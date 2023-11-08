የሊዳርን ሚና በላቁ የነጂ-እርዳታ ስርዓቶች ማሰስ
ሊዳር፣ Light Detection እና Rangingን የሚያመለክት ሲሆን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በላቁ የአሽከርካሪ ድጋፍ ስርዓቶች (ADAS) ውስጥ ባለው ወሳኝ ሚና ከፍተኛ ትኩረት ያገኘ ቴክኖሎጂ ነው። ADAS የተሽከርካሪን ደህንነት ለማሻሻል እና አጠቃላይ የመንዳት ልምድን ለማሻሻል ያለመ በፍጥነት እያደገ ያለ መስክ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ, በ ADAS ውስጥ የ LiDAR አስፈላጊነትን እንመረምራለን እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖቹን እንቃኛለን.
LiDAR ምንድን ነው?
LiDAR ርቀቶችን ለመለካት ሌዘር ብርሃንን የሚጠቀም የርቀት ዳሳሽ ቴክኖሎጂ ሲሆን በዙሪያው ያለውን አካባቢ ዝርዝር ሶስት አቅጣጫዊ ካርታዎችን ይፈጥራል። የሚሠራው የሌዘር ጥራዞችን በማመንጨት እና አንድን ነገር ከተመታ በኋላ ብርሃኑ ወደ ኋላ ለመመለስ የሚፈጀውን ጊዜ በመለካት ነው። ይህ መረጃ ትክክለኛ እና ትክክለኛ የ3-ል ውክልናዎችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ይውላል።
በ ADAS ውስጥ የLiDAR ሚና
LiDAR ስለ ተሽከርካሪው አከባቢ ትክክለኛ እና ትክክለኛ መረጃ በማቅረብ በ ADAS ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ተሽከርካሪዎች እንደ እግረኞች፣ ተሽከርካሪዎች እና መሰናክሎች ያሉ ነገሮችን በከፍተኛ ትክክለኛነት እና አስተማማኝነት እንዲያውቁ እና እንዲያውቁ ያስችላቸዋል። ይህ መረጃ በ ADAS ስርዓት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ እና እንደ ብሬክ ወይም መሪን በመተግበር ተገቢ እርምጃዎችን ይወስዳል፣ ግጭቶችን ወይም አደጋዎችን ለማስወገድ።
በ ADAS ውስጥ የLiDAR መተግበሪያዎች
የLiDAR ቴክኖሎጂ በተለያዩ የ ADAS ባህሪያት ውስጥ አፕሊኬሽኖችን ያገኛል፣ ይህም የሚለምደዉ የመርከብ መቆጣጠሪያ፣ የሌይን ጥበቃ እገዛ፣ አውቶማቲክ የአደጋ ጊዜ ብሬኪንግ እና የእግረኛ ማወቂያን ጨምሮ። የነገሮችን ርቀት እና ፍጥነት በትክክል በመገንዘብ ሊዳር እነዚህ ስርዓቶች ውጤታማ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዲሰሩ ይረዳል።
በየጥ
ጥ: LiDAR ከሌሎች የአሳሳቢ ቴክኖሎጂዎች የሚለየው እንዴት ነው?
መ: የሬድዮ ሞገዶችን ከሚጠቀም ራዳር እና ካሜራዎች በተለየ የእይታ መረጃ ላይ ተመርኩዘው LiDAR ትክክለኛ ጥልቅ ግንዛቤን ይሰጣል እና በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ ውጤታማ በሆነ መልኩ ይሰራል።
ጥ፡ LiDAR ውድ ነው?
መ: ከታሪክ አኳያ የLiDAR ቴክኖሎጂ ውድ ነው፣ ነገር ግን በመስክ ላይ ያሉ እድገቶች የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል፣ ይህም ለ ADAS መተግበሪያዎች ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆን አድርጎታል።
ጥ: LiDAR በራስ ገዝ ተሽከርካሪዎች ውስጥ መጠቀም ይቻላል?
መ፡ አዎ፣ ሊዳር ስለ አካባቢው ዝርዝር እና ትክክለኛ መረጃ ስለሚያቀርብ፣ ተሽከርካሪው ያለ ሰው ጣልቃገብነት እንዲንቀሳቀስ እና እንዲወስን ስለሚያስችል በራስ ገዝ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ቁልፍ ቴክኖሎጂ ነው።
በማጠቃለያው የLiDAR ቴክኖሎጂ ስለ ተሽከርካሪው አከባቢ ትክክለኛ እና ትክክለኛ መረጃ በማቅረብ በላቁ የአሽከርካሪ ድጋፍ ስርዓቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በተለያዩ የ ADAS ባህሪያት ውስጥ ያሉት አፕሊኬሽኖቹ የተሽከርካሪን ደህንነት ለማሻሻል እና አጠቃላይ የመንዳት ልምድን ለማሳደግ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። የLiDAR ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ እና የበለጠ ተመጣጣኝ እየሆነ በሄደ መጠን በአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ በሰፊው ተቀባይነትን እንደምናገኝ መጠበቅ እንችላለን።