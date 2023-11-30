ኢሎን ማስክ በ DealBook Summit ላይ አስተዋዋቂውን ቦይኮት እና አወዛጋቢ ትዊቶችን ተናገረ።

በኒውዮርክ በ2023 የዴል ቡክ ስብሰባ ላይ የኤሎን ማስክ የቴስላ ዋና ስራ አስፈፃሚ ፣የስፔስኤክስ ዋና መሀንዲስ እና የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ X (የቀድሞው ትዊተር)ሲቲኦ በመካሄድ ላይ ያለውን የማስታወቂያ አስነጋሪዎች ቦይኮት እና በትዊተር ገፃቸው ላይ ስላለው ውዝግብ ተናግሯል።
ድፍረት የተሞላበት መግለጫዎችን በመስጠት የሚታወቀው ማስክ፣ ማስታወቂያ አስነጋሪዎች በዘመቻዎቻቸው እሱን ለማጥላላት በሚሞክሩት ሃሳብ ተሳለቀበት። በቀጥታ እና በተጋጭ ቃና፣ “አንድ ሰው በማስታወቂያ ሊከለክለኝ ቢሞክር? በገንዘብ አስጠሊኝ? ሂድ f - እራስህ። ሂድ። ረ -. እራስህ። ግልጽ ነው?”
ማስክ በተጨማሪ ደጋፊዎቹ የማስታወቂያ አስነጋሪዎችን ቦይኮት በማድረግ እንደሚደግፉት ተናግሯል። እነዚህ አስተዋዋቂዎች "ኩባንያውን እንደገደሉት" አለም እንደሚያውቅ አስፈራርቷል እና በዝርዝር ለመመዝገብ ቃል ገብቷል.
በቃለ መጠይቁ ወቅትም “መጠየፌ ችግር የለብኝም። መጥላት።”
ማስክ የሱ ትዊቶች “ፀረ-ሴማዊ እና ዘረኛ ጥላቻን” እንደሚያበረታቱ አምኖ በድርጊቱ መጸጸቱን ገልጿል። ልጥፎቹ “ሞኝ” መሆናቸውን አምኖ ይቅርታ ጠይቋል።
በሙስክ ትዊቶች ዙሪያ የተነሳው ውዝግብ ዲስኒ እና አፕልን ጨምሮ በርካታ ትልልቅ አስተዋዋቂዎች ዘመቻቸውን በ X ላይ እንዲያቆሙ አድርጓቸዋል። በተጨማሪም እንደ የፓሪስ ከንቲባ አን ሂዳልጎ ያሉ ታዋቂ ተጠቃሚዎች መድረኩን ትተዋል።
ማስክ ጸረ ሴማዊ ናቸው የሚሉትን የይገባኛል ጥያቄዎችን አጥብቆ ውድቅ አደረገው እና የከፍተኛ ጥቃት ጥሪ የ X የአገልግሎት ውልን የሚጻረር መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
ሙክ ወደ እስራኤል ካደረገው ጉብኝት ጋር በተገናኘ ከአወዛጋቢዎቹ ትዊቶች በፊት ታቅዶ እንደነበር እና “የይቅርታ ጉብኝት” አካል አለመሆኑን አብራርተዋል። ቀደም ሲል የስፔስ ኤክስ የሳተላይት የመገናኛ አገልግሎትን ስታርሊንክን ወደ ክልሉ በተለይም በጋዛ ላሉ ሰብአዊ ድርጅቶች ለማምጣት ፍላጎት እንዳለው ገልጿል።
በቃለ መጠይቁ ወቅት ማስክ ስለ ማኅበራት ስጋቶች እና ስለነሱ አሉታዊ አመለካከቶችን ገልጿል። ቴስላ ወደ ማኅበርነት ከተቀየረ የኩባንያው ውድቀት ውጤት መሆኑን ገልጿል።
ደንቦችን እና ቁጥጥርን በተመለከተ, ሙክ ኩባንያዎቹ በ 55 አገሮች ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተቆጣጣሪዎች እንደሚቆጣጠሩ አምነዋል. በአጠቃላይ ደንቦችን እንደሚያከብር ተናግሯል፣ ነገር ግን የማይስማማበት እና ለመቃወም እና ላለመታዘዝ የሚመርጥባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉ አምኗል።
ማስክ ስለ ቻይና እና የመናገር ነፃነትን በሚመለከት ሲጠየቅ የእያንዳንዱን ሀገር ህግጋት የማክበርን አስፈላጊነት በማጉላት ብዙ ሊሰራ የሚችል ነገር ካለም ጠይቀዋል።
በመጨረሻ፣ ማስክ OpenAIን እና የቅርብ ጊዜ የቦርድ ክፍል ትግሎችን ነካ። ምንም እንኳን ስለ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን “የተደበላለቀ ስሜት” እንዳለን ቢጠቅስም፣ ስለ Altman መባረር እና እንደገና መቅጠር ላይ ማብራሪያ አልሰጠም። ማስክ ስለ AI አደገኛነት እና የሰውን ልጅ እንዴት ሊጎዳ እንደሚችል ስጋት ገልጿል, ይህም ለእሱ እንቅልፍ የሌላቸው ምሽቶች እንዳደረገው ገልጿል.
