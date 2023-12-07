ያመለጠ እስረኛ በማምለጫ ጉዳይ ላይ ንፁህነትን ያውጃል።

በአስደናቂ ሁኔታ፣ ከቢብ ካውንቲ እስር ቤት በድፍረት ካመለጡ በኋላ በቅርቡ በድጋሚ ከተያዙት አራት እስረኞች መካከል አንዱ የሆነው ጆኒፈር ባርንዌል በፍርድ ችሎቱ ወቅት “ጥፋተኛ አይደለሁም” ሲል አምኗል።
በአንድ ጊዜ ከእስር ለማምለጥ የተከሰሰው ባርንዌል በኦክቶበር 16 ከቢብ ካውንቲ LEC ማምለጫ በማቀነባበር ተከሷል። በማምለጡ ጊዜ ባርንዌል ፋንታኒል፣ ሜት እና ሄሮይንን ጨምሮ ፋንታኒል፣ ሜት፣ ሄሮይን፣ ኮኬይን ለማሰራጨት በማሰብ አደንዛዥ ዕፅ ለመያዝ በማሴር ተከሷል። , እና ኮኬይን መሰረት.
መጀመሪያ ላይ በባርንዌል ላይ የቀረበው ማስረጃ በጣም ከባድ ቢመስልም ፣ መከላከያው ደንበኞቻቸው ከማንኛውም ጥፋት ንፁህ እንደሆኑ እና በማምለጡ ውስጥ በስህተት ተሳትፈዋል በማለት ነው። እነሱ ባርንዌል በቀላሉ በተሳሳተ ቦታ ላይ በተሳሳተ ጊዜ እንደነበረ እና የእስር ቤቱን ማቀድ ወይም አፈፃፀም ላይ ምንም ተሳትፎ እንዳልነበረው ይከራከራሉ ።
በአስደናቂ የፍርድ ቤት ትዕይንት ባርንዌል ንፁህነቱን ጠብቋል እና ለተፈጠረው መከራ ጥልቅ ፀፀትን ገለፀ። ከእስር ለማምለጥ ምንም ፍላጎት እንደሌለው እና ጉዳዩን ወደ ድርጊቱ የሚያመራውን የእስር ቤት ፕሮቶኮሎችን ያከበረ መሆኑን ለዳኛው አረጋግጧል.
ይሁን እንጂ አቃቤ ህጎች በአይን ምስክሮች እና በአካላዊ ማስረጃዎች ላይ በመመስረት የተለየ ትረካ እያቀረቡ ነው. ባርንዌል ማምለጫውን በማደራጀት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣በወንጀለኛው አለም ውስጥ ያለውን ግንኙነቱን እቅዱን ለማስፈጸም ይጠቅማል።
የፍርድ ሂደቱ ሲቀጥል የባርንዌል ጥፋተኛ አይደለሁም የሚለው ክስ ይቋረጣል አይኑር እና በእስር ቤት ሰምበር ውስጥ ተሳትፏል በሚለው ላይ አዲስ ብርሃን ሊሰጡ የሚችሉ ተጨማሪ ማስረጃዎች ይኖሩ እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ይሆናል።