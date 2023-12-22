የኢቫንስተን የቅርጫት ኳስ አረጋውያን ቡድንን ወደ ድል ይመራሉ

የኢቫንስተን የቅርጫት ኳስ ፕሮግራም ቀደም ሲል በቡድን ሮዝ ሾውት ዝግጅት ላይ ሲሳተፍ ፍትሃዊ ተግዳሮቶች ነበሩት። ሆኖም በቅርቡ ከማሪያን ካቶሊክ ጋር ባደረገው ጨዋታ የቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች ቡድናቸውን 52-47 አሸንፈው ቡድናቸውን መርተዋል።
በመጀመርያው ሩብ አመት በዝግታ ከተጀመረ በኋላ 4 ነጥብ ብቻ ይዘው ኢቫንስተን ወደ ሌላ ተስፋ አስቆራጭ እንቅስቃሴ ያመራ ይመስላል። ነገር ግን አረጋውያኑ ሞርጋን ብራውን እና አንትዋን ቶማስ ከብራንደን ዋትሰን ጋር በመሆን ጨዋታውን በጠንካራ አጨዋወታቸው ቀይረውታል። ብራውን እና ቶማስ እያንዳንዳቸው 13 ነጥብ ያስመዘገቡ ሲሆን ዋትሰን በጨዋታው የመጨረሻ 2፡30 ላይ ከስድስት የፍፁም ቅጣት ምቶች አምስቱን አድርጓል።
አሠልጣኝ ማይክ ኤሊስ አረጋውያኑን አሞካሽተው ወደ ኋላ በመመለስ ያሳዩት ብቃት እና ጨዋታዎችን የመጨረስ ችሎታቸውን አመስግነዋል። በሁለተኛውና በአራተኛው ሩብ ክፍል በሁለቱም በኩል ያለው የቡድኑ ጥንካሬ ድሉን በማረጋገጥ ረገድ ልዩ ለውጥ እንዳመጣ ጠቁመዋል። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ውድቀት ቢኖረውም, ኤሊስ በቡድኑ ቁርጠኝነት እና በጠንካራ መከላከያ የመጫወት ችሎታ ተደስቷል.
ድሉ ከኤቫንስተን ጠንካራ ባለ ሶስት ነጥብ ተኩስ ጋር የተገናኘ ሲሆን ቡድኑ ከቅስት በላይ በሆኑ የ10-23 ሙከራዎች ላይ ተገናኝቷል። በተለይ ብራውን ጥሩ ሁለተኛ አጋማሽ ያሳለፈ ሲሆን በሁለቱም የችሎቱ ጫፎች ላይ አስተዋፅዖ አድርጓል።
ምንም እንኳን ማሪያን ካቶሊክ በዛች ሻርኪ፣ ዮናስ የአየር ሁኔታ እና ጄምስ ቡሎክ ውስጥ ሶስት ጠንካራ ግብ አስቆጣሪዎች ቢኖሯትም የኢቫንስተን መከላከያ ጨምሯል እና ውጤታማነታቸውን ገድቧል። ጨዋታው በመጨረሻ ወደ ኢቫንስተን የመከላከል ፌርማታዎችን ለማድረግ እና መሪነታቸውን ለማስጠበቅ በመቻሉ ላይ ወረደ።
ይህ ድል የአዛውንቶች አመራር እና የቡድኑ አንድነት ማሳያ ነው. ኢቫንስተን ከጠንካራ ተቃዋሚዎች ጋር ለመወዳደር እና በጫና ውስጥ ጥሩ አፈፃፀም ማሳየት እንደሚችል ያሳያል። ዊልኪቶች ከ Mundelein Carmel ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ስኬታቸውን ለመቀጠል ይፈልጋሉ።