የኒውዮርክ ታይምስ ስምምነት መጽሃፍ ስብሰባ፡ ኤሎን ማስክ ስለ ማህበራዊ ሚዲያ ውዝግብ እና የአስተዋዋቂው ምላሽ ከፈተ።

የ X ዋና ሥራ አስፈፃሚ ኤሎን ማስክ በኒውዮርክ ታይምስ ዴልቡክ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ቃለ ምልልስ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባቀረበው ፀረ-ሴማዊ ልጥፍ ላይ ስላለው የቅርብ ውዝግብ ተናግሯል። ከመቼውም ጊዜ በላይ በማህበራዊ ድህረ ገጽ ላይ ላወጣው “አስቂኝ” ብሎ ለጠራው ነገር ይቅርታ ሲጠይቅ፣ በX ላይ ፀረ-ሴማዊነት እየጨመረ በመምጣቱ አስተዋዋቂዎች መድረኩን ለቀው መውደቃቸውን ገልጿል።
በቃለ መጠይቁ ወቅት ማስክ እንዲህ ብሏል፡- “ማስታወቂያ እንዲያደርጉ አልፈልግም። አንድ ሰው በማስታወቂያ ወይም በገንዘብ ሊያስከለክለኝ ከሆነ እራስዎ ይሂዱ። ሂድ። ረ *** ክ. ራስህ" እሱ በቀጥታ ምንም ዓይነት ስም ባይጠቅስም ቀደም ሲል በስብሰባው ላይ የተናገረውን የዲስኒ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቦብ ኢገርን ዋቢ አድርጓል።
ዲስኒ ለሙስክ አስተያየት እስካሁን ምላሽ አልሰጠም። ማስክ እነዚህን አስተያየቶች በተናገረበት ወቅት የ X ዋና ሥራ አስፈፃሚው ሊንዳ ያካሪኖ በታዳሚው ውስጥ ተገኝተው ትልቅ ስም ያላቸውን አስተዋዋቂዎችን ወደ መድረክ በማምጣት ረገድ ያላትን ሚና በማጉላት ነበር።
ከአንድ ሰአት በላይ በፈጀ ግልጽ እና ተንኮለኛ ውይይት፣ ማስክ የደረሰበትን ምላሽም ተናግሮ የመጥላቱ ችግር እንደሌለበት ተናግሯል። “ጥላቻ ራቅ። ለመወደድ መፈለግ እውነተኛ ድክመት አለ” ብሏል።
አስተዋዋቂውን ስደት የቀሰቀሰው የማስክ አወዛጋቢ ትዊተር ፀረ ሴማዊ ነው ተብሎ ተወቅሷል። ይሁን እንጂ ማስክ የሞኝነት ስህተት እንጂ የእውነተኛ እምነቱ ነጸብራቅ እንዳልሆነ ገልጿል። እሱ አጽንዖት ሰጥቷል፣ “ከእሁድ ጀምሮ ስድስት መንገዶችን ለማብራራት የተቻለኝን ሁሉ ሞክሬያለሁ፣ ነገር ግን ታውቃላችሁ፣ ቢያንስ እኔ እንደማስበው በእውነቱ፣ ፀረ ሴማዊ ከመሆኔ፣ እኔ በእርግጥ ፍልስፍናዊ ነኝ።
የኋላ ኋላ ግን፣ SpaceX እና Starshieldን ጨምሮ የማስክ ኩባንያዎች ከአሜሪካ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ እያገኙ ቀጥለዋል። የሲ ኤን ኤን ክሪስቲን ፊሸር ይህን ርዕሰ ጉዳይ በቅርብ ባወጣው ዘገባ ዳስሷል፣ መንግስት አወዛጋቢ ቢሆንም ከሙስክ ጋር ያለውን አጋርነት ለማስቀጠል መወሰኑን አጉልቶ አሳይቷል።
በየጥ:
ጥ፡ የኒው ዮርክ ታይምስ ስምምነት መጽሃፍ ስብሰባ ምንድን ነው?
መ፡ የኒውዮርክ ታይምስ ዴልቡክ ሰሚት ጠቃሚ ኢኮኖሚያዊ እና ፋይናንሺያል ጉዳዮችን ለመወያየት ተፅዕኖ ፈጣሪ የንግድ መሪዎችን እና ፖሊሲ አውጪዎችን የሚያገናኝ አመታዊ ክስተት ነው።
ጥ፡ X ምንድን ነው?
መ፡ X ቀደም ሲል ትዊተር በመባል የሚታወቀውን የማህበራዊ ሚዲያ መድረክን የሚያመለክት ሲሆን ኢሎን ማስክ አወዛጋቢውን ልጥፍ የሰራበት ነው።
ጥ፡ ፀረ-ሴማዊነት ምንድን ነው?
መ: ፀረ-ሴማዊነት በአይሁድ ሰዎች ላይ በሃይማኖታቸው ወይም በጎሳቸው ላይ የተመሰረተ ጭፍን ጥላቻን፣ አድልዎ ወይም ጥላቻን ያመለክታል።
ጥ፡ ፍልስፍና ምንድን ነው?
መልስ፡ ፊሎሴሚዝም የሚያመለክተው ለአይሁድ ህዝብ እና ባህላቸው አዎንታዊ አመለካከት ወይም ድጋፍ ነው።
ምንጭ: CNN