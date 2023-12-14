ትራምፕ በፎክስ ኒውስ ማዘጋጃ ቤት የውሸት የይገባኛል ጥያቄ አቀረቡ

ለ 2024 የሪፐብሊካን ፕሬዚዳንታዊ እጩ ተመራጭ እጩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ማክሰኞ እለት በአዮዋ በሚገኘው የፎክስ ኒውስ ማዘጋጃ ቤት ቀርበዋል። በሰአት በፈጀው ቃለ ምልልስ፣ ትራምፕ ለትክክለኛነታቸው በእውነታ የተረጋገጡ በርካታ የይገባኛል ጥያቄዎችን አቅርበዋል።
ትራምፕ ከተናገሩት አንዱ አሜሪካ ከአፍጋኒስታን መውጣትን በተመለከተ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ 85 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ትታ ትታዋለች፣ ይህም በሀገሪቱ ታሪክ እጅግ አሳፋሪ ጊዜ ነው በማለት ተናግሯል። ይሁን እንጂ ይህ የይገባኛል ጥያቄ የተሳሳተ ነው. እንደ መከላከያ ዲፓርትመንት ዘገባ፣ የተረፉት መሳሪያዎች ወደ 7.1 ቢሊዮን ዶላር የሚገመቱ ሲሆን ይህም ትራምፕ ከተናገሩት ትንሽ ነው። በተጨማሪም፣ አንዳንድ መሳሪያዎች የአሜሪካ ኃይሎች ለቀው ከመውጣታቸው በፊት እንዳይሰሩ ተደርገዋል። ትራምፕ የጠቀሱት የ85 ቢሊዮን ዶላር አሃዝ በጦርነቱ ወቅት ኮንግረስ ለአፍጋኒስታን የጸጥታ ሃይሎች ድጋፍ የሰጠውን የገንዘብ መጠን በማሳሳት የተጠናቀረ ነው።
ሌላው በትራምፕ የቀረበ የውሸት የይገባኛል ጥያቄ ከአል ካፖን ጋር ሲነጻጸር የወንጀል ክሱን በተመለከተ ነው። ትራምፕ ካፖን አንድ ጊዜ ብቻ የተከሰሰ ሲሆን አራት ጊዜ ክስ እንደቀረበበትም አስታውቀዋል። ሆኖም ይህ የይገባኛል ጥያቄም ውሸት ነው። Capone ቢያንስ ስድስት ጊዜ ተከሷል, በሶስት ክሶች በ 1931 ብቻ, ለግብር ማጭበርበር ተከሷል. ትራምፕ ከካፖን ጋር ያለው ንፅፅር ከዚህ እውነታ ትክክል አለመሆኑ ጋር እኩል ነው።
ትራምፕ ከአዮዋ ለመጡ ገበሬዎች ከቻይና 28 ቢሊዮን ዶላር ስለመስጠት የውሸት የይገባኛል ጥያቄ አቅርበዋል። ገንዘቡን ለገበሬዎቹ እንደሰጠ እና ከቻይና እንደመጣ ገልጿል። ሆኖም የእርዳታው ገንዘብ የመጣው ከቻይና ሳይሆን ከአሜሪካ ግብር ከፋዮች ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ትራምፕ በቻይና ምርቶች ላይ የጣሉትን ታሪፍ አሜሪካውያን የሚሸፍኑ ሲሆን የአሜሪካ መንግስት የገንዘብ ድጋፉን ለገበሬዎች ሰጥቷል። በተጨማሪም በትራምፕ ፕሮግራም ለገበሬዎች የተሰጣቸው ትክክለኛ የእርዳታ መጠን 23 ቢሊዮን ዶላር እንጂ እሱ የጠየቀውን 28 ቢሊዮን ዶላር አልነበረም።
በማጠቃለያው፣ ትራምፕ በፎክስ ኒውስ ማዘጋጃ ቤት ወቅት የሰጡት መግለጫ በርካታ ስህተቶችን ይዟል። ትክክለኛ መረጃ መሰራጨቱን ለማረጋገጥ በሕዝብ ተወካዮች የሚቀርቡ የይገባኛል ጥያቄዎችን በእውነቱ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።