በአጠቃላይ፣ ማስክ በDealBook Summit ላይ መታየቱ ይቅርታ የለሽ አመለካከቱን፣ በማህበራት እና ደንቦች ላይ ያለውን አመለካከት፣ እና በትዊቶቹ ዙሪያ ስላሉ ውዝግቦች ያለው ግንዛቤ እና አስተዋዋቂው መውደቁን ገልጿል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ማስታወቂያ አስነጋሪዎች Xን ለምን ከለከሉት?
ኤሎን ማስክ በመድረክ ላይ “ፀረ-ሴማዊ እና ዘረኛ ጥላቻን” በማስተዋወቅ ምክንያት አስተዋዋቂዎች በX ላይ ዘመቻዎችን አቁመዋል።
2. ኤሎን ማስክ ለአስተዋዋቂው ክልከላ ምን ምላሽ ሰጠ?
ማስክ በቦይኮቶቹ ላይ ተሳለቀበት፣ “አንድ ሰው በማስታወቂያ ሊከለክለኝ ቢሞክር? በገንዘብ አስጠሊኝ? ሂድ f - እራስህ። ሂድ። ረ -. እራስህ። ግልጽ ነው?”
3. ሙክ ስለ አወዛጋቢ ትዊቶቹ ምን አለ?
ማስክ የትዊቶቹን ሞኝነት አምኖ ይቅርታ ጠይቋል። ግልጽ የሆነ የጥቃት ጥሪ የ X የአገልግሎት ውልን የሚጻረር መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
4. ማስክ ስለ ማኅበራት ስጋቶች እንዴት ተናገረ?
ሙክ ስለ ማኅበራት አሉታዊ አመለካከቶችን ገልጿል እና በኩባንያዎች ውስጥ "የጌቶች እና ገበሬዎች" ከባቢ አየር ለመፍጠር ተከራክሯል. ቴስላ ዩኒየን ከሆነ ኩባንያው ወድቋል ማለት ነው ሲል ተናግሯል።
5. የኤሎን ሙክ ስለ ደንቦች እና የቻይና ተጽእኖዎች ምን ሀሳቦች ናቸው?
ማስክ አብዛኞቹን ደንቦች እንደሚያከብር ተናግሯል ነገር ግን በአንዳንዶች አልፎ አልፎ አልስማማም። በተለያዩ ሀገራት ህግጋትን ማክበር አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመው፤ በነጻነት ንግግርም ከዚህ የበለጠ መስራት ይቻል እንደሆነ ጠይቀዋል።
6. ማስክ ስለ OpenAI እና AI ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ምን አለ?
ማስክ ስለ AI አደጋዎች ስጋቶችን በማንሳት ስለ OpenAI ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን የተደበላለቁ ስሜቶችን ገልጿል። AI በሰው ልጅ ላይ ሊያደርሰው በሚችለው ጉዳት ምክንያት "በሌሊት የመተኛት ችግር" መኖሩን ጠቅሷል.