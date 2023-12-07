የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ አስተማማኝነት ጉዳዮችን ያጋጥሟቸዋል, ነገር ግን ኤሌክትሪክ ስለሆኑ ብቻ አይደለም

የሸማቾች ሪፖርቶች ዓመታዊ የመኪና አስተማማኝነት ጥናት እንደሚያሳየው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ጋር ሲነፃፀሩ 79% የበለጠ ችግር አለባቸው። ነገር ግን፣ እነዚህ ጉዳዮች የኤሌክትሪክ በመሆናቸው ብቻ አይደሉም፣ የቡድኑ የመኪና መፈተሻ ማዕከል ዳይሬክተር ጄክ ፊሸር እንዳብራሩት። ለችግሮቹ ዋነኛው ምክንያት የኤሌክትሪክ መኪኖች በዋናነት አዳዲስ ሞዴሎች ናቸው, እና በቅርብ ጊዜ የገቡት የመኪና ሞዴሎች ብዙውን ጊዜ የፕሮፐልሲንግ ስርዓታቸው ምንም ይሁን ምን በአጠቃላይ ብዙ ጉዳዮች አሏቸው. የመኪና ኩባንያዎች ለረጅም ጊዜ ከቆዩ ሞዴሎቻቸው ጋር የነበራቸውን ኪንክ ለመሥራት ጊዜ ያስፈልጋቸዋል.
በተጨማሪም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ብዙውን ጊዜ የተራቀቁ የቴክኖሎጂ ባህሪያት ያላቸው ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ሞዴሎች ናቸው. ከተጨማሪ የደህንነት ዳሳሾች እስከ የተለያዩ መግብሮች ያሉት እነዚህ የላቁ ባህሪያት ለተሳሳቱ ነገሮች ተጨማሪ እድሎችን ያቀርባሉ። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች፣ የቅርብ ጊዝሞዎች እና ስክሪኖች በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ውስጥ መካተታቸው ለተዘገበባቸው ችግሮች የበለጠ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የሸማቾች ሪፖርቶች የዳሰሳ ጥናት መረጃ በባትሪ እና ባትሪ መሙላት ላይ ያሉ ችግሮችን ያሳያል፡ ፊሸር ግን እነዚህ ጉዳዮች በአብዛኛው የሚከሰቱት በቴክኖሎጂው ውስጥ ካሉ ተፈጥሯዊ ችግሮች ይልቅ በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች አዲስነት ነው። ይህንን ነጥብ ለማጉላት ፊሸር የኤሌክትሪክ መኪኖች ለአንድ ምዕተ-አመት ከተቋቋሙ በኋላ አዲስ ከተፈጠሩ ውስጣዊ ማቃጠያ ሞተሮች በድንገት ብዙ ችግሮች ያጋጠሙበትን መላምታዊ ሁኔታ ያቀርባል።
የአስተማማኝነት ዳሰሳው በተጨማሪም የኤሌክትሪክ ፒክ አፕ መኪናዎች ዝቅተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡ መሆናቸውን አጉልቶ ያሳያል። ይህ በዋነኛነት የሁለት ተሽከርካሪ አይነቶች ማለትም ኢቪ እና ፒካፕ በማጣመር ሲሆን እነዚህም በአጠቃላይ በግለሰብ ደረጃ አስተማማኝ አይደሉም።
ይሁን እንጂ ሁሉም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ተመሳሳይ የሆነ አስተማማኝነት ደረጃ ላይ እንዳልሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል. የ Tesla ሞዴል 3 እና ሞዴል Y እንዲሁም ፎርድ ሙስታንግ ማች-ኢ በአማካይ የሚጠበቀው አስተማማኝነት አላቸው። በሌላ በኩል Nissan Ariya እና Hyundai Ioniq 6 ከአማካይ የተሻለ አስተማማኝነት አላቸው።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው plug-in hybrids በጋዝ እና በኤሌትሪክ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ላሉት ችግሮች ስለሚጋለጡ በአጠቃላይ በጣም አስተማማኝ ሞዴሎች ናቸው. በአንፃሩ የውጪ ባትሪ መሙላት የማይፈልጉ ዲቃላዎች በጣም አስተማማኝ ናቸው ይህም በአብዛኛው እንደ ቶዮታ፣ ሆንዳ፣ ሃዩንዳይ እና ኪያ ባሉ አስተማማኝ አውቶሞቢሎች ታሪክ ምክንያት ነው።
በማጠቃለያው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ የአስተማማኝነት ችግሮች ሲያጋጥሟቸው, እነዚህ ችግሮች በዋነኝነት የሚመነጩት እንደ ሞዴልነታቸው እና የላቀ የቴክኖሎጂ ባህሪያትን በማካተት ነው. በአጠቃላይ የተሽከርካሪዎች አስተማማኝነት እና ከኤሌክትሪክ ኃይል ማጓጓዣ ቴክኖሎጂ ጋር በቀጥታ በተያያዙ ጉዳዮች መካከል ያለውን ልዩነት መለየት አስፈላጊ ነው.