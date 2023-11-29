አስወግድ፡ ብርቅዬ የሜጋ አንፃፊ ጨዋታ ይፋዊ ዳግም እትም ይቀበላል

በጣም የሚፈለግ እና ውድ የሆነ የሜጋ አንፃፊ ጨዋታን ማስወገድ ትልቅ ተመልሶ ሊመጣ ነው። በመጀመሪያ በ1993 የተለቀቀው ይህ በአፕሪኔት የተገነባ እና በሶፍት ቪዥን የታተመ የጎን-ማሸብለል ጠፈር ተኳሽ ከጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ ውጭ በጭራሽ አይገኝም። በዚህ ምክንያት በዳግም ሽያጭ ገበያ ላይ ብዙ ጊዜ የተጋነነ ዋጋ በማምጣት የሚፈለግ መሰብሰብ ሆኗል። ነገር ግን፣ ሰብሳቢዎች በቅርቡ የዚህን ክላሲክ ጨዋታ ግልባጭ ለመያዝ የበለጠ ተመጣጣኝ እድል ሊያገኙ ይችላሉ።
ሬትሮ አሳታሚ ሬትሮ ቢት በቅርቡ ጨዋታው በአሜሪካ እና በአውሮፓ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገኝ መሆኑን በማመልከት ዳውን ለማስወገድ በይፋ የተፈቀደ ዳግም እትም አስታውቋል። ይህ ልዩ እትም Mega Drive cartridge ከመመሪያ፣ መያዣ እና ከሚገለበጥ የጥበብ እጅጌ ጋር አብሮ ይመጣል። በመጠን የተገደበ፣ ይህ ዳግም እትም ደጋፊዎች ይህን ብርቅዬ ጨዋታ ወደ ስብስባቸው እንዲጨምሩበት ልዩ እድል ይሰጣል።
በ$US54.95 (ወይም በ$AU83 አካባቢ) የዋጋ መለያ ጋር፣ እንደገና የወጣውን ኤላይንቴድ ዳውን ቅጂ ለማግኘት ትንሽ ስልታዊ እቅድ ሊፈልግ ይችላል። ሬትሮ ቢት ጨዋታውን ለመሸጥ ከተለያዩ የአሜሪካ እና አውሮፓውያን ቸርቻሪዎች ጋር በመተባበር አለም አቀፍ ገዥዎች ወደ አውስትራሊያ መድረሱን ለማረጋገጥ የሚመርጡትን ሻጭ በጥንቃቄ መምረጥ አለባቸው። አንዱ የሚመከር አማራጭ በLimited Run በኩል ማዘዙ ነው፣ ቸርቻሪው ከዚህ ቀደም በተመጣጣኝ ዋጋ በ12 ዶላር ወደ አውስትራሊያ መላኪያ ያቀረበ።
ዳውን እንደገና ለመውጣት ቅድመ-ትዕዛዞች እስከ ጃንዋሪ 2፣ 2024 ድረስ ይገኛሉ፣ እና ጭነቶች በዚያው ዓመት በኋላ እንዲጀመሩ መርሐግብር ተይዞላቸዋል። ከዚህ ቀደም ለብዙ ሰብሳቢዎች የማይደረስበት ተወዳጅ ጨዋታ ለመለማመድ ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት።
በየጥ
1. በቀድሞው ሜጋ Drive መሥሪያዬ ላይ እንደገና የወጣውን ኤላይንቲንግ ዳውን መጫወት እችላለሁ?
አዎ፣ እንደገና የወጣውን ኤላይንቴድ ዳውን በቀድሞው የሜጋ Drive መሥሪያዎ ላይ ማጫወት ይችላሉ። ነገር ግን፣ በእርስዎ ኮንሶል ክልል ተኳሃኝነት ላይ በመመስረት የጋሪ መቀየሪያ ሊያስፈልግህ ይችላል።
2. ዳግም እትሙ በአለም አቀፍ ደረጃ ለሽያጭ ይቀርባል?
አይ፣ እንደገና እትሙ በዩናይትድ ስቴትስ እና በአውሮፓ ለሽያጭ ብቻ ይገኛል።
3. እንደገና የወጣውን ኤላይንቴንት ዳውን ከአውስትራሊያ ቅጂ ለማዘዝ አጠቃላይ ወጪው ስንት ነው?
እንደገና የወጣው ኤላይምት ዳውን በ$US54.95 (ወይም በ$AU83 አካባቢ) ተሽሏል። እንደ ቸርቻሪው ሊለያዩ የሚችሉ ተጨማሪ የማጓጓዣ ወጪዎችም ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው።