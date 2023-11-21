ከመስመር ላይ የተሳሳተ መረጃ ጋር መዋጋት፡ X በሚዲያ ጉዳዮች ላይ ክስ መሰረተ

X, ቀደም ሲል ትዊተር በመባል የሚታወቀው የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ, ሚዲያ ጉዳዮች ፎር አሜሪካ በግራ ያዘነበለ የግፊት ቡድን ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስዷል። ሚዲያ ጉዳዮች የመድረኩን ስም ከፀረ-ሴማዊ ይዘት ጋር በማያያዝ ስም ለማጥፋት በማሰብ መረጃን አጭበርብረዋል ሲል ክሱ ያስረዳል።
የሚዲያ ጉዳዮች ትንታኔ ከተለቀቀ በኋላ እንደ አፕል፣ ዲዚን፣ አይቢኤም እና ኮምካስት ያሉ ታላላቅ ኩባንያዎች በ X ላይ ማስታወቂያቸውን ለአፍታ አቁመዋል።ይህም የ X መስራች የሆነው ኤሎን ማስክ በሚዲያ ጉዳዮች ላይ ክስ እንዲመሰርት አስፈራርቷል፣ይህም ትችት ገጥሞታል። ከአድቮኬሲ ቡድን, ጉልበተኛ ብለው ይጠሩታል.
በቴክሳስ የተከሰሰው ክስ ሚዲያ ጉዳይ እያወቀ በ X ላይ የማስታወቂያ አስነጋሪዎች ልጥፎችን ከኒዮ-ናዚ እና ከነጭ-ሀገራዊ ይዘት ጋር ጎን ለጎን ቀርጾ አቅርቧል። X እነዚህ የተቀነባበሩ ምስሎች በመሣሪያ ስርዓታቸው ላይ የተለመዱ የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን የሚወክሉ እንዳልነበሩ ይገልጻል።
በተጨማሪም X የComcast፣ Oracle እና IBM ማስታወቂያዎች በሚዲያ ጉዳዮች ከተመረጡት የጥላቻ ይዘቶች ጋር ብቻ እንደሚታዩ እና በእውነተኛ የX ተጠቃሚዎች እንዳልታዩ ያብራራል። የ X ዋና ስራ አስፈፃሚ ሊንዳ ያካሪኖ እውነታው ሚዲያ ጉዳዮች ከሚናገረው የራቀ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
ለተከሰሱት ውንጀላዎች ምላሽ የአውሮፓ ኮሚሽን፣ ዋርነር ብሮስ ዲስከቨሪ፣ ፓራሜንት እና ሊዮንስጌት የማስታወቂያ ዘመቻዎቻቸውን ከ X. ኢሎን ማስክ በመገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ቃል ገብተዋል ፣ ይህም በ "የተጭበረበረ ጥቃት" በመጥቀስ ድርጅቱ.
ይህ በእንዲህ እንዳለ ሚዲያ ጉዳዮች በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ ያሉ ወግ አጥባቂ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለመዋጋት እንደ ተልእኮው አካል በመሆን ድርጊቱን ይከላከላል። ቡድኑ እራሱን የሐሰት ትረካዎችን የሚመረምር እና የሚያስተካክል ተራማጅ የምርምር እና የመረጃ ማዕከል አድርጎ ይገልፃል።
ይህ ውዝግብ ከማህበራዊ ሚዲያው በላይ ትኩረትን ስቧል። የቴክሳስ ሪፐብሊካን ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኬን ፓክስተን በሚዲያ ጉዳዮች ላይ ማጭበርበር ለሚፈጠር ተግባር ምርመራ ጀምሯል ቡድኑን “አክራሪ የነጻ ንግግር ድርጅት” በማለት ሰይሞታል። ፓክስተን ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለመገደብ እንደ ግራ ክንፍ በሚቆጥራቸው ዘዴዎች ህዝቡ እንዳይታለል ለማድረግ ይፈልጋል።
ይህ የህግ ፍልሚያ በሚካሄድበት ጊዜ፣ በመስመር ላይ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለመፍታት እና የዲጂታል መድረኮችን ታማኝነት ለመጠበቅ ወሳኝ ነው። ጉዳዩ ስለ ተሟጋች ቡድኖች እውነትን በማሳደድ ላይ ስላላቸው ኃላፊነት እና ስልታቸው ሊያስከትላቸው ስለሚችለው ውጤት ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በየጥ
ጥ፡ X ምንድን ነው?
X ቀደም ሲል ትዊተር በመባል የሚታወቅ የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ነው።
ጥ፡ ለአሜሪካ የሚዲያ ጉዳይ ምንድነው?
ሚድያ ጉዳዮች ፎር አሜሪካ በግራ ዘንበል ያለ የግፊት ቡድን ሲሆን ዓላማውም በአሜሪካ ሚዲያ ውስጥ ወግ አጥባቂ የተሳሳተ መረጃን ለመዋጋት ነው።
ጥ፡ X ለምን ሚዲያ ጉዳዮች ላይ ክስ አቀረበ?
X በመገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ላይ ክስ አቅርቧል ፣ ቡድኑ መረጃውን ከፀረ-ሴማዊ ይዘት ጋር በማያያዝ የመድረኩን ስም ለማጥፋት ሙከራ አድርጓል ሲል ክስ አቅርቧል ።
ጥ፡ የትኞቹ ኩባንያዎች በX ላይ ማስታወቂያን ለአፍታ ያቆሙት?
እንደ አፕል፣ ዲዚን፣ አይቢኤም እና ኮምካስት ያሉ ኩባንያዎች የሚዲያ ጉዳዮችን ትንታኔ ተከትሎ በX ላይ ማስታወቂያቸውን ለአፍታ አቁመዋል።
ጥ፡ ከመገናኛ ብዙኃን ምላሹ ምንድነው?
የሚዲያ ጉዳዮች ኤሎን ማስክን በመተቸት ክስ ካስፈራራ በኋላ ጉልበተኛ ብሎታል። ድርጊታቸው ወግ አጥባቂ የተሳሳተ መረጃን የመዋጋት ተልእኳቸው አካል መሆኑን ይገልጻሉ።
ጥ፡ በቴክሳስ አቃቤ ህግ ጄኔራል ኬን ፓክስተን የተጀመረው ምርመራ ምንድን ነው?
የቴክሳስ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኬን ፓክስተን በሚዲያ ጉዳዮች ላይ በኤክስ ላይ ከቀረበበት ውንጀላ ጋር በተገናኘ የማጭበርበር ተግባር ላይ ምርመራ ከፈተ።
ጥ፡ ይህ ጉዳይ ምን አጉልቶ ያሳያል?
ይህ የህግ ፍልሚያ በመስመር ላይ የተሳሳቱ መረጃዎችን የመፍታትን አስፈላጊነት ያጎላል እና ስለ ተሟጋች ቡድኖች እውነትን በመከታተል ላይ ስላለው ሃላፊነት እና ስልቶቻቸው ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤቶች በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል።