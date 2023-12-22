አስደናቂ አዲስ 3D አታሚ ከ ELEGOO ከፍተኛ አፈጻጸም እና ለተጠቃሚ ምቹ ንድፍ ያቀርባል

ማጠቃለያ፡ ኔፕቱን 4 ማክስ፣ ከቻይና አምራች ELEGOO አዲስ 3D አታሚ፣ በቤት ውስጥ 3D ህትመት በአለም ላይ ሞገዶችን እየፈጠረ ነው። በትልቅ የግንባታ መጠን እና በተጠቃሚ-ተኮር ንድፍ ይህ አታሚ አስደናቂ አፈጻጸም እና ለስላሳ የህትመት ተሞክሮ ያቀርባል። እንደ የመሰብሰቢያ መመሪያዎች እና ተደራሽ ክፍት ምንጭ አታሚ መገለጫዎች እጥረት ያሉ አንዳንድ መሻሻያ ቦታዎች ቢኖሩም ኔፕቱን 4 ማክስ ለጀማሪዎች እና ልምድ ላላቸው ተጠቃሚዎች ጠንካራ ምርጫ መሆኑን ያረጋግጣል።
መገጣጠም ቀላል ተደርጎ
የ Neptune 4 Max የመገጣጠም ሂደት ቀጥተኛ ነው, የግንባታ ልምድን የሚያመቻቹ በግልጽ የተሰየሙ እና የተደረደሩ ክፍሎች ያሉት. ሁሉንም አስፈላጊ መሳሪያዎች ማካተት የአታሚውን የተጠቃሚ-ወዳጃዊነት የበለጠ ያሳድጋል.
አስደናቂ አፈፃፀም
በሕትመት ወቅት አንድ ነገር ከአልጋው ላይ ከወደቀበት የመጀመሪያ ችግር በኋላ፣ ተከታዩ ህትመቶች ለስላሳ እና ስኬታማ ነበሩ። የክዋኔው ጫጫታ ለዚህ መጠን ላለው አታሚ በተጠበቀው መመዘኛዎች ውስጥ ነው፣ እና በ z-ዘንግ ማራገቢያ ላይ ያለው የእጅ መቆጣጠሪያ ተግባራዊ ተጨማሪ ነው።
አስደናቂ የማተም ችሎታዎች
የኔፕቱን 4 ማክስ ድልድይ ብቃቶች የሚመሰገኑ ናቸው፣ ሹል መደራረብን በቀላሉ በማስተናገድ እና የህትመት ጊዜን ይቀንሳል። የውበት እሴቱ ሊጣስ ቢችልም፣ ለአብዛኞቹ ተጠቃሚዎች ያን ያህል አሳሳቢ ጉዳይ አይደለም።
ተጨማሪ ባህርያት
የመንኮራኩሩ መያዣው ንድፍ የፋይል ማጋዝን ይከላከላል እና ለስላሳ ምግብን ያረጋግጣል. እንደ መመሪያ ሆኖ በእጥፍ የሚሠራው የፈትል ሩጫ ዳሳሽ መዘጋትን ይከላከላል እና የአታሚው አስደናቂ ገጽታ ነው። የግንባታ ድምጽ እና ራስ-ደረጃ አሰጣጥ ስርዓት እንዲሁ የተጠቃሚ ተሞክሮ እንዲኖር አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ሶፍትዌር የተኳኋኝነት
የፕሩሳ ስነ-ምህዳር አድናቂዎች አንዱ መሰናክል አስቀድሞ የተጫነው የኩራ ስሪት ነው፣ ምክንያቱም የአታሚውን ሙሉ አቅም መመርመርን ስለሚገድብ። ሆኖም፣ ይህንን ገደብ ለማሸነፍ ብጁ መገለጫዎች ሊዘጋጁ ይችላሉ።
በአጠቃላይ፣ ኔፕቱን 4 ማክስ ከ ELEGOO በአለም ውስጥ ባለው የቤት 3D ህትመት ከፍተኛ አፈጻጸም እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ ያቀርባል። ጥቃቅን እንቅፋቶች ቢኖሩትም ትላልቅ ዕቃዎችን ለማተም ጠንካራ ምርጫ መሆኑን ያረጋግጣል እና በተመጣጣኝ ዋጋ ይመጣል, ይህም ለጀማሪዎች እና ልምድ ላላቸው ተጠቃሚዎች ተስማሚ ያደርገዋል.