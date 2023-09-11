ጠላፊዎች የፌስቡክ ቢዝነስ መለያዎችን በሜሴንጀር አስጋሪ ጥቃት ኢላማ ያደርጋሉ

የጋርዲዮ ላብስ የቅርብ ጊዜ ዘገባ እንደሚያሳየው ሰርጎ ገቦች በፌስቡክ ቢዝነስ አካውንቶች ላይ የማስገር ጥቃት ለመሰንዘር ሰፊ የሀሰት እና የተበላሹ የፌስቡክ አካውንቶችን ተጠቅመዋል። አጥቂዎቹ ኢላማቸውን ለማታለል በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሜሴንጀር የማስገር መልዕክቶችን ይልካሉ።
የማስገር መልእክቶቹ ከወረዱ እና ከተተገበሩ የማልዌር ጠብታዎችን ከ GitHub ማከማቻዎች የሚያመጣ RAR/ZIP መዝገብ ይዘዋል። በፓይዘን የተጻፈው ጠብታ፣ ፈልጎ ለማግኘት እና ከተጎጂው አሳሽ ላይ ስሱ መረጃዎችን ለመስረቅ ታስቦ ነው። ተንኮል አዘል ዌር ኩኪዎችን እና የመግቢያ መረጃዎችን ይሰበስባል፣ ከዚያም ለአጥቂዎች በቴሌግራም ወይም በ Discord bot API በኩል ይላካሉ።
መረጃው ከተሰረቀ በኋላ አጥቂዎቹ ከተጠቂው መሳሪያ ላይ ሁሉንም ኩኪዎች በማጽዳት ከአካውንታቸው ለመውጣት በቂ ጊዜ በመስጠት የተበላሸውን መለያ የይለፍ ቃላቶቹን በመቀየር ለመጥለፍ በቂ ጊዜ ይሰጣቸዋል። ይህ ሂደት ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል, ምክንያቱም የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያዎች ለተጠለፉ ሂሳቦች ዘገባዎች ምላሽ ለመስጠት ቀርፋፋ ሊሆኑ ስለሚችሉ, አስጊ ተዋናዮች የማጭበርበር ድርጊቶችን እንዲፈጽሙ ያስችላቸዋል.
በየሳምንቱ ወደ 100,000 የሚጠጉ የማስገር መልእክቶች እየተላኩ የዚህ ዘመቻ መጠን የሚመለከት ነው። እነዚህ መልዕክቶች በዋናነት በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ፣ በጃፓን እና በደቡብ ምስራቅ እስያ የሚገኙ የፌስቡክ ተጠቃሚዎችን ያነጣጠሩ ናቸው። Guarddio Labs እንደሚገምተው ከሁሉም የፌስቡክ የንግድ መለያዎች ውስጥ 7% ያህሉ ኢላማ የተደረገ ሲሆን 0.4% የሚሆኑት ተንኮል አዘል ማህደሩን በማውረድ ላይ ናቸው። የተዘረፉ መለያዎች ቁጥር አይታወቅም ነገር ግን ጉልህ ሊሆን ይችላል።
Guarddio Labs በተንኮል አዘል ዌር ውስጥ በተገኙ መረጃዎች ላይ በመመስረት ይህን ዘመቻ የቬትናም ጠላፊዎች አድርጓል። በቬትናም ታዋቂ የሆነው የ"ኮክ ኮክ" ድር አሳሽ እና የቬትናምኛ ቋንቋ ሕብረቁምፊዎች በማልዌር ውስጥ መጠቀማቸው የአደጋ ተዋናዮችን አመጣጥ ያመለክታሉ። የቬትናም አስጊ ቡድኖች ቀደም ሲል ፌስቡክን በቴሌግራም ወይም በጨለማው ድር በድጋሚ በመሸጥ በተሰረቁ አካውንቶች ገቢ በመፍጠር መጠነ ሰፊ ዘመቻዎችን ኢላማ አድርገዋል።
ለፌስቡክ ተጠቃሚዎች በተለይም የንግድ አካውንት ያላቸው የማስገር ሙከራዎችን በንቃት መከታተል አስፈላጊ ነው። መልዕክቶችን ሲከፍቱ ወይም ዓባሪዎችን ሲያወርዱ ከህጋዊ ምንጮች መሆናቸውን በማረጋገጥ መጠንቀቅ አለባቸው። በተጨማሪም የባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫን ማንቃት እና የይለፍ ቃሎችን በመደበኛነት ማዘመን ካልተፈቀደ ወደ መለያዎች መድረስን ለመከላከል ይረዳል።
ምንጮች:
- የGuardo Labs ሪፖርት (ዩአርኤል ተወግዷል)
- ስለ NodeStealer ዘመቻ የፌስቡክ ማስታወቂያ (ዩአርኤል ተወግዷል)
- የጋርዲዮ ላብስ ስለ ቬትናምኛ አስጊ ተዋናይ ሪፖርት (ዩአርኤል ተወግዷል)