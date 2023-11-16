ዋትስአፕ በቅርቡ ለአንድሮይድ እና ለአይኦኤስ መሳሪያዎች የግላዊነት ፍተሻውን አስተዋውቋል ፣ይህም በስፋት ጥቅም ላይ የዋለውን የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያ የደህንነት እርምጃዎችን ለማጠናከር በማሰብ ነው። ይህ አዲስ ባህሪ፣ ሜታ እንደገለፀው፣ ተጠቃሚዎች አስፈላጊውን የጥበቃ ደረጃ እንዲመርጡ ያስችላቸዋል። በቀላሉ በግላዊነት ቅንብሮቻቸው ውስጥ "ቼክ ጀምር" የሚለውን በመምረጥ ተጠቃሚዎች የመልእክቶቻቸውን፣ የጥሪዎቻቸውን እና የግል መረጃዎቻቸውን ደህንነት በቀላሉ ማጠናከር ይችላሉ።
በስልክዎ ላይ ያለውን የግላዊነት ፍተሻ ባህሪ ምርጡን ለመጠቀም እነዚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ፡-
1. WhatsApp ን ይክፈቱ እና በእርስዎ iOS ወይም አንድሮይድ መሳሪያ ላይ ወደ ቅንብሮች ምናሌ ይሂዱ።
2. በስክሪኑ አናት ላይ የግላዊነት ፍተሻውን እንዲጀምሩ የሚጠይቅ ባነር ታያለህ። በላዩ ላይ ጠቅ ያድርጉ።
3. ከዚያ ሆነው፣ እንደ ምርጫዎችዎ የእርስዎን የግላዊነት ቅንብሮች ለማስተካከል የተለያዩ አማራጮችን ማሰስ ይችላሉ።
የግላዊነት ፍተሻ የእርስዎን ግላዊነት ለማሻሻል ማበጀት የሚችሏቸው በርካታ ዋና ቅንብሮችን ያቀርባል፡-
1. ማን ሊያገኝህ እንደሚችል ተቆጣጠር፡ በዚህ ቅንብር ማን ሊያገኝህ እንደሚችል እና ያልተፈለጉ ጥሪዎችን እና መልዕክቶችን መከላከል ትችላለህ። በተጨማሪም፣ ማን እርስዎን ወደ ቡድኖች እንደሚጨምር፣ ያልታወቁ ደዋዮችን ዝም እንደሚያሰኘው እና የታገዱ እውቂያዎችን ማስተዳደር እንደሚችል የመቆጣጠር ችሎታ አለዎት።
2. የግል መረጃዎን ማን ማግኘት እንደሚችል ይወስኑ፡ እንደ የመስመር ላይ ሁኔታዎ እና እንቅስቃሴዎ ያሉ ዝርዝሮችን ለማካፈል የሚፈልጉትን ታዳሚ በመምረጥ የግል መረጃዎን ይቆጣጠሩ። እንዲሁም ማን የመገለጫ ፎቶዎን ማየት እንደሚችል እና ለመጨረሻ ጊዜ የታየው ሁኔታ መዳረሻ ሊኖረው እንደሚችል መወሰን ይችላሉ። በተጨማሪም ፣ የተነበበ ደረሰኞችን የማስተዳደር አማራጭ አለዎት።
3. የመልእክት ታይነትን ይቆጣጠሩ፡ ነባሪውን የመልእክት ሰዓት ቆጣሪ በማስተካከል እና ከጫፍ እስከ ጫፍ የተመሰጠሩ መጠባበቂያዎችን በመጠቀም የመልእክትዎን እና የሚዲያዎ መዳረሻን ይገድቡ።
4. ተጨማሪ የደህንነት ሽፋን ይጨምሩ፡ የጣት አሻራ መቆለፊያ ባህሪን በማንቃት እና ባለ ሁለት ደረጃ ማረጋገጫን በመቆጣጠር የ WhatsApp መለያዎን የበለጠ ይጠብቁ።
የዋትስአፕን የግላዊነት ፍተሻ ባህሪ በመጠቀም ታዋቂውን የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ በመጠቀም ግላዊነትዎን ከፍ ማድረግ እና የአእምሮ ሰላም ማግኘት ይችላሉ። ደህንነትዎን ይጠብቁ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የማህበራዊ ሚዲያ ተሞክሮ ይደሰቱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የዋትስአፕ የግላዊነት ፍተሻ ባህሪ ምንድነው?
የዋትስአፕ የግላዊነት ፍተሻ ተጠቃሚዎችን በወሳኝ የግላዊነት መቼቶች የሚመራ፣ የመልእክቶቻቸውን፣ የጥሪዎቻቸውን እና የግል መረጃዎቻቸውን ደህንነት ለማጠናከር ደረጃ በደረጃ እገዛ የሚያደርግ አዲስ አስተዋወቀ ባህሪ ነው።
2. በዋትስአፕ ላይ የግላዊነት ፍተሻን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
የግላዊነት ፍተሻን ለመድረስ በiOS ወይም አንድሮይድ መሳሪያዎ ላይ WhatsApp ን ይክፈቱ እና ወደ የቅንብሮች ሜኑ ይሂዱ። የግላዊነት ፍተሻውን እንዲጀምሩ የሚጠይቅዎትን ባነር በማያ ገጹ አናት ላይ ይፈልጉ። የግላዊነት ቅንብሮችዎን ማበጀት ለመጀመር እሱን ጠቅ ያድርጉ።
3. በግላዊነት ፍተሻ ምን አይነት ቅንጅቶችን ማስተካከል እችላለሁ?
የግላዊነት ፍተሻ ማን ሊያገኝህ እንደሚችል መቆጣጠር፣የግል መረጃን ታይነት መቆጣጠር፣የመልእክት ሰዓት ቆጣሪዎችን ማቀናበር እና ተጨማሪ የደህንነት ንብርብሮችን በጣት አሻራ ጥበቃ እና ባለ ሁለት ደረጃ ማረጋገጫን ጨምሮ የተለያዩ ቅንብሮችን እንድታስተካክል ይፈቅድልሃል።
ምንጮች:
- WhatsApp [https://www.whatsapp.com/]
- ሜታ [https://about.fb.com/meta/]