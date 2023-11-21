ኤሩዲት፡ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ምርምርን ማበረታታት እና ክፍት መዳረሻ

የኤሩዲት አጀማመር የመነጨው በሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ተመራቂ ተማሪ በሆነው ጋይላይን ቤውድሪ ባደረገው ጥናት ነው። የኩቤክ ሳይንሳዊ መጽሔቶች በርቀት ተደራሽነት አለመኖሩን በመገንዘብ የቢውሪ ጥረቶች ኤሩዲትን ወለደ - ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ የምርምር ኃይል ምንጭነት የተቀየረ መሠረተ ልማት። የኤሩዲት ዋና ዳይሬክተር ታንጃ ኒማን “የምርት ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ የምርምር መሠረተ ልማት” ሲሉ ገልጸውታል።
በመጀመሪያ ከሞንትሪያል ፕሬስ ዩኒቨርሲቲ ለአምስት መጽሔቶች መድረክ ኤርዲት ገና ከጅምሩ ብዙ ርቀት ተጉዟል። ትኩረቱም ጽሑፎችን በመስመር ላይ እንዲገኙ ከማድረግ የዘለለ ነው። ቅርጸቶቹ መረጃ ጠቋሚ መሆናቸው እና በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ሊነበቡ እንደሚችሉ ያረጋግጣል። "ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ ጠንካራ መሰረት እና ግልጽ የሆነ ራዕይ በማቋቋም ለወደፊቱ ዝግጁ ሆኖ ይሰማናል" ይላል ኒማን።
ኤሩዲት ለአገልግሎቶቹ ያለው ፍላጎት እያደገ በመምጣቱ ከሌሎች መጽሔቶች እና ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር አድማሱን አስፋፍቷል። እ.ኤ.አ. በ 2004 የኩቤክ የምርምር መጽሔቶችን ለማምረት በሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ ፣ ላቫል ዩኒቨርሲቲ እና በሞንትሪያል በሚገኘው የኩቤክ ዩኒቨርሲቲ መካከል ጥምረት ተፈጠረ ። ባለፉት አመታት ኤሩዲት አራተኛውን እትም በ2017 ይፋ በማድረግ በዝግመተ ለውጥ ቀጠለ። "የቴክኖሎጂ አካባቢው ሲቀየር ለተሻለ መረጃ ጠቋሚ እና ተደራሽነት ያለማቋረጥ ማሻሻል አለብን" ሲሉ የኤሩዲት የኮሙኒኬሽን አማካሪ ግዌንዳል ሄንሪ ተናግረዋል። በየአመቱ 10,000 አዳዲስ መጣጥፎች እና የታሪክ መዛግብት ወደ ኤሩዲት ስብስብ ይታከላሉ።
በካናዳ ፋውንዴሽን ለኢኖቬሽን ከዋና ዋና የካናዳ መሠረተ ልማቶች አንዱ ተደርጎ የሚወሰደው ኤሩዲት በሰብአዊነት ምርምር መስክ ወሳኝ ቦታ አለው። ኒማን እንዲህ ብሏል:- “ጽሑፍ በሰብአዊነት ውስጥ የምርምር ነገር ይሆናል። ከአጋሮቹ ጋር፣ ኤሩዲት በካልኩል ኩቤክ በኩል ተደራሽ የሆነ ሊበዘበዝ የሚችል ጽሑፍ አቋቁሟል።
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**ኤሩዲት ምንድን ነው?**
ኤሩዲት የኩቤቤክ ሳይንሳዊ መጽሔቶችን የርቀት መዳረሻ የሚሰጥ የምርምር መሠረተ ልማት ነው። ሰፊ የጽሁፎች ስብስብ እና የታሪክ መዛግብት ያለው በካናዳ ውስጥ ለፈረንሳይኛ ቋንቋ ምርምር ወሳኝ መድረክ ሆነ።
**ኤሩዲት እንዴት ምርምርን ይደግፋል?**
ኤሩዲት የምርምር መጣጥፎችን ተደራሽ ከማድረግ በተጨማሪ ቅርጸቶቻቸው በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ መረጃ ጠቋሚ እና ሊነበቡ የሚችሉ መሆናቸውን ያረጋግጣል። የማጣቀሻ እና ተደራሽነትን ለማሳደግ መድረኩ የቴክኖሎጂ አቅሙን ማሻሻል ቀጥሏል።
**ኤሩዲት ለሳይንሳዊ ማህበረሰብ የሚያበረክተው እንዴት ነው?**
ኤሩዲት በፈረንሳይኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ ውስጥ ትናንሽ እና ገለልተኛ ጆርናል ስራዎችን በማረጋጋት እና በማስቀጠል ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ከዩኒቨርሲቲ ቤተ-መጻሕፍት እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ያለው ትብብር የእነዚህን መጽሔቶች አስፈላጊነት ለመጠበቅ ይረዳል።
**ኤሩዲት እንዴት ክፍት መዳረሻን ያረጋግጣል?**
በErudit ላይ ከሚስተናገዱት ጽሑፎች በግምት 97% የሚሆኑት በነጻ ተደራሽ ናቸው። ቀሪው 3% የመጽሔቶቹን የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ለመደገፍ ገንዘቦች እንዲዘዋወሩ የሚያስችል የቤተ መፃህፍት ምዝገባ ያስፈልጋቸዋል።
**የኤሩዲት የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው?**
ኤሩዲት ከኩቤክ ክልል ባሻገር ያለውን ተጽእኖ ለማስፋት እና በመላው ካናዳ ውስጥ ለሰብአዊነት እና ለማህበራዊ ሳይንስ መጽሔቶች ብሔራዊ መድረክ ለመሆን ያለመ ነው። ከራሱ ጋር የሚመሳሰሉ ተነሳሽነቶችን በማጠናከር ገለልተኛ ክፍት ተደራሽነት ህትመቶችን ለማጠናከር ይፈልጋል።
## መደምደሚያ
ባለፉት 25 ዓመታት ኤሩዲት የፈረንሳይኛ ቋንቋ ምርምርን በማጎልበት እና ክፍት ተደራሽነትን በማስተዋወቅ ወደ ወሳኝ የምርምር ማዕከልነት ተቀይሯል። አስተማማኝ እና በነጻ የሚገኝ ይዘትን በማቅረብ ኤሩዲት በዓለም ዙሪያ የኩቤክ ሳይንሳዊ መጽሔቶችን ታይነት እና ተፅእኖ ያሳድጋል። የሀገር ውስጥ ጆርናሎችን እና ማህበረሰቦችን ለመደገፍ በማያወላውል ቁርጠኝነት፣ ኤሩዲት የህዝብ የገንዘብ ድጋፍ የጆርናል ቡድኖችን ለሚያበረክቱት ጠቃሚ አስተዋጾ በትክክል እንዲከፍል ከፍተኛ ጥራት ያለው ምርምር እንዲፈጠር ለማድረግ ይጥራል።