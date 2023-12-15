ኤሊፕቲክ ላብስ በ Vivo S18 እና S18 Pro ስማርትፎኖች ላይ AI Virtual Proximity Sensorን ይጀምራል

ኤሊፕቲክ ላብስ የተሰኘው አለምአቀፍ AI ሶፍትዌር ኩባንያ INNER BEAUTY የተሰኘውን AI Virtual Proximity Sensor በ Vivo የቅርብ ዘመናዊ ስልኮች ኤስ18 እና ኤስ18 ፕሮ አስተዋወቀ። በElliptic Labs እና Vivo መካከል ያለው ትብብር ኩባንያዎቹ ለፈጠራ እና ልዩ እሴት ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
AI Virtual Proximity Sensor በጥሪ ወቅት አንድ ተጠቃሚ ስልካቸውን ወደ ጆሮው ሲያቀርቡ በራስ ሰር ማሳያውን በማጥፋት የስክሪን ንክኪ ተግባርን ያሰናክላል። ይህ ባህሪ የባትሪ ዕድሜን በሚጠብቅበት ጊዜ እንደ መዘጋት ወይም ቁጥሮች መደወል ያሉ ድንገተኛ ድርጊቶችን ይከላከላል።
የElliptic Labs' AI Virtual Proximity Sensorን የሚለየው ራሱን የቻለ ሃርድዌር ዳሳሽ አያስፈልገውም። በምትኩ፣ ጠንካራ የቀረቤታ ማወቂያን ለማቅረብ የሶፍትዌር-ብቻ ዳሳሾችን ይጠቀማል። የሃርድዌር ዳሳሾችን ፍላጎት በማስወገድ AI Virtual Proximity Sensor የመሳሪያውን ዋጋ ይቀንሳል እና የማግኘት አደጋን ያስወግዳል።
Vivo S18 በ Qualcomm's Snapdragon 7+ Gen 3 chipset የተጎላበተ ሲሆን S18 Pro ደግሞ በMediaTek's Dimensity 9200+ የሚመራ ነው። የElliptic Labs' AI Virtual Proximity Sensorን የሚያሳዩት እነዚህ ስማርት ስልኮች የላቀ ተግባር በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ በቻይና ገበያ ላሉ ሸማቾች ማራኪ አማራጭ አድርገውላቸዋል።
ኤሊፕቲክ ላብስ፣ ለዘላቂ፣ ለሰዎች ተስማሚ መፍትሄዎች ላይ በማተኮር፣ በ AI/ML፣ በአልትራሳውንድ እና ሴንሰር ውህድ ቴክኖሎጂዎች መስክ መፈለሱን ቀጥሏል። የኩባንያው AI ቨርቹዋል ስማርት ዳሳሽ ፕላትፎርም በዓለም ዙሪያ ከ500 ሚሊዮን በላይ መሳሪያዎች ላይ ተሰማርቷል፣ ይህም አስተማማኝነቱን እና ውጤታማነቱን አረጋግጧል።
ስለ ኤሊፕቲክ ቤተሙከራዎች፡-
ኤሊፕቲክ ላብስ ስማርት ስልኮችን፣ ላፕቶፖች፣ አይኦቲ እና አውቶሞቲቭን ጨምሮ በተለያዩ ገበያዎች ላይ ያነጣጠረ አለም አቀፍ ድርጅት ነው። ኩባንያው የተመሰረተው እ.ኤ.አ. በ 2006 በኖርዌይ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ በምርምር ውጤት ነው ። AI፣ አልትራሳውንድ እና ዳሳሽ ውህድ በሚጠቀም የባለቤትነት መብቱ በተረጋገጠ ሶፍትዌሩ ኤሊፕቲክ ላብስ እንደ የእጅ ምልክት ማወቅ፣ የቀረቤታ ዳሰሳ እና ሌሎችም ያሉ ሊታወቁ የሚችሉ ተሞክሮዎችን ያቀርባል። የኩባንያው ሊሰፋ የሚችል AI Virtual Smart Sensor Platform ዘላቂ እና ቀድሞውንም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ መሳሪያዎች ላይ የተሰማሩ የሶፍትዌር-ብቻ ዳሳሾችን ይፈጥራል።
የኤሊፕቲክ ላብስ ዋና መሥሪያ ቤት በኖርዌይ ይገኛል፣ በዩኤስኤ፣ ቻይና፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ታይዋን እና ጃፓን ይገኛል። የኩባንያው ቴክኖሎጂ እና አይፒ በኖርዌይ የተገነቡ እና በElliptic Labs ባለቤትነት የተያዙ ናቸው።