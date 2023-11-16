የማህበረሰብ ደህንነትን ለማሻሻል አዲስ የድምጽ ሪፖርት ማድረጊያ ባህሪ ወደ ፎርትኒት ታክሏል።

በEpic Games የተገነባው ታዋቂው የመስመር ላይ ባለብዙ-ተጫዋች ጨዋታ ፎርትኒት የተጫዋቾችን እኩይ ተግባር ለመቅረፍ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የጨዋታ አከባቢን ለማረጋገጥ ያለመ አዲስ የድምጽ ሪፖርት አቀራረብ ባህሪን ሊከፍት ነው። የተሻሻሉ የማህበረሰብ መሳሪያዎች ተጫዋቾቹ ማንኛውንም መጥፎ ባህሪ በድምጽ ቻት ላይ ሪፖርት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል፣ ይህም ኩባንያው አጥፊዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ያስችለዋል።
ሲነቃ ባህሪው በጨዋታ ክፍለ ጊዜ የአምስቱን ደቂቃ ድምጽ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ይይዛል፣ ይህም በተንከባለል ላይ ነው። Epic Games ዘገባ እስካልቀረበ ድረስ የድምፅ ቅጂዎችን እንደማያከማች አፅንዖት ይሰጣል። ውይይት በሚደረግበት ጊዜ፣ ያለፉት አምስት ደቂቃዎች ድምጽ ከሪፖርቱ ጋር ተጭኖ ለግምገማ ወደ ኤፒክ አወያዮች ይላካል። ሪፖርቶች ማንኛቸውም ተገቢ ያልሆነ ባህሪን ያለአጸፋ ፍራቻ ሪፖርት እንዲያደርጉ ለማበረታታት ሪፖርቶች ስም-አልባ ሆነው ይቆያሉ።
Epic Games ለተጠቃሚ ግላዊነት ቁርጠኛ ነው እና የግል ውሂብን ለመጠበቅ እርምጃዎችን አድርጓል። ከ14 ቀናት በኋላ ወይም የእገዳው ቆይታ፣ የተቀዳው የድምጽ ቅንጥቦች በራስ ሰር ይሰረዛሉ። ይግባኝ ካለ፣ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱን ለማመቻቸት Epic Games ክሊፖችን ለተጨማሪ 14 ቀናት ሊቆይ ይችላል። በተጨማሪም ክሊፕ ለህጋዊ አገልግሎት አስፈላጊ ከሆነ በህግ እስከታዘዘው ጊዜ ድረስ ይቆያል።
ለተጫዋቾች በጨዋታ ልምዳቸው ላይ የበለጠ ቁጥጥር ለማድረግ የድምጽ ሪፖርት ማድረጊያ ባህሪው ከ18 አመት በላይ በሆኑ ተጠቃሚዎች ሊጠፋ ይችላል። ባህሪውን በማሰናከል ተጫዋቾች በፓርቲያቸው ውስጥ ወይም ከጓደኞቻቸው ጋር ሲጫወቱ የድምጽ ሪፖርት ማድረግ እንደማይቻል ማረጋገጥ ይችላሉ። ለማጥፋትም ተመርጧል። ሆኖም የድምጽ ውይይትን ሙሉ በሙሉ ማሰናከል አማራጭ ነው፣ ምንም እንኳን ከጓደኞች እና ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር ግንኙነትን የሚገድብ ቢሆንም።
Epic Games በድምጽ ሪፖርት ማድረጊያ ባህሪ መጨመሩ እንደ ሶኒ እና ማይክሮሶፍት ያሉ ሌሎች የጨዋታ ኩባንያዎች በጨዋታ ማህበረሰባቸው ውስጥ የሚደርሰውን መርዝ እና ትንኮሳ ለመቋቋም ከሚያደርጉት ጥረት ጋር ይስማማል። ፎርትኒት ለተጫዋቾች ብልግና ሪፖርት የሚያደርጉበትን ዘዴ በማቅረብ በሁሉም ዕድሜ ላሉ ተጫዋቾች ደህንነቱ የተጠበቀ እና የበለጠ አስደሳች አካባቢን ለመፍጠር ያለመ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Epic Games የድምጽ ቅጂዎችን ለምን ያህል ጊዜ ያከማቻል?
Epic Games ሪፖርት እስካልቀረበ ድረስ የድምፅ ቅጂዎችን አያከማችም። የተያዙት የኦዲዮ ክሊፖች ከ14 ቀናት በኋላ ወይም የእገዳው ቆይታ በኋላ በራስ-ሰር ይሰረዛሉ። ይግባኝ በሚቀርብበት ጊዜ፣ ቅንጥቦቹ ለተጨማሪ 14 ቀናት ሊቆዩ ይችላሉ።
2. ስም-አልባ ንግግርን ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?
አዎ፣ በድምፅ ሪፖርት ማድረጊያ ባህሪ በኩል የተደረጉ ሪፖርቶች ስም-አልባ ናቸው። Epic Games ተጫዋቾቹ ምንም አይነት መጥፎ ባህሪ ሲከሰቱ አፀፋውን ሳይፈሩ ሪፖርት እንዲያደርጉ ያበረታታል።
3. የድምጽ ሪፖርት ማድረጊያ ባህሪን ማጥፋት እችላለሁ?
ከ18 አመት በላይ የሆናቸው ተጫዋቾች የድምጽ ዘገባ ባህሪን የማጥፋት አማራጭ አላቸው። እሱን በማሰናከል ባህሪው በፓርቲዎች ውስጥ ወይም እሱን ለማጥፋት ከመረጡ ጓደኞች ጋር ሲጫወቱ አይገኝም።
4. የድምጽ ውይይትን ሙሉ በሙሉ ከማሰናከል ሌላ አማራጭ አለ?
አዎ፣ ተጫዋቾች የድምጽ ውይይትን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት መምረጥ ይችላሉ። ሆኖም ይህ አማራጭ በጨዋታ ጨዋታ ወቅት ከጓደኞች እና ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር ያለውን ግንኙነት ይገድባል።