ይገባል። በቀሩት የውድድር ዘመን ጨዋታዎች እንደገና ለመሰባሰብ፣ ጉድለቶቻቸውን ለመቅረፍ እና ጠንክረን የመመለስ እድል አላቸው።
የምድቡ ውድድር ሲሞቅ ፋልኮኖቹ የጥሎ ማለፍ ቦታን ለማረጋገጥ A-ጨዋታቸውን ይዘው መምጣት አለባቸው። ቀላል መንገድ አይሆንም, ነገር ግን በቆራጥነት እና ማሻሻያዎች, አሁንም ለድህረ-ጊዜው ግፊት ለማድረግ እድሉ አላቸው.