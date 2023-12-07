ፎርትኒት በሌጎ አነሳሽነት የተደገፈ የዕደ ጥበብ ጨዋታን አስተዋውቋል፣ የማስፋፊያ መሰረት መጣል

ፎርትኒት ከጦርነት የሮያል ጨዋታ በላይ ለመሆን ትልቅ ለውጥ እያሳየ ነው። ፎርትኒትን ወደ መድረክ ለመቀየር በተደረገው እንቅስቃሴ ጨዋታው በፎርቲኒት ዩኒቨርስ ውስጥ የሚገኝ አዲስ በሌጎ አነሳሽነት የዕደ ጥበብ ጨዋታን ለቋል። ይህ ለFortnite አዲስ ዘመን መጀመሩን ያመለክታል፣ አላማውም የተለያየ ልምድ ያለው የጨዋታ ስነ-ምህዳር ለመፍጠር ነው።
የሌጎ ፎርትኒት ጨዋታ Minecraftን የሚያስታውስ የህልውና ጥበብ ጨዋታ ነው። ነገር ግን፣ የተለየ ጨዋታ ከማውረድ ይልቅ፣ ተጫዋቾች ከፎርትኒት ሜኑ በቀጥታ ማግኘት ይችላሉ። ጨዋታው ከጦርነቱ ሮያል ደሴት በ19 እጥፍ የሚበልጥ በሥርዓት የተፈጠረ ትልቅ ካርታ ያቀርባል። ተጫዋቾች የሚፈልጉትን ማንኛውንም ነገር እንዲገነቡ ወይም እንደ ረሃብ እና ከፍተኛ ሙቀት ያሉ ተግዳሮቶችን የሚያጋጥሟቸው ከፈጠራ ሁነታ መምረጥ ይችላሉ።
ይህንን ትብብር ልዩ የሚያደርገው Lego Fortnite ወደ ፎርትኒት የሚመጣው ብቸኛ ጨዋታ አለመሆኑ ነው። ሁለት ተጨማሪ ጨዋታዎች፣ የሮኬት እሽቅድምድም እና የፎርትኒት ፌስቲቫል በዚህ ሳምንት ሊጀመሩ ነው። የፎርትኒት ገንቢ የሆነው Epic Games እንደ Roblox አይነት ግን ጥብቅ ቁጥጥሮች ያሉት ፎርትኒትን ብዙ አይነት ጨዋታዎችን ማስተናገድ የሚችል መድረክ አድርጎ ነው የሚያስበው።
ከ The Verge ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ፣የኤፒክ ስራ አስፈፃሚ VP ሳክስስ ፐርሰን የሌጎ ትብብር በፎርቲኒት ምህዳር ውስጥ ላሉት በርካታ አካላት መሰረት ለመጣል እንደሚያግዝ አብራርተዋል። ከእነዚህ ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ ሜታቫስ፣ ቋሚ ማንነቶች ያለው ምናባዊ ቦታ መገንባት ነው። የሌጎ ሚኒፊጎችን ማካተት ተጫዋቾቹ በሜታቨርስ ውስጥ የተለያዩ ሚናዎችን እንዲወስዱ ያስችላቸዋል፣ ይህም አጠቃላይ ልምድን ያሳድጋል።
ሌላው ወሳኝ ገጽታ የዕድሜ ደረጃዎች ነው. Epic በFortnite ውስጥ ላሉ ሁሉም ተሞክሮዎች፣ በተጠቃሚዎች የተፈጠሩትን ጨምሮ የዕድሜ ደረጃዎችን አስተዋውቋል። የሌጎ ትብብር የፎርትኒትን ሁለገብነት ለሁሉም ዕድሜዎች እንደ መድረክ ያሳያል፣ ይህም ወላጆች ልጆቻቸው ሊደርሱበት የሚችሉትን ይዘት እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም Epic ፈጣሪዎች በጨዋታው ውስጥ የራሳቸውን ልምድ እንዲያዳብሩ በማበረታታት የፎርትኒት ፈጠራ ስነ-ምህዳርን ለማስፋት አስቧል። ከሌጎ ጋር ያላቸው አጋርነት ዲጂታል መንትዮችን ለ Lego አካላት መገንባት እና ለፈጣሪዎች እንዲደርሱ ማድረግን ያካትታል። ይህ የጨዋታውን ስነ-ምህዳር ከማስፋፋት ባለፈ አዳዲስ ግብአቶችን እና እድሎችን በማቅረብ ፈጣሪዎችን ይጠቅማል።
የፎርትኒት መድረክ ወደ መሆን የወሰደው እርምጃ የጨዋታ መልክዓ ምድሩን እንደገና ለመወሰን ደፋር እርምጃን ያሳያል። እየተስፋፋ ባለው የጨዋታዎች ስብስብ እና በተጠቃሚ የመነጨ ይዘት ላይ በማተኮር ፎርትኒት በምናባዊ ዩኒቨርሱ ውስጥ በርካታ ልምዶችን እያቀረበ ብዙ ተመልካቾችን ለመማረክ ያለመ ነው።