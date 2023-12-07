ከጨዋታው ሽልማቶች በፊት ለጥፋተኛ Gear Strive አዲስ የDLC ቁምፊ ይፋ ተደረገ

ባንዳይ ናምኮ መዝናኛ ኤዥያ ከጨዋታ ሽልማቶች በፊት ቀጣዩን መጫወት የሚችል የDLC ገጸ ባህሪ ለ Guilty Gear Strive ሳይታሰብ ገልጿል። ኤልፌልት ቫለንታይን የስም ዝርዝር ዝርዝሩን ለመቀላቀል ተዘጋጅቷል እና በይፋዊው ባንዲ ናምኮ ድህረ ገጽ መሰረት አሁን ለመውረድ ዝግጁ ነው።
የኤልፌልት ቫለንታይን የፊልም ማስታወቂያ በአሁኑ ጊዜ ግላዊ ሆኖ በጨዋታ ሽልማቶች ወቅት በቀጥታ እንደሚተላለፍ ሲጠበቅ፣ በባንዲ ናምኮ ድህረ ገጽ ላይ ያለው የብሎግ ልጥፍ ስለ አዲሱ ተዋጊ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል። እንደ ልጥፉ ከሆነ፣ ኤልፌልት ተቃዋሚዎችን ለማሸነፍ የተቀናጀ መሳሪያ ሲኖረው ለተጫዋቾች ተደራሽ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው።
በአሁኑ ጊዜ ኤልፌልት ለመውረድ መገኘት አለመቻሉ ግልጽ አይደለም፣ ነገር ግን ብሎጉ በኋላ ላይ ስለ ማስታወቂያ መጠቀሱን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ መገለጥ ጊዜው ያለፈበት ይመስላል። ድህረ ገጹ ከባንዳይ ናምኮ እስያ ቅርንጫፍ ጋር ያለው ግንኙነት ከዲሴምበር 8 የልጥፍ ቀን ጋር፣ በጨዋታው ሽልማቶች ወቅት ሊታወጅ እንደታሰበም ይጠቁማል።
ከቁምፊ ማስታወቂያ በተጨማሪ ባንዲ ናምኮ ስለ Guilty Gear Strive መጪ ዝመናዎች ዝርዝሮችን አጋርቷል። ጨዋታው ለAxl Low እና Potemkin አዲስ ልዩ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ በነጻ ዝመና በኩል ተጨማሪ የውጊያ ሚዛን ማስተካከያዎችን ይቀበላል። በተጨማሪም፣ በ3 አዲስ የኦንላይን በተቃርኖ ሁነታ ለመልቀቅ ተቀናብሯል፣ ስድስት ተጫዋቾች በአንድ ጊዜ ይወዳደራሉ።
የ Guilty Gear Strive ልምዳቸውን ለማስፋት ፍላጎት ያላቸው ተጫዋቾች የ Season Pass 3 ን መግዛት ይችላሉ, ይህም Elphelt Valentine, Johnny, ሁለት መጪ ገጸ-ባህሪያትን, ሁለት የውጊያ ደረጃዎችን እና ተጨማሪ የቁምፊ ቀለሞችን ያካትታል. ወደ Guilty Gear Strive የሚመጡ ሁሉም አስደሳች አዳዲስ ይዘቶች፣ የጨዋታው ደጋፊዎች ወደፊት ብዙ የሚጠብቁት ነገር አላቸው።