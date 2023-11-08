በእስያ ፓስፊክ ክልል ውስጥ የደመና መዳረሻ ደህንነት ደላላዎችን ሚና ማሰስ
ክላውድ ኮምፒዩቲንግ ንግዶች በሚሰሩበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል፣ ወደር የለሽ ተለዋዋጭነት እና መጠነ ሰፊነት አቅርቧል። ሆኖም፣ የደመና አገልግሎቶችን እየተቀበለ በመጣ ቁጥር የውሂብ ደህንነትን በተመለከተ ስጋቶች ለድርጅቶች ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል። የደመና ጉዲፈቻ በፍጥነት እያደገ ባለበት በእስያ ፓስፊክ (APAC) ክልል፣ የደመና መዳረሻ ደህንነት ደላላዎች (CASBs) ሚና ደህንነቱ የተጠበቀ የደመና አጠቃቀምን ለማረጋገጥ እንደ ወሳኝ አካል ሆኖ ብቅ ብሏል።
የክላውድ መዳረሻ ደህንነት ደላላ ምንድን ነው?
የክላውድ መዳረሻ ደህንነት ደላላ (CASB) የአንድ ድርጅት ግቢ ውስጥ መሠረተ ልማት እና የደመና አገልግሎት አቅራቢ መካከል እንደ መካከለኛ ሆኖ የሚሰራ የደህንነት መፍትሄ ነው። በደመና ላይ ለተመሰረቱ መተግበሪያዎች ታይነትን፣ ቁጥጥርን እና ደህንነትን ይሰጣል፣ ድርጅቶች የደህንነት ፖሊሲዎችን እንዲያስፈጽሙ እና ሚስጥራዊ መረጃዎችን እንዲጠብቁ ያስችላቸዋል።
በAPAC ክልል ውስጥ CASBs ለምን አስፈላጊ ናቸው?
እንደ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ተነሳሽነቶች፣ የርቀት ስራ ዝግጅቶች እና ወጪ ቆጣቢ የአይቲ መፍትሄዎች አስፈላጊነት በመሳሰሉ ምክንያቶች የተነሳ የ APAC ክልል የደመና ጉዲፈቻ ላይ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። ሆኖም ይህ ፈጣን ጉዲፈቻ ድርጅቶችን ለአዳዲስ የደህንነት ስጋቶች አጋልጧል። CASBs አጠቃላይ የደህንነት ቁጥጥሮችን በማቅረብ እና የውሂብ ጥበቃ ደንቦችን ማክበርን በማረጋገጥ እነዚህን አደጋዎች ለመቅረፍ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የCASBs ቁልፍ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
CASBs በAPAC ክልል ውስጥ ላሉ ድርጅቶች ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። በመጀመሪያ ደረጃ፣ ለደመና አጠቃቀም ታይነትን ይሰጣሉ፣ ይህም ድርጅቶች ሊሆኑ የሚችሉ የደህንነት ስጋቶችን እንዲለዩ እና እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ፣ CASBs ድርጅቶች የደህንነት ፖሊሲዎችን በበርካታ የደመና መድረኮች ላይ በቋሚነት እንዲያስፈጽሙ ያስችላቸዋል፣ ይህም የውሂብ ጥበቃን እና ተገዢነትን ያረጋግጣል። በተጨማሪም፣ሲኤኤስቢዎች የመረጃ መጥፋትን የመከላከል አቅሞችን ይሰጣሉ፣ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ካልተፈቀደ መዳረሻ ወይም መፍሰስ ይጠብቃል።
CASBs የደመና ደህንነትን የሚያሻሽሉት እንዴት ነው?
CASBs የደመና ደህንነትን በተለያዩ ስልቶች ያጎለብታል። ድርጅቶች የጸጥታ ችግሮችን ፈጥነው እንዲለዩ እና ምላሽ እንዲሰጡ በማስቻል ቅጽበታዊ ክትትል እና ስጋትን ለይቶ ማወቅን ይሰጣሉ። CASBዎች በእረፍት ጊዜ እና በመጓጓዣ ላይ ሁለቱንም መረጃዎች ለመጠበቅ ምስጠራ እና የማስመሰያ ዘዴዎችን ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ ሲኤኤስቢዎች የመዳረሻ መቆጣጠሪያዎችን፣ የማረጋገጫ እና ነጠላ የመለያ መግቢያ ችሎታዎችን ይሰጣሉ፣ ይህም የተፈቀደላቸው ተጠቃሚዎች የደመና ሃብቶችን መድረስ የሚችሉት መሆኑን ያረጋግጣል።
በማጠቃለያው፣ የደመና ጉዲፈቻ በAPAC ክልል ውስጥ እየጨመረ በመምጣቱ ደህንነቱ የተጠበቀ የደመና አጠቃቀምን በማረጋገጥ ረገድ የCASBs ሚና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል። በአጠቃላዩ የደህንነት ቁጥጥራቸው፣ ታይነት እና ተገዢነት ችሎታዎች፣ CASBs ሚስጥራዊነት ያለው ውሂባቸውን እየጠበቁ የደመና ማስላት ጥቅሞችን ለመጠቀም ለሚፈልጉ ድርጅቶች አስፈላጊ መሳሪያዎች ናቸው።
በየጥ:
ጥ፡ ደመና ማስላት ምንድን ነው?
መ፡ ክላውድ ኮምፒውተር ማከማቻን፣ ዳታቤዝን፣ ሶፍትዌሮችን እና ትንታኔዎችን ጨምሮ የኮምፒውቲንግ አገልግሎቶችን በኢንተርኔት ላይ ማድረስን ያመለክታል። በግቢው ውስጥ መሠረተ ልማት ሳያስፈልጋቸው ድርጅቶች እነዚህን ሀብቶች በትዕዛዝ እንዲያገኙ እና እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ የውሂብ መጥፋት መከላከል ምንድን ነው?
መ፡ የውሂብ መጥፋት መከላከል (ዲኤልፒ) ያልተፈቀደውን ይፋ ማድረግ ወይም ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ እንዳይወጣ ለመከላከል የተነደፉ ቴክኒኮች እና መሳሪያዎች ስብስብ ነው። የDLP መፍትሔዎች የውሂብ ጥበቃ ደንቦችን መከበራቸውን ለማረጋገጥ እና የውሂብ ጥሰቶችን ለመከላከል በእንቅስቃሴ፣ በእረፍት እና በአገልግሎት ላይ ያሉ መረጃዎችን ይቆጣጠራሉ እና ይቆጣጠራሉ።
ጥ፡ የውሂብ ምስጠራ እና ማስመሰያ ምንድን ናቸው?
መ፡ ዳታ ምስጠራ ግልጽነት ያለው መረጃን ወደ ምስጢራዊ ጽሑፍ የመቀየር ሂደት ነው፣ ይህም ከተገቢው ዲክሪፕት ቁልፍ ውጭ ሊነበብ የማይችል ያደርገዋል። ማስመሰያ በሌላ በኩል ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን ቶከን በሚባሉት ሚስጥራዊነት በሌላቸው ቦታ ያዢዎች ይተካል። ሁለቱም ቴክኒኮች የመረጃ ሚስጥራዊነትን እና ታማኝነትን ለመጠበቅ ይረዳሉ።