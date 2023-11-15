በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ይዘት ግንኙነትን ማሻሻል

ዛሬ በዲጂታል ዘመን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለመከላከል የሚደረገው ትግል ቀጥሏል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የህክምና ውሸቶች መስፋፋት እና የፖለቲካ የተሳሳተ መረጃ በምርጫ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ይህንን ችግር ለመፍታት አስቸኳይ አስፈላጊነትን አሳይቷል። የተሳሳቱ መረጃዎችን ለመዋጋት ባለሙያዎች ሶስት ቁልፍ ባለድርሻ አካላትን ለይተዋል-የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ፣ የመንግስት ተቆጣጣሪዎች እና የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እራሳቸው።
የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ስለ ርዕሰ ጉዳዩ ራሳቸውን እንዲያስተምሩ እና የተሳሳቱ መረጃዎችን ለማሰራጨት የሚጠቀሙባቸውን ዘዴዎች እንዲገነዘቡ ማበረታታት አንዱ አካሄድ ነው። የመንግስት አካላት የተሳሳቱ መረጃዎችን ለመቆጣጠር እና ለመከላከል ከማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ጋር እንዲተባበሩ አሳስበዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ሁሉ ጥረቶች አስተማማኝ ይዘት በመኖራቸው ላይ የተመሰረተ ነው, ይህም ሁልጊዜ ለማግኘት ቀላል አይደለም, በጆርናል ኦቭ ሄልዝ ኮሙኒኬሽን ላይ የታተመው የቅርብ ጊዜ ጥናታችን ያሳያል.
በጥናታችን ውስጥ፣ ከሁለት ታዋቂ የአውስትራሊያ የአዕምሮ ጤና ምርምር ድርጅቶች 300 የአዕምሮ ጤና ምርምር-ነክ ጽሁፎችን ተንትነናል። ያጋጠመን ፈተና ከነዚህ ልጥፎች በስተጀርባ ያለውን ማስረጃ ማቋቋም ነበር። በአስደንጋጭ ሁኔታ ቡድናችን 56% በልጥፎች ውስጥ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ መረጃ መገኘቱን ብቻ ተስማምቷል ፣ ይህም ባለሙያዎች እንኳን አስተማማኝ ይዘትን ለመለየት ይቸገሩ እንደነበር ያሳያል ።
ይህ ግኝት የተሳሳተ መረጃ፣ የሀሰት መረጃ እና እኛ “ደካማ ጥራት ያለው መረጃ” በምንለው መካከል ስላለው ልዩነት ጥያቄዎችን ያስነሳል። ደካማ ጥራት ያለው መረጃ የሚከሰተው ልጥፍን የሚደግፉ የማስረጃዎች ደረጃ በማይታወቅበት ጊዜ ነው, በዘርፉ ሰፊ ስልጠና ላላቸውም ጭምር.
አንዳንድ ልጥፎች በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ ምንጮችን እንደ በአቻ የተገመገሙ ወረቀቶች ቢጠቅሱም፣ አብዛኛው በባለሙያ አስተያየት ወይም በዜና ዘገባዎች ላይ ተመርኩዞ ነበር። ይህ የይዘቱን አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ላይ ሸክሙን የሚጥል ሲሆን ይህም በቴክኒካዊ ቋንቋ ምክንያት ፈታኝ እና የሃብት ተደራሽነት ውስን ነው።
ተመራማሪዎች እንደመሆናችን፣ የአእምሮ ጤና ምርምርን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በብቃት ለማሰራጨት የሚረዱ በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መመሪያዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ መመሪያዎች የመረጃውን ምንጭ እና የታለመላቸውን ታዳሚዎች በግልፅ በማስተላለፍ ተመልካቾችን የማሳተፍን አስፈላጊነት ያጎላሉ። ምስሎችን፣ ቪዲዮዎችን እና አገናኞችን በመጠቀም ተመራማሪዎች ተሳትፎን ማሳደግ እና የምርምር መረጃን ለማረጋገጥ ተደራሽ መንገዶችን ማቅረብ ይችላሉ።
መመሪያዎቻችን ለሚከተሉት መንገዶች ይደግፋሉ:
1. መረጃውን እና ምንጩን በግልጽ ይግለጹ.
2. የታሰቡትን ታዳሚዎች ይለዩ.
3. ተጨማሪ አውድ በማቅረብ ልጥፉን የሚያሻሽሉ የሚዲያ አካላትን ማካተት።
4. የምርምር መረጃን ለማረጋገጥ hyperlinks ያካትቱ።
5. ሃሽታጎችን ከመጠን በላይ ከመጠቀም ይቆጠቡ።
እነዚህን መመሪያዎች በመከተል፣ ተመራማሪዎች በተሳትፎ እና በማስረጃ ላይ በተመሰረተ መረጃ መካከል ያለውን ልዩነት በማስተካከል የምርምር ግኝቶችን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ለብዙ ታዳሚዎች በብቃት እንዲያስተላልፉ ያስችላቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡- የማህበራዊ ሚዲያ የተሳሳቱ መረጃዎችን በመዋጋት ረገድ ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት ምን ምን ናቸው?
መልስ፡ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች፣ የመንግስት ተቆጣጣሪዎች እና የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እራሳቸው ናቸው።
ጥ፡- የጥናቱ ዋና ግኝት ምን ነበር?
መልስ፡ ጥናቱ በማህበራዊ ሚዲያ ፅሁፎች ጀርባ ማስረጃዎችን ለባለሞያዎች እንኳን ማቋቋም ፈታኝ መሆኑን አረጋግጧል ይህም አስተማማኝ በሆነ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ይዘት አለመኖሩን ያሳያል።
ጥ፡- ተመራማሪዎች በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ይዘትን በብቃት እንዴት ማስተላለፍ ይችላሉ?
መ፡ ተመራማሪዎች መረጃውን እና ምንጩን በግልፅ በመግለጽ፣ የታሰቡትን ታዳሚዎች በመለየት፣ የሚዲያ አካላትን በማካተት ሃይፐርሊንኮችን በማካተት እና ሃሽታጎችን ከመጠን በላይ መጠቀምን በማስወገድ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ይዘትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ማስተላለፍ ይችላሉ።
ጥ፡- በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሳሳቱ መረጃዎችን መፍታት ለምን አስፈለገ?
መ፡ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሳሳቱ መረጃዎች እንደ የህክምና ህክምናዎች የውሸት መረጃን ማሰራጨት ወይም በምርጫ ውጤት ላይ ተጽእኖ ማሳደር፣ የተሳሳተ መረጃን ለመዋጋት እና አስተማማኝ ይዘትን ማስተዋወቅን የመሳሰሉ ጉልህ መዘዞችን ያስከትላል።