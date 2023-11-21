እጣ ፈንታ 2 ነጭውን ተኩላ በደስታ ይቀበላል፡ አዲስ የትብብር ማዕበል

እጣ ፈንታ 2 ተጫዋቾች ፣ ደስ ይበላችሁ! Bungie ብቻ ሲዲ Projekt ቀይ የሚከበርበት RPG ጋር አስደሳች ትብብር አስታወቀ, The Witcher 3. ለተጫዋቾች ልዩ የሆነ ጥምዝምዝ በማቅረብ, ሦስት አዳዲስ ትጥቅ ስብስቦች አስተዋውቋል እየተደረገ ነው, እርስዎ ሪቪያ ያለውን አዶ Geralt embody በመፍቀድ. ሆኖም፣ አንድ መያዝ አለ፡ እነዚህ አዳዲስ ቆዳዎች እጣ ፈንታ 2 በአመታት ውስጥ ዝቅተኛውን ነጥብ እያጋጠመው ባለበት ወቅት ነው።
በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ቡንጊ የዚህ የውስጠ-ጨዋታ ትብብር መድረሱን ገልጿል፣ ከህዳር 28 የምኞት ወቅት ጋር ተያይዞ። ከትጥቅ ጌጣጌጥ ጎን ለጎን ተጫዋቾቹ የመስቀለኛ ልምዱን ለማጠናቀቅ የ Ghost ሼል፣ መርከብ፣ ድንቢጥ፣ ኢሞት እና አጨራረስ መጠበቅ ይችላሉ።
የትጥቅ ስብስቦች ትክክለኛ የዋጋ ዝርዝር ገና ያልተገለፀ ቢሆንም፣ ያለፉት ትብብሮች ለምሳሌ ከአሳሲን የእምነት መግለጫ ጋር በተለምዶ በአንድ ስብስብ 20 ዶላር ተከፍሏል። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ተጫዋቾቹ የ Ghost ሼል እና ሌሎች እቃዎችን ዋጋ ሳያሳዩ ሶስቱንም ስብስቦች ለማግኘት 60 ዶላር እንደሚያወጡ መገመት ይችላሉ። በተለይም ከዚህ ቀደም የተሻገሩ ስብስቦች የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሬን በመጠቀም ለግዢ አይገኙም ነበር፣ይህ ማለት እውነተኛ ገንዘብ ለማግኘት ብቸኛው መንገድ ነው።
ለThe Witcher franchise አድናቂዎች እነዚህ አዳዲስ ቆዳዎች ያለምንም ጥርጥር ማራኪ ናቸው። ሆኖም ግን፣ መግቢያቸው ለ Destiny 2 የበለጠ ፈታኝ በሆነ ጊዜ ላይ ሊመጣ አልቻለም። ጨዋታው ሁከት የበዛበት አመት ገጥሞታል፣ መጨረሻ ላይ ቡንጊ 100 ሰራተኞችን ለማሰናበት ባደረገው ውሳኔ፣ የገቢ ትንበያ በ45 በመቶ ወድቆ እና የመጨረሻውን ቅርፅ ዘግይቷል። በሦስት ወር መስፋፋት. በSteam ላይ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የተጫዋች ቁጥሮች፣ በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ብስጭቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መጥተዋል።
ከአምስት አመታት በፊት የነበረውን እጣ ፈንታ 2 ሚስጥር እንደሚፈታ ቃል የገባውን የምኞት ወቅት ስንመለከት፣ በጨዋታው የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ጥርጣሬዎች ያንዣብባሉ። ውድ የጦር ትጥቅ ስብስብ ጉዳይ ለህብረተሰቡ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። አንዳንድ እርካታን ለማቃለል፣ Destiny 2 ባለፈው ሴፕቴምበር ከአዲሱ የጦር መሣሪያ ስብስብ አንዱን በነጻ አቅርቧል። ሆኖም የፎርብስ ፀሃፊ ፖል ታሲ አፅንዖት ሰጥተው እንደገለፁት የአዲሱ ስብስቦች የእይታ ማራኪነት ምንም ይሁን ምን ተጫዋቾች ከሰራተኞች ማሰናበት በኋላ ብዙም ሳይቆይ በሌላ ትብብር ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ማሳመን ፈታኝ ስራ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።
በየጥ:
1. አዲሱ የጠንቋይ-አነሳሽነት ትጥቅ ስብስቦች ምን ያህል ያስከፍላሉ?
ትክክለኛው የዋጋ ዝርዝሮች እስካሁን አልተገለጡም ነገር ግን ካለፉት ትብብርዎች በመነሳት ተጫዋቾቹ እያንዳንዳቸው በ20 ዶላር ገደማ ዋጋ እንዲሰጣቸው መጠበቅ ይችላሉ።
2. የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሬን በመጠቀም የጦር ትጥቅ ስብስቦችን ማግኘት ይቻላል?
አይ፣ በተለምዶ ተሻጋሪ ስብስቦች ለግዢ የቀረቡት በእውነተኛ ገንዘብ ብቻ ነው እንጂ በጨዋታ ውስጥ ምንዛሬ አይደለም።
3. እጣ ፈንታ 2 ለምን ተግዳሮቶችን ሲያጋጥመው ቆይቷል?
እጣ ፈንታ 2 ከሥራ መባረር፣ የገቢ ትንበያዎች መቅረት እና የማስፋፊያ መዘግየቶችን ጨምሮ ሁከት የበዛበት ዓመት አሳልፏል።
4. የተጫዋች አለመርካትን ለመፍታት ምን ጥረት ተደርጓል?
የተወሰነውን ቁጣ ለማብረድ በመሞከር፣ Destiny 2 በሴፕቴምበር ወር ላይ ከአዲሱ የጦር መሣሪያ ስብስብ አንዱን በነጻ አቅርቧል።