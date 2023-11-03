የጉግል ፀረ እምነት ሙከራ፡ ጦርነቱን በEpic Games መመርመር

በመካሄድ ላይ ባለው የፀረ-እምነት ሙከራ ውስጥ፣ በጣም ታዋቂ ከሆነው የቪዲዮ ጨዋታ “ፎርትኒት” በስተጀርባ ያለው ገንቢ Epic Games Inc. በGoogle Play መደብር ገዳቢ ልማዶች ላይ ክርክሮቹን ሊያቀርብ ቀርቧል። ለብዙ ሳምንታት ይቆያል ተብሎ የሚጠበቀው የፍርድ ሂደቱ በህዳር 6 ተጀምሯል።
Epic Games ጎግል ተፎካካሪዎች መተግበሪያዎቻቸውን በቀጥታ እንዳያሰራጩ እና በምትኩ ጎግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንዲካተቱ ትእዛዝ ሰጥቷል ሲል ይከሳል። እንደ ኢፒክ ጨዋታዎች ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ስዌኒ ገለጻ ይህ አካሄድ የሸማቾችን እና የገንቢ ነፃነትን የሚገታ ሲሆን ይህም የዋጋ ንረትን የሚፈጥሩ የሞኖፖሊ ታክሶችን እና ክፍያዎችን ያደርጋል። ስዊኒ የጎግል ክፍያዎች የውስጠ-መተግበሪያ የግብይት ዋጋን እስከ 30% ያሻሻሉ፣ይህም በተወዳዳሪ ገበያዎች ውስጥ በክፍያ አቀናባሪዎች ከሚከፍሉት 3% በእጅጉ የላቀ ነው። የፋይናንስ ማካካሻ ከመፈለግ በተለየ፣የኤፒክ ክስ በGoogle ልምዶች ላይ ለውጦችን ማድረግ ላይ ያተኩራል።
ጉዳያቸውን ለማቅረብ Epic Games እንደ ሱንዳር ፒቻይ (የጉግል እና አልፋቤት ዋና ስራ አስፈፃሚ)፣ ሩት ፖራት (የጉግል እና የፊደልቤት ዋና የፋይናንሺያል ኦፊሰር) እና አንዲ ሩቢን (ተባባሪ) ያሉ ታዋቂ ግለሰቦችን ያካተተ ጉልህ የምሥክርነት ዝርዝር አሰልፏል። የአንድሮይድ ኦፐሬቲንግ ሲስተም መስራች)። በተለይም፣ሙከራው ጎግል ለጨዋታ ገንቢዎች የከፈሉትን የማበረታቻ ክፍያ በፕሌይ ስቶር ላይ ብቻ ያጎላል። ኢፒክ ጨዋታዎች ጎግል የመስመር ላይ ንግግሮችን ወደ ጎግል ቻቶች በማዛወር የማታለል ዘዴዎችን እንደተጠቀመ ተናግሯል፣ይህም በኋላ ሊጠፋ ይችላል።
የጎግል የመንግስት ጉዳዮች እና የህዝብ ፖሊሲ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊልሰን ዋይት ክሱን የተሳሳተ እና ግብዝነት ነው ሲሉ ውድቅ ቢያደርጉም ኤፒክ ጨዋታዎች የበለጠ ክፍት እና ፍትሃዊ የሆነ ዲጂታል የገበያ ቦታን በማሳደድ ላይ ጸንተዋል። ችሎቱ ጎግል ከፍትህ ዲፓርትመንት ጋር ተመሳሳይ የመተማመኛ ውንጀላ እየቀረበበት ካለው ጋር ተመሳሳይነት ያለው ክስ ነው።
ባጠቃላይ፣ ይህ ከፍተኛ ዕድል ያለው ሙከራ በአልሚዎች እና በቴክኖሎጂ ግዙፍ ሰዎች መካከል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ውስጥ ጉልህ ጊዜን ያሳያል፣ ምክንያቱም አሰራራቸው እና የገበያ የበላይነት በምርመራ ላይ ነው። የእነዚህ የህግ ሂደቶች ውጤቶች ለወደፊቱ የመተግበሪያ ስርጭት፣ ውድድር እና የሸማቾች ደህንነት ላይ ሰፊ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. በEpic Games እና Google መካከል ያለው የፀረ-እምነት ሙከራ ስለ ምንድ ነው?
Epic Games ጎግልን በጎግል ፕሌይ ስቶር በኩል ገዳቢ ልማዶችን እየሰራ ነው በማለት እየከሰሰ ነው፣ይህም የተወዳዳሪዎች መተግበሪያዎቻቸውን በቀጥታ የማሰራጨት ችሎታቸውን ይገድባል።
2. Epic Games በዚህ ሙከራ ምን ለማሳካት ተስፋ ያደርጋል?
Epic Games ከፋይናንሺያል ማካካሻ ይልቅ በGoogle ልምዶች ላይ ለውጦችን ይፈልጋል።
3. በችሎቱ ውስጥ ከተካተቱት ቁልፍ ምስክሮች መካከል እነማን ናቸው?
የምሥክሮቹ ዝርዝር ቲም ስዌኒ (የኤፒክ ጨዋታዎች ዋና ሥራ አስኪያጅ)፣ ሰንደር ፒቻይ (የጉግል እና አልፋቤት ዋና ሥራ አስፈፃሚ)፣ ሩት ፖራት (CFO of Google እና Alphabet) እና አንዲ ሩቢን (የአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መስራች) ይገኙበታል።
4. Epic Games ስለ ጎግል ማበረታቻ ምን ውንጀላ ያቀርባል?
Epic Games ጎግል የጨዋታ ገንቢዎች ርዕሶቻቸውን በፕሌይ ስቶር ላይ ብቻ እንዲያቆዩ ማበረታቻ እንደከፈላቸው እና ውይይቶችን ወደ ጎግል ቻቶች በማዛወር ማስረጃዎችን እንደሸፈኑ ተናግሯል።
5. የዚህ ሙከራ ሰፋ ያለ አውድ ምንድን ነው?
ችሎቱ በተመሳሳይ መልኩ ጎግል ከፍትሕ ዲፓርትመንት ጋር ባደረገው ፀረ እምነት ትርኢት ነው፣ይህም በስልጣን አላግባብ የመጠቀም ውንጀላዎች ከተነሱበት።